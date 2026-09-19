Prăbușirea FCSB. Zero! Roș-albaștrii, la pământ în Liga 1, după 4 eșecuri și un egal în 33 de zile. Apărare, mijloc, atac, dezastru la Craiova +102 foto
Craiova a sărbătorit cinci goluri și victoria. FCSB, zero! Foto: Imago
Superliga

Prăbușirea FCSB. Zero! Roș-albaștrii, la pământ în Liga 1, după 4 eșecuri și un egal în 33 de zile. Apărare, mijloc, atac, dezastru la Craiova

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 19.09.2026, ora 22:42
alt-text Actualizat: 19.09.2026, ora 23:45
  • FCSB cu Marius Baciu antrenor și Gigi Becali patron-antrenor a eșuat complet în ultima lună în campionat.
  • 0-5 cu U Craiova e imaginea FCSB după primele zece etape ale Superligii 2026-2027.
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Sfârșitul sezonului trecut a fost înșelător pentru FCSB. Acele două meciuri ale barajului de Conference League câștigate în prelungiri, 4-3 în semifinala cu Botoșani și 2-1 în finala cu Dinamo, au creat iluzia că roș-albaștrii pot reveni în prim-planul Superligii 2026-2027.

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FCSB are mai multe înfrângeri decât victorii sau egaluri

Dar primele două luni au arătat un proiect eșuat, cu Marius Baciu antrenor și Gigi Becali patron-antrenor.

Și se va rupe acum. Baciu va părăsi echipa și va fi căutat alt nume pentru a sta pe bancă.

U Craiova - FCSB, meci FOTO Raed Krishan GOLAZO (23).jpeg
U Craiova - FCSB, meci FOTO Raed Krishan GOLAZO (23).jpeg

Galerie foto (102 imagini)

U Craiova - FCSB, meci FOTO Raed Krishan GOLAZO.ro U Craiova - FCSB, meci FOTO Raed Krishan GOLAZO.ro U Craiova - FCSB, meci FOTO Raed Krishan GOLAZO.ro U Craiova - FCSB, meci FOTO Raed Krishan GOLAZO.ro U Craiova - FCSB, meci FOTO Raed Krishan GOLAZO (1).jpeg
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După zece etape, FCSB are mai multe înfrângeri în linia de clasament.

  • 3 victorii, 3 remize, 4 eșecuri, golaveraj 13-17. Minus 4!
10 este locul
lui FCSB în acest moment, cu numai 12 puncte în 10 meciuri, la 9 puncte de liderul Rapid

Patru înfrângeri și o remiză în ultimele 5 etape. Golaveraj 4-13

Nu a mai învins de peste o lună, de la 3-2 cu Botoșani (a), pe 17 august. Ultimele cinci partide au fost un dezastru:

  • 23 august: 0-1 cu CFR (d)
  • 30 august: 1-3 cu UTA (a)
  • 5 septembrie: 1-2 cu Dinamo (d)
  • 14 septembrie: 2-2 cu Petrolul (a)
  • 19 septembrie: 0-5 cu Craiova (d)
1 este numărul
punctelor lui FCSB în ultimele 5 etape, golaveraj 4-13

Noii transferați, folosiți prea repede, nepregătiți, neintegrați. Zero!

Acest 0-5 de la Craiova este imaginea unei formații prăbușite. Nimic nu a funcționat sâmbătă seară, a fost mult mai rău decât la meciurile precedente.

Apărare, mijloc, atac, totul a arătat înfiorător în jocul roș-albastru, campioana a fost mult deasupra în joc: tactic, tehnic, fizic. FCSB nu a existat în nicio zonă a terenului.

Nici noii transferați, Muhar, Korenica și Drăguș (până la accidentare), nu au adus niciun plus echipei.

Denis Drăguș, accidentat în U Craiova - FCSB FOTO Raed Krishan GOLAZO (3).jpeg
Denis Drăguș, accidentat în U Craiova - FCSB FOTO Raed Krishan GOLAZO (3).jpeg

Galerie foto (9 imagini)

Denis Drăguș, accidentat în U Craiova - FCSB FOTO Raed Krishan GOLAZO (1).jpeg Denis Drăguș, accidentat în U Craiova - FCSB FOTO Raed Krishan GOLAZO (2).jpeg Denis Drăguș, accidentat în U Craiova - FCSB FOTO Raed Krishan GOLAZO (3).jpeg Denis Drăguș, accidentat în U Craiova - FCSB FOTO Raed Krishan GOLAZO (4).jpeg Denis Drăguș, accidentat în U Craiova - FCSB FOTO Raed Krishan GOLAZO (5).jpeg
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Folosiți mult prea repede după achiziționarea lor, nepregătiți, neintegrați, au intrat în caruselul dezamăgirilor.

33 de zile
au trecut de când FCSB nu a mai învins în Liga 1

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