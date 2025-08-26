Cum a intrat Chivu în istorie Corespondență din Italia: detalii de pe stadion + ce a făcut Chivu imediat după meciul Inter - Torino 5-0

Jurnalistul român care trăiește la Milano analizează pentru publicul GOLAZO.ro debutul lui Cristi Chivu ca antrenor al lui Inter în Serie A

Dominique Antognoni este un ziarist român care de peste 3 decenii este stabilit în Italia și scrie despre Serie A.

„Mulțumim pentru spectacol”. Semnat, Adelina Chivu, împreună cu ceilalți 72.331 fani prezenți pe San Siro.

A fost o seară ca în povești, acum pare totul perfect, sunt cu toții zâmbitori, fericiți și relaxați.

Inter este deja prima în clasament, Cristian Chivu a intrat în istoria Interului pentru că niciun alt antrenor nu a debutat cu un 5-0.

Senzația este că noaptea de la München a fost definitiv uitată și că noul antrenor este exact ceea ce trebuia după o vară plină de gânduri rele și îndoieli.

Lumea Interului era în depresie, pentru prima oară după ani și ani de zile: aveau cu toții nevoie de o noapte plină de focuri de artificii pentru a-și regăsi entuziasmul, mândria și orgoliul, plăcerea de a veni pe San Siro și a ține cu Inter.

„Mulțumim pentru spectacol, Cristian”

Adelina, împreună cu întreaga familie, l-a așteptat până la miezul nopții pentru a-l felicita.

Cristi a ajuns foarte târziu în fața camerelor TV, la etajul unu al stadionului. A venit la 23:17, la 45 de minute după terminarea meciului.

Evident, motivul au fost țigările, ca de obicei. Glumind, admite: „Știți că îmi plac”.

S-a terminat totul la 23:53 și s-a grăbit către garaj: „Au venit cu toții să mă vadă”, spune mândru. Soție, copii, alți membri ai familiei, prieteni: e bucuros ca unul de cinci ani și are toate motivele.

Totul părea împotriva lui Chivu

Făcând un pas înapoi, totul părea împotriva lui. Sau cel puțin erau multe, foarte multe semne de întrebare.

În ordine: Interul nu jucase în fața propriilor suporteri de pe 31 mai, la München, în finala Ligii Campionilor. Inutil să amintim rezultatul (0-5).

Ultima apariție pe San Siro a fost un dezastru neașteptat, o tragedie care a dus la pierderea titlului: 2-2 cu Lazio, antrenată de Baroni, actualul tehnician al lui Torino.

Cum o să reacționeze publicul? La prima pasă greșită o să fluiere? Sau o să aplaude, răsplătind jucătorii pentru emoțiile de nedescris trăite cu Bayern și Barcelona? Din fericire, publicul a ales a doua soluție. Sincer, a fost o mare surpriză.

Era și prima partidă fără galerie. Curva Nord practic nu mai exista (mai toți „șefii” sunt la închisoare sau au fost uciși de către cei care acum sunt la închisoare: nu, nu suntem în Columbia, ci la Milano).

Jucătorii vor suferi? Nu că ar fi o mare problemă, stadionul era oricum plin, deși e august și mulți sunt încă în vacanță. Dar era un alt mare semn de întrebare.

Multe întrebări

Echipa trimisă pe teren de Cristian a fost absolut identică cu cea care a pierdut finala cu PSG. Lipsea doar Çalhanoğlu, suspendat. În locul său, Sučić, nou venit.

Și aici, multe semne de întrebare: Interul a fost echipa cu media de vârstă cea mai ridicată din istoria Ligii Campionilor. Vor mai face față pentru un alt sezon? Mai toți erau convinși că nu.

Chivu, și el, un mare semn de întrebare. Deja circulau informații despre cotele caselor de pariuri: demiterea lui avea 5, adică era cea mai probabilă. Fàbregas se pusese deja de acord cu Interul, făcuse și echipa. Cum o să reacționeze presa în cazul în care rezultatul sau prestația cu Torino o să fie negative?

Pentru prima oară de când a venit la Milano, Giuseppe Marotta era și el în mare dificultate. Lumea nu îi iartă modul în care l-a tratat pe Simone Inzaghi, pe care practic l-a dat afară înaintea finalei de la München.

Umbra lui Inzaghi la Milano

Niciodată în istoria clubului un antrenor nu a fost atât de iubit și apreciat ca Simone. Ce o să se întâmple când Mirko Mengozzi, speakerul stadionului, îi va rosti numele lui Cristi? Nimeni nu putea ști. Spoiler: l-au primit cum se cuvine.

În plus, Marotta, între timp devenit și acționar al clubului, fusese acuzat de mai toată lumea că e principalul vinovat pentru isteria din Statele Unite, unde jucătorii s-au răfuit cumplit după eliminarea de la Mondialul cluburilor.

Pentru a nu mai adăuga criticile legate de lipsa de jucători noi, în ciuda celor 130 de milioane încasate din Liga Campionilor. Va fi contestat? Ignorat? Invitat să plece?

Ce a schimbat Chivu în jocul lui Inter

La ora locală 20:45, când a început meciul, nu exista un singur motiv pentru care Cristian Chivu să poată zâmbi.

Acum pare totul uitat, curg laudele și pe bună dreptate, dar ce s-ar fi întâmplat dacă Torino nu ar fi venit pe San Siro așa cum a venit, prezentându-se rușinos, fără nicio idee, fără vlagă și fără chef?

Trei din cele cinci goluri au fost făcute cadou de jucătorii granata. Cum ar fi reacționat publicul cu un 0-0 la pauză? Mai bine să nu ne imaginăm.

Din fericire pentru Inter și pentru Chivu, totul a fost perfect.

Acum nimeni nu se mai gândește la München și la Inzaghi.

Era multă curiozitate și pentru sistemul de joc propus: tot 3-5-2, cu doar câteva schimbări tactice.

cei trei fundași centrali mai prudenți

linia defensivă mai sus decât în trecut

Barella playmaker datorită absenței turcului Çalhanoğlu

Mkhitaryan mai avansat decât în sezonul trecut

mingea jucată mai mult înainte decât înapoi, pentru că Inzaghi prefera să joace des, poate prea des, cu portarul. Ieri, Sommer aproape că nu a atins mingea.

„Al nostru” a fost norocos?

Inter putea să înscrie după 44 de secunde, cross perfect al lui Di Marco și lovitură de cap a lui Thuram, din șase metri, peste poartă. Pentru Chivu, pentru jucători și pentru public ar fi fost important să se înceapă imediat cu surle și trâmbițe.

S-a așteptat până în minutul 17’44’’, când Barella, la primul corner bătut în viața lui (altă noutate), a pus mingea perfect pentru lovitura de cap a lui Bastoni (să lăsăm deoparte eroarea lui Mašina și a lui Israel, care s-au invitat reciproc să intervină).

Putem spune că „al nostru” este un antrenor norocos, ceea ce nu strică niciodată. Evident, nimic nu îți vine din cer, trebuie să îți meriți acest noroc. Dar senzația este că norii și îndoielile, punctele de întrebare și nemulțumirile s-au volatilizat în 70 de minute, mai exact în 71 și 35 de secunde, momentul în care Tameze a făcut și el un cadou Interului, contribuind la golul lui Bony, unicul jucător adus la cerința lui Chivu.

Ce a spus Chivu în fața ziariștilor: „Am făcut un pact”

Cristian cunoaște bine cum funcționează lumea fotbalului și nu își face iluzii:

„Acum sunteți cu toții plini de entuziasm și de complimente, să vedem cum o să fie la primele dificultăți, pentru că o să le avem. Îmi vorbiți de empatie cu jucătorii și de faptul că ne îmbrățișăm când ies de pe teren.

Niciun fotbalist nu e fericit când este înlocuit, așa că o anticipez eu, acum: o să vină momentul în care unul o să mă ignore în momentul schimbării, altul care o să se uite urât la mine și o să vorbiți despre criză de nervi și neînțelegeri , că nu țin vestiarul în mână.

Apropo, țin să vă spun un lucru. Eu le mulțumesc foarte mult jucătorilor și le cer scuze, pentru că uneori mă enervez mult prea tare și țip la ei, exagerând. Dar am făcut un pact cu ei, așa că este totul OK. Nu o să vin niciodată să îi critic în public.

Și astăzi au fost unele momente negative în cursul partidei, dar cu voi o să vorbesc numai și numai despre aspectele pozitive. Îmi pare bine că nu am luat gol, ai mei au fost foarte concentrați, sunt foarte mulțumit de cum au jucat fundașii”.

Toată lumea este mulțumită, nu numai Chivu. Nimeni nu își închipuia un astfel de debut, pentru că o victorie cu 5-0 este dincolo de orice imaginație.

„Chivu ne-a cerut să câștigăm toate meciurile, într-un mod sau altul”, spune Bastoni.

Dar pentru o zi să nu ne gândim la următoarea partidă, cu Udinese, tot pe San Siro, duminică seara.

Cel puțin astăzi să îl lăsăm să se bucure și, eventual, să încerce să se relaxeze. Bravo, Cristian.

