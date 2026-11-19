Comitetul Olimpic și Sportiv Român (COSR) a deschis mai multe procese împotriva unor sute de beneficiari ai premierilor acordate în urma rezultatelor de la Jocurile Olimpice de la Tokyo, din anul 2020, desfășurate un an mai târziu.

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Dosarele vizează persoane din cadrul Agenției Naționale pentru Sport, din complexurile sportive naționale, din Institutul Național de Cercetare pentru Sport și din Federația Română de Canotaj.

COSR a deschis mai multe procese împotriva unor salariați din sport

La finalul anului trecut, Auditorii Curții de Conturi au constatat premieri ilegale în valoare de 500.000 de euro către președintele, contabilului și un expert al FR Canotaj și alte 2,3 milioane de euro către angajații MTS și ANS, în 2021 și 2024.

Comitetul Olimpic și Sportiv Român a deschis acum mai multe procese împotriva celor care au beneficiat de astfel de premieri după JO de la Tokyo, anunță snst.ro.

În aceste procese sunt implicate atât persoane care ocupă funcții în cadrul instituțiilor vizate, cât și altele care nu mai lucrează în conducere sau care au ieșit între timp la pensie.

Instituțiile vizate în aceste procese sunt:

Aparatul central al ANS

Complexul Sportiv Naționala Poiana Brașov

CSN „Elisabeta Lipă” Snagov

Institutul Național de Cercetare pentru Sport

CSN „Nicolae Navasart” Snagov

CSN „Lia Manoliu”

Federația Română de Canotaj (Roxana Petrescu)

Federația Română de Canotaj (Cătălin Erhan, Elisabeta Lipă, Mariana Lungu și Gheorghe Sîrbu).

Acțiunea în instanță împotriva reprezentanților de la Federația Română de Canotaj a fost înregistrată pe 28 august la Tribunalul București.

11.770.100 de lei este suma plătită în 2021 și 2024, la propunerea MTS/ANS, pentru personalul instituției și al structurilor subordonate

COSR își dorește să se stabilească și să se recupereze sumele considerate necuvenite, care vor fi restituite apoi către ANS.

Inclusiv înotătorul român David Popovici a făcut un apel către statul român, în contextul în care are în continuare de încasat sume importante de la Agenția Națională pentru Sport (ANS), reprezentând premiile aferente medaliilor obținute.

Misiunea Curții de Conturi s-a axat pe premierile olimpice acordate de COSR în 2021 și 2024 în urma performanțelor înregistrate de sportivii români la ultimele două ediții ale Jocurilor Olimpice, de la Tokyo și cea de la Paris.

Controlul a fost demarat în toamna lui 2024, după acuzațiile făcute public de fostul ministru al sportului, Eduard Novak, care a dezvăluit că la Federația Română de Canotaj, doi angajați au fost premiați de Elisabeta Lipă cu sume mai mari decât premiul primit de David Popovici.

2,8 milioane de euro, premieri necuvenite angajaților FR Canotaj, MTS ai ANS

După verificările făcute la COSR, cea care a acordat premierile în baza propunerilor făcute de federații și ANS, inspectorii Curții de Conturi au concluzionat faptul că „în anii 2021 și 2024, personalul din cadrul FR Canotaj n-au avut stabilite atribuții care să justifice contribuția la obținerea performanțelor sportive și nici criterii care au stat la baza premiilor propuse în sumă totală de 2.447.484 lei, echivalentul a 492.800 euro”.

Premierile considerate ca fiind necuvenite de echipa de control sunt cele din 2021, după JO de la Tokyo: „suma acordată președintelui de 443.430 lei (89.600 euro) și cea dată contabilului șef, de 388.002 (74.400 euro)”.

Iar în 2024, după Olimpiada de la Paris, s-au acordat premieri ilegale către personalul FR Canotaj în total de 1.616.052 lei (324.800 euro), din care două persoane au încasat împreună 930.917 lei (187.100 euro), acestea fiind un consultant/expert şi contabil şef.

Totodată, Curtea de Conturi a constatat alte premieri necuvenite, în valoare de 11,7 milioane de lei, adică 2,3 milioane de euro, oferite unor angajați din Ministerul Sportului, în prezent Agenția Națională pentru Sport în urma performanțelor olimpice din 2021 și 2024.

Premiile au fost propuse și aprobate în timpul mandatului de ministru al sportului al lui Eduard Novak și în cel al Elisabetei Lipă.

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