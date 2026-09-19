Prăbușirea FCSB. Zero! Roș-albaștrii, la pământ în Liga 1, după 4 eșecuri și un egal în 33 de zile. Apărare, mijloc, atac, dezastru la Craiova

- FCSB cu Marius Baciu antrenor și Gigi Becali patron-antrenor a eșuat complet în ultima lună în campionat.
- 0-5 cu U Craiova e imaginea FCSB după primele zece etape ale Superligii 2026-2027.
Sfârșitul sezonului trecut a fost înșelător pentru FCSB. Acele două meciuri ale barajului de Conference League câștigate în prelungiri, 4-3 în semifinala cu Botoșani și 2-1 în finala cu Dinamo, au creat iluzia că roș-albaștrii pot reveni în prim-planul Superligii 2026-2027.
FCSB are mai multe înfrângeri decât victorii sau egaluri
Dar primele două luni au arătat un proiect eșuat, cu Marius Baciu antrenor și Gigi Becali patron-antrenor.
Și se va rupe acum. Baciu va părăsi echipa și va fi căutat alt nume pentru a sta pe bancă.
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După zece etape, FCSB are mai multe înfrângeri în linia de clasament.
- 3 victorii, 3 remize, 4 eșecuri, golaveraj 13-17. Minus 4!
Patru înfrângeri și o remiză în ultimele 5 etape. Golaveraj 4-13
Nu a mai învins de peste o lună, de la 3-2 cu Botoșani (a), pe 17 august. Ultimele cinci partide au fost un dezastru:
- 23 august: 0-1 cu CFR (d)
- 30 august: 1-3 cu UTA (a)
- 5 septembrie: 1-2 cu Dinamo (d)
- 14 septembrie: 2-2 cu Petrolul (a)
- 19 septembrie: 0-5 cu Craiova (d)
Noii transferați, folosiți prea repede, nepregătiți, neintegrați. Zero!
Acest 0-5 de la Craiova este imaginea unei formații prăbușite. Nimic nu a funcționat sâmbătă seară, a fost mult mai rău decât la meciurile precedente.
Apărare, mijloc, atac, totul a arătat înfiorător în jocul roș-albastru, campioana a fost mult deasupra în joc: tactic, tehnic, fizic. FCSB nu a existat în nicio zonă a terenului.
Nici noii transferați, Muhar, Korenica și Drăguș (până la accidentare), nu au adus niciun plus echipei.
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Folosiți mult prea repede după achiziționarea lor, nepregătiți, neintegrați, au intrat în caruselul dezamăgirilor.