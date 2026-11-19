Ionuț Luțu (51 de ani), oficialul celor de la FCSB, va fi supus unei noi intervenții chirurgicale, după problemele de sănătate din ultima vreme.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

GOLAZO.ro anunța anterior că Luțu a suferit o operație în urma unei crize de bilă, investigațiile arătând și prezența unei pietre de mari dimensiuni la nivelul rinichilor.

Ionuț Luțu va suferi o a doua intervenție chirurgicală

Medicii au intervenit, marți, pentru extragerea pietrei, însă o infecție prezentă în zona respectivă au dus la oprirea procedurii.

Din informațiile GOLAZO.ro, Luțu va fi supus unei noi intervenții chirurgicale.

Tratamentul pe care l-a primit ar urma să ducă la îndepărtarea infecției, pentru ca piatra de la rinichi să poată fi extrasă în condițiile de siguranță.

Conform fanatik.ro, în moment crizei renale, Bogdan Costicea, alt om adus recent de Gigi Becali în prim-plan, a fost cel care a intervenit și l-a dus la spital pe Luțu.

Recent, patronul a anunțat că toate recomandările de jucători vor trece de acum înainte pe la Ionuț Luțu, după plecarea lui Mihai Stoica de la club.

Ionuț Luțu i s-a alăturat lui Gigi Becali în anul 2010, imediat după ce s-a retras din activitate.

Fostul mijlocaș ofensiv deține licența A, dar a picat de două ori examenul pentru licența Pro. În schimb, anul trecut a absolvit cursurile de director sportiv organizate de FRF.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport