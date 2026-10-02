Doliu în fotbal  Corneliu Costinescu, fostul conducător de club și oficial FRF, s-a stins din viață la 91 de ani. Afecțiunea foarte rară de care suferea

- Corneliu Costinescu, fost conducător al SC Bacău și oficial al Federației Române de Fotbal, a murit la vârsta de 91 de ani.
Vestea a fost confirmată de FRF, fostul șef de club s-a stins din viață chiar de ziua sa de naștere.
Corneliu Costinescu a murit la 91 de ani
„Federația Română de Fotbal exprimă profunda tristețe și regretul sincer la trecerea în neființă a lui Corneliu Costinescu, unul dintre cei mai longevivi și respectați conducători din fotbalul românesc, care a încetat din viață joi, 1 octombrie, chiar în ziua în care împlinea vârsta de 91 de ani”, a transmis FRF.
Pozițiile pe care le-a ocupat Costinescu în fotbalul românesc:
- între octombrie 1974 și aprilie 1990 a condus Sport Club Bacău, perioadă în care echipa băcăuană a petrecut 15 sezoane consecutive în prima ligă,
- între 1991 și 2005 a ocupat funcția de președinte al Asociației Județene de Fotbal Bacău
- între 1993 până în 2005 a fost și membru în Comitetul Executiv al Federației Române de Fotbal
- în anul 2005 a fost ales vicepreședinte al FRF, continuându-și ulterior activitatea ca președinte al Comisiei de Fair-Play
Corneliu Costinescu a susținut că n-a mai putut dormi normal de la aproximativ 28 de ani
Costinescu suferea de o afecțiune rară, prin care somnul îi era afectat, iar tot ce putea să facă era să stea în pat pentru a se odihni.
„Am fost odată la Olănești și acolo a început situația asta. N-am avut somn vreo cinci nopți consecutive. M-am tot internat apoi prin spitale, am luat o grămadă de pilule, dar nu i-am dat de cap.
Nici acum n-am un diagnostic clar, mi-au explicat medicii doar că e un efect neobișnuit de funcționare a centrilor nervoși.
Stau noaptea și butonez pe telecomandă, închid ochii ca să mă odihnesc și mă gândesc la ce am de făcut pentru dimineață.
Când eram președinte, la ora 7:00 ajungeam la birou și aveam deja scrise pe hârtie treburile pentru ziua respectivă”, declara Costinescu în 2015, potrivit gsp.ro.