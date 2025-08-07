„Nu au realizat nimic!” Cornel Țălnar îi avertizează pe dinamoviști + Ce jucător a remarcat: „Unul dintre cei mai buni”

Cornel Țălnar (68 de ani), una dintre legendele lui Dinamo, analizează pentru GOLAZO.ro startul de sezon al echipei „alb-roșii”.

Țălnar avertizează despre pericolele entuziasmului prematur după victoria cu FCSB.

În același timp, „Țânțarul” remarcă potențialul lui Alexandru Musi, despre care spune că are calitate, dar atrage atenția asupra aspectelor pe care trebuie să le îmbunătățească pentru a deveni o certitudine în tricoul lui Dinamo.

Cornel Țălnar: „FCSB, o echipă îngenuncheată din toate punctele de vedere”

Bună ziua, domnule Țălnar. Mulțumit de cum a început Dinamo campionatul? Victoria cu FCSB a reaprins speranțele în Ștefan cel Mare.

Noi trebuie să fim realiști, să vedem lucrurile așa cum sunt. Dinamo nu a avut un început bun de campionat: o înfrângere și două egaluri în primele trei etape. A venit meciul cu FCSB, în care am întâlnit o echipă îngenuncheată din toate punctele de vedere. Eu n-am văzut în viața mea o echipă să nu poate să dea o pasă de doi metri, să nu poată să facă un sprint. Jucătorii de la FCSB erau doar în viteza marșarier și a-ntâia.

În fotbal se spune că joci și cât te lasă adversarul.

Într-adevăr, ai noștri și-au dorit mai mult, s-a văzut asta încă din minutul 1, dar și adversarii le-au permis să controleze jocul. De aceea zic că trebuie să fim realiști. Dacă suntem corecți și vedem fotbalul așa cum trebuie,



FCSB are cel mai bun lot din România. Dar nu știu ce se întâmplă cu ei. Au suferit patru înfrângeri consecutive, nu e doar una întâmplătoare. Fundașii noștri laterali Sivis și Opruț au jucat foarte bine, spre deosebire de fundașii laterali de la FCSB, Cercel și Radunovic, care au fost penibili.

Din punct de vedere fizic cei de la FCSB sunt la pământ, iar asta afectează gândirea. Când iau și câte un gol începe deranjul, le tremură chiloții. Sunt convins însă că vor găsi soluția să-și revină, dar asta mai puțin mă interesează pe mine. Pe mine mă interesează ca Dinamo să continue prestațiile bune și să prindă play-off-ul. Acolo ne putem gândi la Europa Cornel Țălnar

Cornel Țălnar, avertisment după Dinamo - FCSB 4-3 : „Atenție cu Metaloglobus”

Moralul a revenit la nivel maxim, iar fanii așteaptă ca în următoarele etape Dinamo să urce în clasament.

Eu i-am și spus lui Florentin Petre să aibă grijă să nu trateze superficial meciul de vineri cu Metaloglobus. Așadar, atenție! Să nu spună „am bătut FCSB, iar pe ăștia îi batem în joc de glezne”. Fotbalul te pedepsește când ți-e lumea mai dragă dacă nu ești serios și oricând pot apărea surprize neplăcute.

Credeți că există acest pericol după o victorie cu FCSB?

Jucătorii nu trebuie să considere că dacă au bătut FCSB, 4-3, gata au făcut o treabă extraordinară și au realizat mare lucru. Nu au realizat nimic! Deocamdată sunt pe locul 8 și mai au multe de demonstrat. Așa că, eu zic „nasul jos, muncă multă, seriozitate” și concentrare maximă la toate meciurile.

Țălnar, impresionat de Alexandru Musi: „Are calitate, dar tricoul cu numărul 7 apasă greu”

Cum vi se pare Alexandru Musi, mai ales că evoluează extremă, post pe care ați jucat și dumneavoastră?

Eu am spus de la început că a fost foarte bun pentru Dinamo schimbul cu FCSB Politic - Musi. Musi, pe lângă faptul că e tânăr și își dorește să demonstreze, are și calitate. A prins și un mediu prielnic la Dinamo, unde este o familie. În acest mediu, Musi a ajuns să fie unul dintre cei mai buni jucători de la Dinamo.

Tricoul cu numărul 7 purtat de Musi vine cu o moștenire care apasă. E tricoul în care dumneavoastră ați scris istorie pentru Dinamo.

Tricoul ăsta chiar că apasă greu. L-a purtat Ion Pîrcălab, Mircea Lucescu, eu, Vaișcovici… Este un început bun pentru Musi la Dinamo și aștept de la el să crească de la meci la meci, la fel ca de altfel de la întreaga echipă. El trebuie să fie în continuare umil, cu capul plecat, să asculte indicațiile staff-ului, pentru că la calitatea pe care o are dacă este și serios poate realiza multe lucruri bune pentru Dinamo.

Ce trebuie să îmbunătățească Musi ca să devină o certitudine?

Să mai pună puțină musculatură pe el, puțină forță, și bineînțeles să se antreneze la parametri maximi. Nu are viteza pe care am avut-o eu, dar are calitate, tehnică bună în regim de viteză. Lovește bine mingea, driblează, se demarcă bine, e prezent în joc. Are tot ce-i trebuie, depinde de el să fie serios și să asculte ce-i transmite antrenorul.

„ Ne-ar mai trebui 3-4 jucători de nivelul titularilor”

Credeți că Dinamo poate prinde play-off-ul cu acest lot?

Încă nu suntem acoperiți pe toate posturile. Ne-ar mai trebui 3-4 jucători de nivelul titularilor. Dacă Doamne ferește! pleacă și Gnahore, n-ar fi bine. Ne-ar mai trebui un atacant central, un fundaș lateral și un fundaș central. Este un moment bun pentru Dinamo. A ieșit din insolvență, are șanse să joace și în cupele europene. Trebuie ca ambiția să fie mult mai mare, iar cu sprijinul suporterilor, care au fost iar formidabili cu FCSB, să ajungem din nou în play-off și să ne luptăm pentru cupele europene.

Ce impresie v-a lăsat extrema dreaptă Danny Armstrong?

Până la meciul cu FCSB mi s-a părut un jucător modest, dar sâmbătă mi-a plăcut. A dat două goluri din penalty, dar golul trei marcat de la 16 metri mi-a demonstrat că are calitate. Trebuie să se adapteze, a venit de puțin timp la Dinamo. Eu zic că peste trei-patru etape echipa va fi la parametri maximi.

„Îi țin pumnii lui Mircea Lucescu să califice naționala la Mondiale”

Vorbeați mai devreme despre nume mari care au purtat tricoul cu numărul 7 la Dinamo. Unul dintre ei este Mircea Lucescu, care tocmai a împlinit 80 de ani. L-ați felicitat?

L-am felicitat ca orice iubitor de fotbal. N-am fost la petrecerea aniversară, dar știu că pentru nea Mircea fotbalul este viața lui. I-am spus în urmă cu câțiva ani: „Băi nea Mircea, mai lasă fotbalul și du-te cu nepoții. Trăiește-ți și viața”. Mi-a zis: „Nu pot, viața mea e fotbalul”. Bravo lui! Este de apreciat că la 80 de ani încă mai antrenează. Și mă bucur că arată bine.

Califică România la Cupa Mondială din 2026?

Să dea Dumnezeu să avem și un pic de șansă cu Bosnia și Austria și să ne calificăm din nou la un Campionat Mondial după foarte mulți ani. Ar fi extraordinar! Sperăm ca la meciurile din toamnă să poată conta și pe jucătorii care au fost accidentați și să alinieze cea mai bună echipă. Îi țin pumnii lui nea Mircea!

