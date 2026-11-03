Cornel Dinu a pierdut procesul  Trebuie să achite o sumă imensă către finul său » De la ce a pornit conflictul juridic +8 foto
Cornel Dinu
Diverse

Cornel Dinu a pierdut procesul Trebuie să achite o sumă imensă către finul său » De la ce a pornit conflictul juridic

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 03.11.2026, ora 11:09
alt-text Actualizat: 03.11.2026, ora 11:52
  • Cornel Dinu (78 de ani), fostul mare jucător și antrenor al lui Dinamo, a pierdut procesul cu finul său, Cornel Țălnar (69 de ani), și este obligat să-i plătească o sumă importantă de bani.
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Cornel Dinu a întâmpinat dificultăți financiare din cauza conflictului juridic pe care l-a avut cu Cornel Țălnar, fiind nevoit chiar să-și scoată la vânzare vila de la Sinaia, pe care cere 585.000 de euro.

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Cornel Dinu a pierdut procesul cu Cornel Țălnar. Suma pe care i-o datorează

Luni, 2 noiembrie, Cornel Dinu a pierdut procesul cu finul său, căruia trebuie să-i plătească suma de 18.950,77 de euro. Decizia a fost luată de Tribunalul București.

Fostul jucător și antrenor al lui Dinamo trebuie să mai achite și 8.000 de lei către avocatul care i-a reprezentat pe cei trei reclamanți, Cornel Țălnar și fiicele acestuia, Ilinca Alexandra și Anamaria Iulia.

„Respinge apelul, ca nefondat. Obligă apelantul la cheltuieli de judecată în apel faţă de intimaţi, în solidar, 8.000 lei, reprezentând onorariu de avocat. Cu drept de recurs în termen de 30 de zile de la comunicare.

Recursul se depune la Tribunalul Bucureşti-Secţia a V-a Civilă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 02.11.2026”, se arată în decizia luată de Tribunalul București.

Vine peste mine bestia, canalia aia de Ţălnar, și îmi mai cere vreo 20.000 – 30.000 de euro, nu știu cât mai vrea acum, pe motiv că nu a folosit apartamentul pe care l-a vândut cu 140.000 de euro. Îi dă dreptul legea și la asta, timp de 3 ani de zile după ce a vândut apartamentul. Cornel Dinu

Cum a început conflictul juridic între Dinu și Țălnar

Scandalul între cei doi a pornit de la un apartament de trei camere situat pe Calea Moșilor, care are o suprafață de 66,43 mp.

Cornel Țălnar s-a mutat în acea locuință în 1982, alături de familia sa. În 1990, Cornel Dinu a cumpărat apartamentul, pe care l-a părăsit ulterior în 1992.

Lucrurile s-au complicat din acel moment pentru că Cornel Dinu nu a încheiat un contract vânzare-cumpărare în scris cu finul său, atunci când legenda lui Dinamo a preluat imobilul.

Cornel Dinu susține că i-a plătit lui Țălnar 8.000 de dolari în numerar în schimbul apartamentului. În 2018, acesta a primit o notificare din partea familiei finului său pentru a elibera apartamentul.

Întrucât locuința nu fusese înregistrată niciodată pe numele lui Dinu, din cauză că nu a fost efectuat un contract, apartamentul aparținea în continuare familiei Țălnar.

Dinu a refuzat să elibereze imobilul de pe Calea Moșilor, iar de acolo a început întreg conflictul juridic.

FOTO. Cum arată vila de la Sinaia a lui Cornel Dinu

Cum arată vila lui Cornel Dinu de la Sinaia Foto romania.directbooking.ro.jpg
Cum arată vila lui Cornel Dinu de la Sinaia Foto romania.directbooking.ro.jpg

Galerie foto (8 imagini)

Cum arată vila lui Cornel Dinu de la Sinaia Foto romania.directbooking.ro.jpg Cum arată vila lui Cornel Dinu de la Sinaia Foto romania.directbooking.ro .jpg Cum arată vila lui Cornel Dinu de la Sinaia Foto romania.directbooking.ro.jpg Cum arată vila lui Cornel Dinu de la Sinaia Foto romania.directbooking.ro .jpg Cum arată vila lui Cornel Dinu de la Sinaia Foto romania.directbooking.ro.jpg
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