Întrebările evitate de Chivu Subiectul driblat de antrenorul lui Inter după victoria cu Torino: „Sunt stors, să vorbim doar despre meci”

Inter Milano - Torino 5-0. Cristi Chivu (44 de ani) a vorbit despre debutul spectaculos pe banca nerazzurrilor.

La microfonul Sky Sports, imediat după succesul cu Torino Chivu a evitat elegant subiectul transferurilor.

Inter - Torino. Chivu a evitat întrebările despre transferuri: „Sunt stors, să vorbim doar despre meci”

Întrebat dacă mai așteaptă un „cadou” din partea conducerii înainte de finalul perioadei de mercato, pe 1 septembrie, tehnicianul român a driblat răspunsul: „Sunt un pic stors, aș prefera să vorbim doar despre meci. O să avem timp să vorbim despre transferuri, mai sunt câteva zile din perioada de transferuri”.

Inevitabil, s-a ajuns și la Lookman, vedeta Atalantei dorită de vicecampioana Italiei. Chivu a parat și aici: „Nu face parte din echipa noastră, el e la Atalanta. Nu pot vorbi de jucători care nu sunt ai noștri”.

5 jucători a transferat Inter pentru Chivu: Luis Henrique (Marseille), Ange-Yoan Bonny (Parma), Andy Diouf (Lens), Petar Sucic (Dinamo Zagreb) și Nicola Zalewski (AS Roma)

„Pregătirea a fost o necunoscută și pentru staff”

Chivu a vorbit și despre pregătirea echipei, care jucase ultimul meci cu mai puțin de două luni în urmă.

„Băieții au acceptat din prima zi ceea ce mi-am propus să facem. Au acceptat să muncească fără să se plângă, au acceptat două sesiuni de antrenamente. Nimeni n-a comentat.

Ne-am prezentat azi într-o condiție fizică foarte bună. N-a fost ușor, această pregătire a fost o necunoscută până și pentru noi, cei din staff, din cauza timpului scurt pe care l-am avut la dispoziție.

Nu vorbim doar de fizic, ci și de mental. Mă concentrez foarte mult pe aspectul mental, care e la fel de important ca pregătirea fizică. Îți oferă întotdeauna ceva extra și lucrăm în mod special la acest aspect”, a spus Cristi Chivu.

E normal să ai emoții, pe mine mă ajută să scap de griji. Așa am funcționat ca jucător, așa funcționez și ca antrenor. Să mă întorc pe Giuseppe Meazza la echipa pentru care am scris o parte din istorie... Dar nu mă uit niciodată în trecut, mă concentrez pe azi. Am o mare și importantă responsabilitate. Cristi Chivu, antrenor Inter Milano

Rezumat VIDEO. Inter - Torino 5-0

