Cum a intrat Chivu în istorie Corespondență din Italia: detalii de pe stadion + ce a făcut  Chivu imediat după meciul Inter - Torino 5-0 +11 foto
Cristi Chivu la primul meci ca antrenor pe San Siro - Foto: Imago
Stranieri

Cum a intrat Chivu în istorie Corespondență din Italia: detalii de pe stadion + ce a făcut Chivu imediat după meciul Inter - Torino 5-0

alt-text Publicat: 26.08.2025, ora 12:20
alt-text Actualizat: 26.08.2025, ora 12:52
  • Jurnalistul român care trăiește la Milano analizează pentru publicul GOLAZO.ro debutul lui Cristi Chivu ca antrenor al lui Inter în Serie A
  • Dominique Antognoni este un ziarist român care de peste 3 decenii este stabilit în Italia și scrie despre Serie A.

„Mulțumim pentru spectacol”. Semnat, Adelina Chivu, împreună cu ceilalți 72.331 fani prezenți pe San Siro.

A fost o seară ca în povești, acum pare totul perfect, sunt cu toții zâmbitori, fericiți și relaxați.

Moldovan nu joacă la Oviedo Griji pentru Lucescu la națională. Portarul titular nu a mai evoluat de 136 de zile într-un meci oficial la echipa de club
Citește și
Moldovan nu joacă la Oviedo Griji pentru Lucescu la națională. Portarul titular nu a mai evoluat de 136 de zile într-un meci oficial la echipa de club
Citește mai mult
Moldovan nu joacă la Oviedo Griji pentru Lucescu la națională. Portarul titular nu a mai evoluat de 136 de zile într-un meci oficial la echipa de club

Inter este deja prima în clasament, Cristian Chivu a intrat în istoria Interului pentru că niciun alt antrenor nu a debutat cu un 5-0.

Senzația este că noaptea de la München a fost definitiv uitată și că noul antrenor este exact ceea ce trebuia după o vară plină de gânduri rele și îndoieli.

Lumea Interului era în depresie, pentru prima oară după ani și ani de zile: aveau cu toții nevoie de o noapte plină de focuri de artificii pentru a-și regăsi entuziasmul, mândria și orgoliul, plăcerea de a veni pe San Siro și a ține cu Inter.

„Mulțumim pentru spectacol, Cristian”

Adelina, împreună cu întreaga familie, l-a așteptat până la miezul nopții pentru a-l felicita.

Cristi a ajuns foarte târziu în fața camerelor TV, la etajul unu al stadionului. A venit la 23:17, la 45 de minute după terminarea meciului.

Evident, motivul au fost țigările, ca de obicei. Glumind, admite: „Știți că îmi plac”.

S-a terminat totul la 23:53 și s-a grăbit către garaj: „Au venit cu toții să mă vadă”, spune mândru. Soție, copii, alți membri ai familiei, prieteni: e bucuros ca unul de cinci ani și are toate motivele.

Cristi Chivu în Inter Milano - Torino 5-0 / Foto: IMAGO Cristi Chivu în Inter Milano - Torino 5-0 / Foto: IMAGO
Cristi Chivu în Inter Milano - Torino 5-0 / Foto: IMAGO

Totul părea împotriva lui Chivu

Făcând un pas înapoi, totul părea împotriva lui. Sau cel puțin erau multe, foarte multe semne de întrebare.

În ordine: Interul nu jucase în fața propriilor suporteri de pe 31 mai, la München, în finala Ligii Campionilor. Inutil să amintim rezultatul (0-5).

Ultima apariție pe San Siro a fost un dezastru neașteptat, o tragedie care a dus la pierderea titlului: 2-2 cu Lazio, antrenată de Baroni, actualul tehnician al lui Torino.

Cum o să reacționeze publicul? La prima pasă greșită o să fluiere? Sau o să aplaude, răsplătind jucătorii pentru emoțiile de nedescris trăite cu Bayern și Barcelona? Din fericire, publicul a ales a doua soluție. Sincer, a fost o mare surpriză.

Era și prima partidă fără galerie. Curva Nord practic nu mai exista (mai toți „șefii” sunt la închisoare sau au fost uciși de către cei care acum sunt la închisoare: nu, nu suntem în Columbia, ci la Milano).

Jucătorii vor suferi? Nu că ar fi o mare problemă, stadionul era oricum plin, deși e august și mulți sunt încă în vacanță. Dar era un alt mare semn de întrebare.

Multe întrebări

Echipa trimisă pe teren de Cristian a fost absolut identică cu cea care a pierdut finala cu PSG. Lipsea doar Çalhanoğlu, suspendat. În locul său, Sučić, nou venit.

Și aici, multe semne de întrebare: Interul a fost echipa cu media de vârstă cea mai ridicată din istoria Ligii Campionilor. Vor mai face față pentru un alt sezon? Mai toți erau convinși că nu.

Chivu, și el, un mare semn de întrebare. Deja circulau informații despre cotele caselor de pariuri: demiterea lui avea 5, adică era cea mai probabilă. Fàbregas se pusese deja de acord cu Interul, făcuse și echipa. Cum o să reacționeze presa în cazul în care rezultatul sau prestația cu Torino o să fie negative?

Pentru prima oară de când a venit la Milano, Giuseppe Marotta era și el în mare dificultate. Lumea nu îi iartă modul în care l-a tratat pe Simone Inzaghi, pe care practic l-a dat afară înaintea finalei de la München.

Inter Milano - Torino 5-0 / Foto: IMAGO
Inter Milano - Torino 5-0 / Foto: IMAGO

Galerie foto (11 imagini)

Inter Milano - Torino 5-0 / Foto: IMAGO Inter Milano - Torino 5-0 / Foto: IMAGO Inter Milano - Torino 5-0 / Foto: IMAGO Inter Milano - Torino 5-0 / Foto: IMAGO Inter Milano - Torino 5-0 / Foto: IMAGO
+11 Foto
labels.photo-gallery

Umbra lui Inzaghi la Milano

Niciodată în istoria clubului un antrenor nu a fost atât de iubit și apreciat ca Simone. Ce o să se întâmple când Mirko Mengozzi, speakerul stadionului, îi va rosti numele lui Cristi? Nimeni nu putea ști. Spoiler: l-au primit cum se cuvine.

În plus, Marotta, între timp devenit și acționar al clubului, fusese acuzat de mai toată lumea că e principalul vinovat pentru isteria din Statele Unite, unde jucătorii s-au răfuit cumplit după eliminarea de la Mondialul cluburilor.

Pentru a nu mai adăuga criticile legate de lipsa de jucători noi, în ciuda celor 130 de milioane încasate din Liga Campionilor. Va fi contestat? Ignorat? Invitat să plece?

Ce a schimbat Chivu în jocul lui Inter

La ora locală 20:45, când a început meciul, nu exista un singur motiv pentru care Cristian Chivu să poată zâmbi.

Acum pare totul uitat, curg laudele și pe bună dreptate, dar ce s-ar fi întâmplat dacă Torino nu ar fi venit pe San Siro așa cum a venit, prezentându-se rușinos, fără nicio idee, fără vlagă și fără chef?

Trei din cele cinci goluri au fost făcute cadou de jucătorii granata. Cum ar fi reacționat publicul cu un 0-0 la pauză? Mai bine să nu ne imaginăm.

Din fericire pentru Inter și pentru Chivu, totul a fost perfect.

Acum nimeni nu se mai gândește la München și la Inzaghi.

Era multă curiozitate și pentru sistemul de joc propus: tot 3-5-2, cu doar câteva schimbări tactice.

  • cei trei fundași centrali mai prudenți
  • linia defensivă mai sus decât în trecut
  • Barella playmaker datorită absenței turcului Çalhanoğlu
  • Mkhitaryan mai avansat decât în sezonul trecut
  • mingea jucată mai mult înainte decât înapoi, pentru că Inzaghi prefera să joace des, poate prea des, cu portarul. Ieri, Sommer aproape că nu a atins mingea.

„Al nostru” a fost norocos?

Inter putea să înscrie după 44 de secunde, cross perfect al lui Di Marco și lovitură de cap a lui Thuram, din șase metri, peste poartă. Pentru Chivu, pentru jucători și pentru public ar fi fost important să se înceapă imediat cu surle și trâmbițe.

S-a așteptat până în minutul 17’44’’, când Barella, la primul corner bătut în viața lui (altă noutate), a pus mingea perfect pentru lovitura de cap a lui Bastoni (să lăsăm deoparte eroarea lui Mašina și a lui Israel, care s-au invitat reciproc să intervină).

Putem spune că „al nostru” este un antrenor norocos, ceea ce nu strică niciodată. Evident, nimic nu îți vine din cer, trebuie să îți meriți acest noroc. Dar senzația este că norii și îndoielile, punctele de întrebare și nemulțumirile s-au volatilizat în 70 de minute, mai exact în 71 și 35 de secunde, momentul în care Tameze a făcut și el un cadou Interului, contribuind la golul lui Bony, unicul jucător adus la cerința lui Chivu.

Inter Milano - Torino 5-0 / Foto: IMAGO Inter Milano - Torino 5-0 / Foto: IMAGO
Inter Milano - Torino 5-0 / Foto: IMAGO

Ce a spus Chivu în fața ziariștilor: „Am făcut un pact”

Cristian cunoaște bine cum funcționează lumea fotbalului și nu își face iluzii:

„Acum sunteți cu toții plini de entuziasm și de complimente, să vedem cum o să fie la primele dificultăți, pentru că o să le avem. Îmi vorbiți de empatie cu jucătorii și de faptul că ne îmbrățișăm când ies de pe teren.

Niciun fotbalist nu e fericit când este înlocuit, așa că o anticipez eu, acum: o să vină momentul în care unul o să mă ignore în momentul schimbării, altul care o să se uite urât la mine și o să vorbiți despre criză de nervi și neînțelegeri, că nu țin vestiarul în mână.

Apropo, țin să vă spun un lucru. Eu le mulțumesc foarte mult jucătorilor și le cer scuze, pentru că uneori mă enervez mult prea tare și țip la ei, exagerând. Dar am făcut un pact cu ei, așa că este totul OK. Nu o să vin niciodată să îi critic în public.

Și astăzi au fost unele momente negative în cursul partidei, dar cu voi o să vorbesc numai și numai despre aspectele pozitive. Îmi pare bine că nu am luat gol, ai mei au fost foarte concentrați, sunt foarte mulțumit de cum au jucat fundașii”.

Toată lumea este mulțumită, nu numai Chivu. Nimeni nu își închipuia un astfel de debut, pentru că o victorie cu 5-0 este dincolo de orice imaginație.

„Chivu ne-a cerut să câștigăm toate meciurile, într-un mod sau altul”, spune Bastoni.

Dar pentru o zi să nu ne gândim la următoarea partidă, cu Udinese, tot pe San Siro, duminică seara.

Cel puțin astăzi să îl lăsăm să se bucure și, eventual, să încerce să se relaxeze. Bravo, Cristian.

VIDEO. Rezumat Inter Milano - Torino 5-0

Citește și

Întrebările evitate de Chivu Subiectul driblat de antrenorul lui Inter după victoria cu Torino: „Sunt stors, să vorbim doar despre meci”
Stranieri
00:59
Întrebările evitate de Chivu Subiectul driblat de antrenorul lui Inter după victoria cu Torino: „Sunt stors, să vorbim doar despre meci”
Citește mai mult
Întrebările evitate de Chivu Subiectul driblat de antrenorul lui Inter după victoria cu Torino: „Sunt stors, să vorbim doar despre meci”
Debut senzațional Rezumatul VIDEO.  Cristi Chivu, show la primul meci în Serie A pe banca lui Inter! Goluri pe bandă!
Stranieri
23:49
Debut senzațional Rezumatul VIDEO. Cristi Chivu, show la primul meci în Serie A pe banca lui Inter! Goluri pe bandă!
Citește mai mult
Debut senzațional Rezumatul VIDEO.  Cristi Chivu, show la primul meci în Serie A pe banca lui Inter! Goluri pe bandă!
DATE OFICIALE: Românii au mizat la jocurile de noroc mai mult decât au cheltuit pe cazare în toate hotelurile din țară
DATE OFICIALE: Românii au mizat la jocurile de noroc mai mult decât au cheltuit pe cazare în toate hotelurile din țară
DATE OFICIALE: Românii au mizat la jocurile de noroc mai mult decât au cheltuit pe cazare în toate hotelurile din țară
cristian chivu serie a torino italia Inter Milano
Știrile zilei din sport
Ce lovitură! Dinamo a bătut palma pentru transferul din Premier League: „Ne-am înțeles cu jucătorul! Vine pentru Kopic”
Superliga
26.08
Ce lovitură! Dinamo a bătut palma pentru transferul din Premier League: „Ne-am înțeles cu jucătorul! Vine pentru Kopic”
Citește mai mult
Ce lovitură! Dinamo a bătut palma pentru transferul din Premier League: „Ne-am înțeles cu jucătorul! Vine pentru Kopic”
Kazahstan poate, România nu Kairat Almaty s-a calificat în Liga Campionilor! A eliminat-o pe Celtic fără vedeta cumpărată deja de Chelsea
Liga Campionilor
26.08
Kazahstan poate, România nu Kairat Almaty s-a calificat în Liga Campionilor! A eliminat-o pe Celtic fără vedeta cumpărată deja de Chelsea
Citește mai mult
Kazahstan poate, România nu Kairat Almaty s-a calificat în Liga Campionilor! A eliminat-o pe Celtic fără vedeta cumpărată deja de Chelsea
Avertizat de Lucescu Louis Munteanu a revenit la CFR ca să nu piardă naționala: „Dacă nu te întorci, nu pot să te chem”
Superliga
26.08
Avertizat de Lucescu Louis Munteanu a revenit la CFR ca să nu piardă naționala: „Dacă nu te întorci, nu pot să te chem”
Citește mai mult
Avertizat de Lucescu Louis Munteanu a revenit la CFR ca să nu piardă naționala: „Dacă nu te întorci, nu pot să te chem”
Tentativă de corupție în arbitraj Cum se cumpărau arbitrii în fotbalul românesc: „Avem trei buchete de trandafiri pentru tine”
Superliga
26.08
Tentativă de corupție în arbitraj Cum se cumpărau arbitrii în fotbalul românesc: „Avem trei buchete de trandafiri pentru tine”
Citește mai mult
Tentativă de corupție în arbitraj Cum se cumpărau arbitrii în fotbalul românesc: „Avem trei buchete de trandafiri pentru tine”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
10:34
Fotograful exclus de la US Open ripostează A rămas fără acreditare după scandalul făcut de Medvedev: „Sunt o victimă! E un linșaj!”
Fotograful exclus de la US Open ripostează  A rămas fără acreditare după scandalul făcut de Medvedev: „Sunt o victimă! E un linșaj!”
10:27
Prezentat la Los Angeles FC Alexandru Băluță își începe aventura în MLS
Prezentat la Los Angeles FC Alexandru Băluță își începe aventura în MLS
10:40
„Jucătorii nu au valoare” Ricardo Cadu sare în apărarea lui Petrescu: „Problema nu e la antrenor”
„Jucătorii nu au valoare”  Ricardo Cadu sare în apărarea lui Petrescu: „Problema nu e la antrenor”
10:03
Vlad Dragomir, în UCL Pafos a eliminat-o pe Steaua Roșie și va juca în faza principală a Ligii Campionilor
Vlad Dragomir, în UCL Pafos a eliminat-o pe Steaua Roșie și va juca în faza principală a Ligii Campionilor
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a <span>luat-o</span> la vale
Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul

Cristian Geambașu: Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul

Cristian Geambașu: Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul
FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea

Dan Udrea: FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea

Dan Udrea: FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea
Mici și-ai dracului

Cristian Tudor Popescu: Mici și-ai dracului

Cristian Tudor Popescu: Mici <span>și-ai</span> dracului
Europa gândește, România sforăie

Dan Udrea: Europa gândește, România sforăie

Dan Udrea: Europa gândește, România sforăie
Dan Petrescu, ultimul cartuș?

Cristian Geambașu: Dan Petrescu, ultimul cartuș?

Cristian Geambașu: Dan Petrescu, ultimul cartuș?
Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa
Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo
O seară în trei secvențe

Cristian Geambașu: O seară în trei secvențe

Cristian Geambașu: O seară în trei secvențe
Un om important

Cristian Geambașu: Un om important

Cristian Geambașu: Un om important
Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei
Lăsați-i în pace pe baschetbaliști

Cristian Geambașu: Lăsați-i în pace pe baschetbaliști

Cristian Geambașu: <span>Lăsați-i</span> în pace pe baschetbaliști
Vârf de meserie

Cristian Geambașu: Vârf de meserie

Cristian Geambașu: Vârf de meserie
Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați
Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!
Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter <span>ego-ul</span> lui Zicu?
Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!
Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol
Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?
L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: <span>L-am</span> îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el
Top stiri din sport
Imaginea unui gigant de 5 miliarde   Mircea Lucescu, fiul și nepotul său, spot pentru un retail care în 2024 a făcut 300 de milioane de euro profit!
Media
26.08
Imaginea unui gigant de 5 miliarde Mircea Lucescu, fiul și nepotul său, spot pentru un retail care în 2024 a făcut 300 de milioane de euro profit!
Citește mai mult
Imaginea unui gigant de 5 miliarde   Mircea Lucescu, fiul și nepotul său, spot pentru un retail care în 2024 a făcut 300 de milioane de euro profit!
Secretul nr. 1 WTA  Aryna Sabalenka, spectacol pe teren, dar și la conferință: „Cu cât arăt mai bine, cu atât joc mai bine”
Tenis
26.08
Secretul nr. 1 WTA Aryna Sabalenka, spectacol pe teren, dar și la conferință: „Cu cât arăt mai bine, cu atât joc mai bine”
Citește mai mult
Secretul nr. 1 WTA  Aryna Sabalenka, spectacol pe teren, dar și la conferință: „Cu cât arăt mai bine, cu atât joc mai bine”
Serena, subiectul unei dezbateri încinse  Fostul număr 1 WTA a apărut într-o campanie controversată la pastile pentru slăbit: „Mesaj îngrozitor”
Tenis
26.08
Serena, subiectul unei dezbateri încinse Fostul număr 1 WTA a apărut într-o campanie controversată la pastile pentru slăbit: „Mesaj îngrozitor”
Citește mai mult
Serena, subiectul unei dezbateri încinse  Fostul număr 1 WTA a apărut într-o campanie controversată la pastile pentru slăbit: „Mesaj îngrozitor”
Ups, eroare! Carlos Alcaraz i-a lăsat „mască”! Francis Tiafoe a fost primul care a reacționat: „E groaznic!” + Spaniolul a ripostat: „Minte!”
Tenis
26.08
Ups, eroare! Carlos Alcaraz i-a lăsat „mască”! Francis Tiafoe a fost primul care a reacționat: „E groaznic!” + Spaniolul a ripostat: „Minte!”
Citește mai mult
Ups, eroare! Carlos Alcaraz i-a lăsat „mască”! Francis Tiafoe a fost primul care a reacționat: „E groaznic!” + Spaniolul a ripostat: „Minte!”

Echipe/Competiții

fcsb 94 CFR Cluj 62 dinamo bucuresti 10 rapid 12 Universitatea Craiova 26 petrolul ploiesti 7 Poli Iasi 1 uta arad 9 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
27.08

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share