„Sunt jucători lenți”  Cornel Dinu, sceptic înainte de debutul României în Liga Națiunilor: „Perimetrul nostru valoric este redus”

Cornel Dinu (78 de ani), fost selecționer al României în perioada 1992-1993, a prefațat meciurile naționalei din această toamnă din Liga Națiunilor.

Acesta este sceptic în privința tacticii pe care o va folosi actualul selecționer, Gică Hagi (61 de ani) în următoarele partide.

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Vineri, pe 25 septembrie, România își va începe parcursul în Liga Națiunilor, în deplasare cu Suedia. Acesta este și primul meci oficial cu Hagi pe bancă.

În prima fereastră internațională, „tricolorii” vor mai disputa partidele cu Bosnia (28 septembrie), Polonia (2 octombrie) și returul cu Suedia (5 octombrie).

Cornel Dinu: „Am rezerve în ceea ce înseamnă strategia pe care a anunţat-o Gică”

La scurt timp după ce Hagi a anunțat lotul final cu care va aborda primele 4 meciuri din Liga Națiunilor, Cornel Dinu a reacționat.

Fostul selecționer al României din perioada aprilie 1992 - iunie 1993 nu este încrezător în totalitate în tactica impusă de Gheorghe Hagi.

„Un aspect pe care vreau să-l menţionez este că am rezerve în ceea ce înseamnă strategia pe care a anunţat-o Gică, aceea de a evolua cu două echipe în această serie de meciuri.

Este recunoscut că omogenitatea unei echipe este cea care te apropie cel mai mult de succese decât schimbarea de la un meci la altul a formulei de joc.

Din acest punct de vedere, eu am rezerve şi merg pe ideea că, deşi sunt patru jocuri la distanţă de trei zile, un lot de 30 de jucători maxim ar fi un lot din care s-ar face o formulă şi să schimbi doar acolo unde crezi că este nevoie. Formula de omogenitate este mai aproape de succese decât două echipe diferite de la meci la meci.

Perimetrul nostru valoric este redus. Se anunţă că va juca cu trei apărători centrali, dar, din păcate, toţi cei trei, Burcă, Drăguşin şi Coubiş, sunt jucători lenţi şi care, după după părerea mea, au confirmat mult mai puţin la echipele lor de club tocmai pentru că nu au această mobilitate pentru un fundaş central. Cornel Dinu, fost selecționer al României

Asta îi face să nu fie titulari la echipele lor de club sau, atunci când sunt titulari, îi face să gafeze, la fel cum a fost cu Drăguşin în primele etape din Italia”, a declarat Cornel Dinu, conform primasport.ro.

Cornel Dinu: „Alegerea primului «11» şi schimbările de valoare vor depinde mai mult de inspiraţie”

Cornel Dinu consideră că internaționalii români care evoluează la cluburi mici din străinătate nu pot face diferența în astfel de meciuri importante.

„Cel mai în măsură să cunoască valoarea lor cred că este Gică pentru că el este cel care analizează cel mai bine echipele pe care le întâlnim.

Din păcate, avem şi jucători care evoluează în străinătate la echipe medii şi nici acolo nu au reuşit nişte parcursuri care să-i justifice ca jucători de valoare şi să poată face diferenţa într-un meci internaţional.

Alegerea primului «11» şi schimbările de valoare vor depinde mai mult de inspiraţie decât de conjunctura a ceea ce înseamnă omogenizarea şi competitivitatea pe care o pot avea între ei”, a adăugat Cornel Dinu.

Lotul final al României anunțat de Hagi

PORTARI

Ionuț RADU (Celta Vigo | Spania, 9/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 2/0), Valentin COJOCARU (Pogon Szczecin | Polonia, 0/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 38/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 1/0), Andrei COUBIȘ (Lincoln City | Anglia, 3/0), Radu DRĂGUȘIN (Fiorentina | Italia, 30/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 46/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 5/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 10/1), Matei ILIE (Kasımpaşa | Turcia, 2/0), Lisav EISSAT (Bristol City, 4/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 52/2), Andrei BORZA (Çorum | Turcia, 2/0), Raul OPRUȚ (Dinamo, 5/0);

MIJLOCAȘI

Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 14/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 8/0), Marius MARIN (Al Nasr | EAU, 35/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 75/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 87/15), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 39/4), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 8/0), David MATEI (Universitatea Craiova, 2/0), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 2/0);

ATACANȚI

Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 45/11), Darius OLARU (Union Saint-Gilloise | Belgia, 28/0), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 18/1), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 54/8), Valentin MIHĂILĂ (Çaykur Rizespor | Turcia, 36/5), Florin TĂNASE (Omonia | Cipru, 28/5), Louis MUNTEANU (D.C. United | SUA, 6/3), Daniel BÎRLIGEA (Frosinone | Italia, 9/2), Denis DRĂGUȘ (FCSB, 28/7).

Programul României în Nations League

25 septembrie, 21:45. Suedia - România (Strawberry Arena, Solna)

28 septembrie, 21:45. România - Bosnia (Arena Națională)

2 octombrie, 21:45. Polonia - România (Stadion Narodowy, Varșovia)

5 octombrie, 21:45. România - Suedia (Arena Națională)

14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)

17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

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