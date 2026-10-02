Doliu în fotbal  Corneliu Costinescu, fostul conducător de club și oficial FRF, s-a stins din viață la 91 de ani. Afecțiunea foarte rară de care suferea
Corneliu Costinescu. Foto: FRF
Diverse

Doliu în fotbal Corneliu Costinescu, fostul conducător de club și oficial FRF, s-a stins din viață la 91 de ani. Afecțiunea foarte rară de care suferea

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 02.10.2026, ora 16:27
  • Corneliu Costinescu, fost conducător al SC Bacău și oficial al Federației Române de Fotbal, a murit la vârsta de 91 de ani.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Vestea a fost confirmată de FRF, fostul șef de club s-a stins din viață chiar de ziua sa de naștere.

Burleanu s-a opus! EXCLUSIV. Președintele FRF a fost aproape de a bloca fondurile procesului Anei Bărbosu pentru medalia olimpică
Citește și
Burleanu s-a opus! EXCLUSIV. Președintele FRF a fost aproape de a bloca fondurile procesului Anei Bărbosu pentru medalia olimpică
Citește mai mult
Burleanu s-a opus! EXCLUSIV. Președintele FRF a fost aproape de a bloca fondurile procesului Anei Bărbosu pentru medalia olimpică

Corneliu Costinescu a murit la 91 de ani

„Federația Română de Fotbal exprimă profunda tristețe și regretul sincer la trecerea în neființă a lui Corneliu Costinescu, unul dintre cei mai longevivi și respectați conducători din fotbalul românesc, care a încetat din viață joi, 1 octombrie, chiar în ziua în care împlinea vârsta de 91 de ani”, a transmis FRF.

Pozițiile pe care le-a ocupat Costinescu în fotbalul românesc:

  • între octombrie 1974 și aprilie 1990 a condus Sport Club Bacău, perioadă în care echipa băcăuană a petrecut 15 sezoane consecutive în prima ligă,
  • între 1991 și 2005 a ocupat funcția de președinte al Asociației Județene de Fotbal Bacău
  • între 1993 până în 2005 a fost și membru în Comitetul Executiv al Federației Române de Fotbal
  • în anul 2005 a fost ales vicepreședinte al FRF, continuându-și ulterior activitatea ca președinte al Comisiei de Fair-Play

Corneliu Costinescu a susținut că n-a mai putut dormi normal de la aproximativ 28 de ani

Costinescu suferea de o afecțiune rară, prin care somnul îi era afectat, iar tot ce putea să facă era să stea în pat pentru a se odihni.

„Am fost odată la Olănești și acolo a început situația asta. N-am avut somn vreo cinci nopți consecutive. M-am tot internat apoi prin spitale, am luat o grămadă de pilule, dar nu i-am dat de cap.

Nici acum n-am un diagnostic clar, mi-au explicat medicii doar că e un efect neobișnuit de funcționare a centrilor nervoși.

Stau noaptea și butonez pe telecomandă, închid ochii ca să mă odihnesc și mă gândesc la ce am de făcut pentru dimineață.

Când eram președinte, la ora 7:00 ajungeam la birou și aveam deja scrise pe hârtie treburile pentru ziua respectivă”, declara Costinescu în 2015, potrivit gsp.ro.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

O fostă vedetă de la ProTV, după momentul de la petrecerea Antenei 1: „Nu folosesc des cuvântul ăsta”
O fostă vedetă de la ProTV, după momentul de la petrecerea Antenei 1: „Nu folosesc des cuvântul ăsta”
O fostă vedetă de la ProTV, după momentul de la petrecerea Antenei 1: „Nu folosesc des cuvântul ăsta”
FRF deces sc bacau corneliu costinescu
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:48
România, sub Arabia Saudită Prăbușire în clasamentul FIFA » „Tricolorii” au ajuns din nou pe cea mai slabă poziție din istorie
România, sub Arabia Saudită Prăbușire în clasamentul FIFA » „Tricolorii” au ajuns din nou pe cea mai slabă poziție din istorie
09:00
„Știam că Hagi se simte groaznic” Gestul selecționerului Poloniei după 6-0 cu noi. Ce a spus pentru GOLAZO.ro
„Știam că Hagi se simte groaznic” Gestul selecționerului Poloniei după 6-0 cu noi. Ce a spus pentru GOLAZO.ro
09:53
„Hagi ne-a mințit atâția ani” Analiză fără menajamente după Polonia - România 6-0: „Cei mai scumpi jucători ai noștri au fost jaloane”
„Hagi ne-a mințit atâția ani” Analiză fără menajamente după Polonia - România 6-0: „Cei mai scumpi jucători ai noștri au fost jaloane”
09:53
A dat de pâmânt cu Drăgușin Făcut praf de fostul selecționer după eliminarea din Polonia - România 6-0: „Când aleargă, seamănă cartofi”
A dat de pâmânt cu Drăgușin Făcut praf de fostul selecționer după eliminarea din Polonia - România 6-0: „Când aleargă, seamănă cartofi”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Mai poți fi suporterul naționalei după așa ceva?

Cristian Geambașu: Mai poți fi suporterul naționalei după așa ceva?

Cristian Geambașu: Mai poți fi suporterul naționalei după așa ceva?
Nole are ochi migdalați?

Cristian Tudor Popescu: Nole are ochi migdalați?

Cristian Tudor Popescu: Nole are ochi migdalați?
Lăsați galeriile să se exprime, aveți grijă la Antena 1!

Dan Udrea: Lăsați galeriile să se exprime, aveți grijă la Antena 1!

Dan Udrea: Lăsați galeriile să se exprime, aveți grijă la Antena 1!
România e nervoasă foc pe Hagi. De parcă suntem campioni de când ne știm

Cătălin Tolontan: România e nervoasă foc pe Hagi. De parcă suntem campioni de când ne știm

Cătălin Tolontan: România e nervoasă foc pe Hagi. De parcă suntem campioni de când ne știm
Căderea lui Cristiano

Cristian Geambașu: Căderea lui Cristiano

Cristian Geambașu: Căderea lui Cristiano
Nu i se poate reproșa lui Halep că a fost imaginea AnimaWings

Dan Udrea: Nu i se poate reproșa lui Halep că a fost imaginea AnimaWings

Dan Udrea: Nu i se poate reproșa lui Halep că a fost imaginea AnimaWings
Hagi, optimismul și realitatea unei naționale slabe

Vlad Nedelea: Hagi, optimismul și realitatea unei naționale slabe

Vlad Nedelea: Hagi, optimismul și realitatea unei naționale slabe
Nu mai este vina lui Mircea Sandu

Silviu Tudor Samuilă: Nu mai este vina lui Mircea Sandu

Silviu Tudor Samuilă: Nu mai este vina lui Mircea Sandu
Coubiș râde de noi

Cristian Geambașu: Coubiș râde de noi

Cristian Geambașu: Coubiș râde de noi
De ce tace și se ascunde Burleanu?

Dan Udrea: De ce tace și se ascunde Burleanu?

Dan Udrea: De ce tace și se ascunde Burleanu?
Regele e autogol

Radu Naum: Regele e autogol

Radu Naum: Regele e autogol
Ce va face Burleanu

Cătălin Tolontan: Ce va face Burleanu

Cătălin Tolontan: Ce va face Burleanu
Nu înțeleg ce vrea Hagi

Cătălin Țepelin: Nu înțeleg ce vrea Hagi

Cătălin Țepelin: Nu înțeleg ce vrea Hagi
Până când îi suntem datori lui Hagi?

Cristian Geambașu: Până când îi suntem datori lui Hagi?

Cristian Geambașu: Până când îi suntem datori lui Hagi?
Se vede mâna lui Hagi: naționala scrie cu picioarele!

Dan Udrea: Se vede mâna lui Hagi: naționala scrie cu picioarele!

Dan Udrea: Se vede mâna lui Hagi: naționala scrie cu picioarele!
Neașteptatul lot al lui Hagi

Silviu Tudor Samuilă: Neașteptatul lot al lui Hagi

Silviu Tudor Samuilă: Neașteptatul lot al lui Hagi
Ceva surprinzător și îngrijorător: România s-a săturat de România!

Dan Udrea: Ceva surprinzător și îngrijorător: România s-a săturat de România!

Dan Udrea: Ceva surprinzător și îngrijorător: România <span>s-a</span> săturat de România!
De ce minte Mbappe?

Cristian Geambașu: De ce minte Mbappe?

Cristian Geambașu: De ce minte Mbappe?
De ce avem nevoie

Cătălin Tolontan: De ce avem nevoie

Cătălin Tolontan: De ce avem nevoie
Anomaliile pentru care Hagi ar trebui să dea explicații!

Dan Udrea: Anomaliile pentru care Hagi ar trebui să dea explicații!

Dan Udrea: Anomaliile pentru care Hagi ar trebui să dea explicații!
Top stiri
Hagi, în istoria neagră a naționalei „Regele” e  singurul selecționer care pierde primele 3 meciuri oficiale dintr-un mandat
Nationala
02.10
Hagi, în istoria neagră a naționalei „Regele” e singurul selecționer care pierde primele 3 meciuri oficiale dintr-un mandat
Citește mai mult
Hagi, în istoria neagră a naționalei „Regele” e  singurul selecționer care pierde primele 3 meciuri oficiale dintr-un mandat
Hagi, întrebat dacă își dă demisia Răspunsul selecționerului și mărturisirea făcută: „Durerea e prea mare”
Nationala
00:48
Hagi, întrebat dacă își dă demisia Răspunsul selecționerului și mărturisirea făcută: „Durerea e prea mare”
Citește mai mult
Hagi, întrebat dacă își dă demisia Răspunsul selecționerului și mărturisirea făcută: „Durerea e prea mare”
Polonia - România 6-0 „Tricolorii”, demolați la Varșovia! Lewandowski ne-a adus al treilea eșec consecutiv
Liga Națiunilor
02.10
Polonia - România 6-0 „Tricolorii”, demolați la Varșovia! Lewandowski ne-a adus al treilea eșec consecutiv
Citește mai mult
Polonia - România 6-0 „Tricolorii”, demolați la Varșovia! Lewandowski ne-a adus al treilea eșec consecutiv
O “cârtiță” precum cele care sapă tuneluri de metrou va ajunge și în Piața Unirii, pe șantierul de la planșeu. De ce e nevoie aici de un TBM
B365
02.10
O “cârtiță” precum cele care sapă tuneluri de metrou va ajunge și în Piața Unirii, pe șantierul de la planșeu. De ce e nevoie aici de un TBM
Citește mai mult
O “cârtiță” precum cele care sapă tuneluri de metrou va ajunge și în Piața Unirii, pe șantierul de la planșeu. De ce e nevoie aici de un TBM

Echipe/Competiții

fcsb 18 CFR Cluj 3 dinamo bucuresti 13 rapid 8 Universitatea Craiova 6 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi 1 uta arad farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova romania fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share