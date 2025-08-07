Licitație caritabilă Dinamo scoate la licitație tricoul marcatorului din derby-ul cu FCSB, pentru a ajuta un copil grav bolnav

Dinamo anunță că tricoul purtat de Armstrong în derby-ul cu FCSB, semnat de toți jucătorii „câinilor” poate fi achiziționat prin licitație

Scopul este unul caritabil

Este vorba de o strângere de fonduri pentru Asociația Blondie, care ajută copiii grav bolnavi să primească tratament în străinătate.

„Scoatem la licitație tricoul purtat de Danny Armstrong în victoria cu FCSB din 2 august! Banii vor fi donați pentru @asociatia.blondie, susținând astfel zborul cu numărul 300 (un zbor care va ajuta un copil grav bolnav să ajungă la tratament într-un spital din străinătate).

Tricoul hat-trick-ului din Derby este semnat de toți jucătorii echipei și poate fi al tău!

Licitația începe ACUM pe website și se încheie sâmbătă, 9 august, ora 12:00. Preț de pornire: 1000 RON. Informații suplimentare și înscriere pe website - licitatii.dinamo1948.ro”, informează clubul roș-alb.

Scoatem la licitație tricoul purtat de Danny Armstrong în victoria cu FCSB din 2 august! 𝐁𝐚𝐧𝐢𝐢 𝐯𝐨𝐫 𝐟𝐢 𝐝𝐨𝐧𝐚ț𝐢 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 @... Posted by Dinamo Bucuresti on Wednesday 6 August 2025

