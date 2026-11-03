„Nu a fost în pericol”  Conducerea lui U Cluj, clarificări privind viitorul lui Bergodi » Ce se întâmplă cu Macalou și Lukic +8 foto
Cristiano Bergodi
Superliga

„Nu a fost în pericol” Conducerea lui U Cluj, clarificări privind viitorul lui Bergodi » Ce se întâmplă cu Macalou și Lukic

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 03.11.2026, ora 11:12
alt-text Actualizat: 03.11.2026, ora 11:12
  • Radu Constantea, președintele Universității Cluj, a reacționat după victoria obținută în meciul cu FCSB, scor 1-0, în etapa #14 din Superliga.
  • Oficialul ardelenilor a dezvăluit că nu s-a pus problema ca antrenorul Cristiano Bergodi să plece la echipă și a vorbit despre viitorul lui Issouf Macalou și Jovo Lukic.
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La finalul lunii octombrie, Cristiano Bergodi a recunoscut că a vrut să plece de la U Cluj, dar a fost convins să rămână după ce a avut o discuție cu conducerea clubului.

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Radu Constantea, despre Bergodi: „Nu a fost niciodată în pericol”

Radu Constantea a anunțat că postul lui Cristiano Bergodi nu a fost niciodată în pericol.

Din perspectivă tactică am abordat meciul foarte bine. Cristiano Bergodi nu a fost niciodată în pericol, au fost doar speculații. Am avut o discuție acum două săptămâni cu el, ne-am prezentat fiecare perspectiva și cred că am clarificat aceste lucruri.

Pentru noi, cel mai important lucru este stabilitatea financiară. Când am început proiectul în Liga a 4-a acesta a fost dezideratul meu.

De aceea, poate suntem considerați mai conservatori în ceea ce privește transferurile. Dar cred că acesta este atuul nostru principal”, a declarat președintele lui U Cluj pentru gsp.ro.

U Cluj - FCSB FOTO Sport Pictures
U Cluj - FCSB FOTO Sport Pictures

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Radu Constantea a mai precizat că încearcă să-i păstreze pe Macalou și Lukic la U Cluj până la finalul sezonului, doi jucători care au atras recent atenția celor de la FCSB.

„În iarnă nu vrem să vindem niciun jucător și încercăm să ne atingem principalul obiectiv, acela de a ajunge în play-off, iar apoi să ne batem pentru un loc în competițiile europene. Suntem hotărâți să-i păstrăm pe Macalou și Lukic până la finalul sezonului”, a mai spus oficialul.

Știam că FCSB este o echipă foarte puternică. Au făcut un meci foarte bun. Noi am avut și anumite probleme de lot, ne-au lipsit Codrea, Drammeh, fundașii centrali. Până la urmă, este un rezultat foarte bun pentru noi și asta contează. Radu Constantea, președinte U Cluj

În urma victoriei obținute cu FCSB, U Cluj a urcat pe locul 4 în Superliga, cu 25 de puncte acumulate după 14 etape.

VIDEO. Golul marcat de Lukic în U Cluj - FCSB 1-0

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