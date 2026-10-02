Dezamăgiți de Hagi VIDEO. Suporterii României aveau alte așteptări de la selecționer: „Măcar azi să spălăm rușinea”

Doi fani ai naționalei României care sunt prezenți la Varșovia au acordat un interviu pentru GOLAZO.ro, înaintea partidei cu Polonia.

Aceștia sunt nemulțumiți de parcursul naționalei sub comanda selecționerului Gică Hagi (61 de ani).

Polonia - România se joacă astăzi, de la ora 21:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

„Tricolorii” nu au parte de începutul pe care și-l doreau în Liga Națiunilor.

România a pierdut primele două meciuri, 1-2 cu Suedia și 2-4 cu Bosnia, iar astăzi se va duela cu Polonia, formație care caută și ea prima victorie din această acțiune.

VIDEO. Fanii României, dezamăgiți de Gică Hagi

Doi fani ai naționalei României, veniți din Timișoara pentru a-i susține pe „tricolori” în meciul cu Polonia, au fost întrebați ce părere au despre primele partide sub comanda lui Hagi.

„Păi, din păcate, nu este ce ne-am așteptat. El a avut un entuziasm, dar doar declarativ până acum. Ne așteptam la mai mult, dar să sperăm că astăzi va fi începutul revenirii”, a răspuns primul suporter.

Celălalt fan a precizat, la rândul lui: „Exact, că e și greu într-un timp foarte scurt să aduni o echipă, să le spui ideile tale cu totul altele față de celălalt antrenor (n.r. - Mircea Lucescu). Sperăm astăzi să înțeleagă jucătorii exact ce vrea el să joace”.

Aceștia consideră că atât jucătorii, cât și selecționerul sunt vinovați pentru rezultatele slabe din primele două partide.

„Undeva cred că este 50-50% (n.r. - vina), pentru că și antrenorul pune acei jucători în teren să joace și el le transmite ceea ce ar trebui să joace.

Deci cumva vina este împărțită și între antrenori și între jucători și experimentele pe care le-a făcut, schimbând echipa aproape total”.

FOTO. România - Bosnia 2-4

„Chiar să schimbi nouă jucători de la un meci la altul mi se pare prea mult. Chiar dacă ai încredere în jucătorii pe care îi convoci și vrei să-i vezi pe toți jucând, este o schimbare prea mare”.

Sperăm după ultimele meciuri mai proaste ale naționale, măcar astăzi să spălăm puțin rușinea și să ne întoarcem cu o victorie din Polonia. Un fan al României prezent la Varșovia

Lista celor 23 de jucători aleși de Gică Hagi pentru partida cu Polonia

Portari: Ionuț Radu, Otto Hindrich, Valentin Cojocaru

Ionuț Radu, Otto Hindrich, Valentin Cojocaru Fundași: Andrei Rațiu, Radu Drăgușin, Andrei Coubiș, Virgil Ghiță, Nicușor Bancu, Andrei Borza, Bogdan Racovițan, Tony Strata

Andrei Rațiu, Radu Drăgușin, Andrei Coubiș, Virgil Ghiță, Nicușor Bancu, Andrei Borza, Bogdan Racovițan, Tony Strata Mijlocași: Marius Marin, Florin Tănase, Alexandru Cicâldău, Nicușor Stanciu, Ianis Hagi, Tudor Băluță, Răzvan Marin, Cătălin Cîrjan, Olimpiu Moruțan

Marius Marin, Florin Tănase, Alexandru Cicâldău, Nicușor Stanciu, Ianis Hagi, Tudor Băluță, Răzvan Marin, Cătălin Cîrjan, Olimpiu Moruțan Atacanți: Daniel Bîrligea, Valentin Mihăilă, Dennis Man

Programul României în Nations League

25 septembrie, 21:45. Suedia - România 2-1

28 septembrie, 21:45. România - Bosnia 2-4

2 octombrie, 21:45. Polonia - România (Stadion Narodowy, Varșovia)

5 octombrie, 21:45. România - Suedia (Arena Națională)

14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)

17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport