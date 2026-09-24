Constantin Cojocaru, antrenorul care a pregătit naționala U20 feminină a României la Campionatul Mondial câștigat în 1995, a murit la 81 de ani.

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Tragica veste a fost anunțată de Federația Română de Handbal într-un comunicat pe site-ul oficial.

Constantin Cojocaru a murit la 81 de ani

„Federația Română de Handbal deplânge trecerea în neființă a antrenorului Constantin Cojocaru, unul dintre oamenii care au contribuit la formarea unei generații de referință a handbalului feminin românesc.

În 1995, în calitate de antrenor principal, alături de Ioan Băban, a condus naționala feminină de tineret a României către titlul mondial, cucerit la Aracaju, în Brazilia, după victoria cu 28-24 în finala cu Danemarca.

Din acea generație au făcut parte jucătoare care aveau să devină nume importante ale echipei naționale de senioare și ale handbalului românesc.

Federația Română de Handbal transmite sincere condoleanțe familiei și celor apropiați.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, a anunțat FRH.

Steluța Luca: „A fost un superantrenor”

Componentă a lotului României U20 la Campionatul Mondial din Brazilia, fosta mare handbalistă Steluța Luca a vorbit despre Constantin Cojocaru.

„Avea ceva probleme de sănătate. Am înțeles că vineri ar fi făcut un infarct, a venit la Spitalul Elias. Gabi Artene (n.r. fostă handbalistă) a primit mesaj de la soția, așa am aflat. Acum erau la spital, ca să poată să-l ia acasă.

A fost un superantrenor cât timp am lucrat cu dânsul. Pe lângă faptul că a fost un antrenor foarte, foarte bun, a fost un om extraordinar. Ne era antrenor, prieten, tot ce vreți. Libertatea pe care a avut-o generația noastră nu cred că a avut-o vreo națională la nivel de junioare.

Și noi am fost un colectiv foarte, foarte frumos, a avut cu cine să lucreze. De asta au și venit rezultatele.

Nu am învățat doar handbal de la el. În primul și în primul rând, am învățat să fim oameni. Nu doar generația mea de 75-76, ci și generațiile care au lucrat cu el fie la Galați, fie la Oltchim, fie la Cluj...

Când dau timpul înapoi, realizez că prin mâna dânsului au trecut foarte multe jucătoare de handbal. Foarte multe dintre ele au moștenit latura aceasta de a fi profesor-antrenor.

Din ce am înțeles, se pare că va fi înmormântat la Runcu, în Dâmbovița. De acolo era dânsul. Noi avem grupul nostru de Brazilia, unde suntem toate fetele. Vrem să facem în așa fel încât să ajungem, chiar dacă nu o să putem fi toate acolo, fiind împrăștiate.

Are câțiva ani de când tot trage cu probleme de sănătate. Știu că avea și niște stent-uri. Dar niciodată nu s-a văitat, era pozitiv tot timpul. Am vorbit cu dânsul la telefon acum un an sau doi”, a declarat Steluța Luca, potrivit gsp.ro.

Rezultatele României U20 la CM din 1995

Grupă:

România-China 32-21

România-Olanda 21-17

România-Coreea de Sud 19 -25

România-Macedonia 38-18

Optimi de finală: România - Cehia 18-13

Sferturi de finală: România - Ucraina 27-20

Semifinale: România - Norvegia

Finală: România - Danemarca 28-24

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