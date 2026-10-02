Dezamăgiți de Hagi VIDEO. Suporterii României aveau alte așteptări de la selecționer: „Măcar azi să spălăm rușinea” +76 foto
Foto: GOLAZO.ro
Nationala

Dezamăgiți de Hagi VIDEO. Suporterii României aveau alte așteptări de la selecționer: „Măcar azi să spălăm rușinea”

alt-text George Neagu , Theodor Jumătate , Raed Krishan (video&foto)
alt-text Publicat: 02.10.2026, ora 17:45
alt-text Actualizat: 02.10.2026, ora 17:45
  • Doi fani ai naționalei României care sunt prezenți la Varșovia au acordat un interviu pentru GOLAZO.ro, înaintea partidei cu Polonia.
  • Aceștia sunt nemulțumiți de parcursul naționalei sub comanda selecționerului Gică Hagi (61 de ani).
  • Polonia - România se joacă astăzi, de la ora 21:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

„Tricolorii” nu au parte de începutul pe care și-l doreau în Liga Națiunilor.

România a pierdut primele două meciuri, 1-2 cu Suedia și 2-4 cu Bosnia, iar astăzi se va duela cu Polonia, formație care caută și ea prima victorie din această acțiune.

„A fost șansa mea!” Fostul jucător de la Dinamo a suferit un infarct după meci și a fost salvat de medici: „Nimic nu este mai important”
Citește și
„A fost șansa mea!” Fostul jucător de la Dinamo a suferit un infarct după meci și a fost salvat de medici: „Nimic nu este mai important”
Citește mai mult
„A fost șansa mea!” Fostul jucător de la Dinamo a suferit un infarct după meci și a fost salvat de medici: „Nimic nu este mai important”

VIDEO. Fanii României, dezamăgiți de Gică Hagi

Doi fani ai naționalei României, veniți din Timișoara pentru a-i susține pe „tricolori” în meciul cu Polonia, au fost întrebați ce părere au despre primele partide sub comanda lui Hagi.

Păi, din păcate, nu este ce ne-am așteptat. El a avut un entuziasm, dar doar declarativ până acum. Ne așteptam la mai mult, dar să sperăm că astăzi va fi începutul revenirii”, a răspuns primul suporter.

Celălalt fan a precizat, la rândul lui: „Exact, că e și greu într-un timp foarte scurt să aduni o echipă, să le spui ideile tale cu totul altele față de celălalt antrenor (n.r. - Mircea Lucescu). Sperăm astăzi să înțeleagă jucătorii exact ce vrea el să joace”.

Aceștia consideră că atât jucătorii, cât și selecționerul sunt vinovați pentru rezultatele slabe din primele două partide.

„Undeva cred că este 50-50% (n.r. - vina), pentru că și antrenorul pune acei jucători în teren să joace și el le transmite ceea ce ar trebui să joace.

Deci cumva vina este împărțită și între antrenori și între jucători și experimentele pe care le-a făcut, schimbând echipa aproape total”.

FOTO. România - Bosnia 2-4

WhatsApp Image 2026-09-28 at 22.07.48 (3).jpg
WhatsApp Image 2026-09-28 at 22.07.48 (3).jpg

Galerie foto (76 imagini)

Romania - Bosnia, meci FOTO GOLAZO (1).jpeg Romania - Bosnia, meci FOTO GOLAZO (1).jpg Romania - Bosnia, meci FOTO GOLAZO (2).jpg Romania - Bosnia, meci FOTO GOLAZO (3).jpg Romania - Bosnia, meci FOTO GOLAZO (4).jpg
+76 Foto
labels.photo-gallery

Chiar să schimbi nouă jucători de la un meci la altul mi se pare prea mult. Chiar dacă ai încredere în jucătorii pe care îi convoci și vrei să-i vezi pe toți jucând, este o schimbare prea mare”.

Sperăm după ultimele meciuri mai proaste ale naționale, măcar astăzi să spălăm puțin rușinea și să ne întoarcem cu o victorie din Polonia. Un fan al României prezent la Varșovia

Lista celor 23 de jucători aleși de Gică Hagi pentru partida cu Polonia

  • Portari: Ionuț Radu, Otto Hindrich, Valentin Cojocaru
  • Fundași: Andrei Rațiu, Radu Drăgușin, Andrei Coubiș, Virgil Ghiță, Nicușor Bancu, Andrei Borza, Bogdan Racovițan, Tony Strata
  • Mijlocași: Marius Marin, Florin Tănase, Alexandru Cicâldău, Nicușor Stanciu, Ianis Hagi, Tudor Băluță, Răzvan Marin, Cătălin Cîrjan, Olimpiu Moruțan
  • Atacanți: Daniel Bîrligea, Valentin Mihăilă, Dennis Man

Programul României în Nations League

  • 25 septembrie, 21:45. Suedia - România 2-1
  • 28 septembrie, 21:45. România - Bosnia 2-4
  • 2 octombrie, 21:45. Polonia - România (Stadion Narodowy, Varșovia)
  • 5 octombrie, 21:45. România - Suedia (Arena Națională)
  • 14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)
  • 17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

O fostă vedetă de la ProTV, după momentul de la petrecerea Antenei 1: „Nu folosesc des cuvântul ăsta”
O fostă vedetă de la ProTV, după momentul de la petrecerea Antenei 1: „Nu folosesc des cuvântul ăsta”
O fostă vedetă de la ProTV, după momentul de la petrecerea Antenei 1: „Nu folosesc des cuvântul ăsta”
polonia echipa nationala a romaniei gica hagi FANI liga natiunilor
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:48
România, sub Arabia Saudită Prăbușire în clasamentul FIFA » „Tricolorii” au ajuns din nou pe cea mai slabă poziție din istorie
România, sub Arabia Saudită Prăbușire în clasamentul FIFA » „Tricolorii” au ajuns din nou pe cea mai slabă poziție din istorie
09:00
„Știam că Hagi se simte groaznic” Gestul selecționerului Poloniei după 6-0 cu noi. Ce a spus pentru GOLAZO.ro
„Știam că Hagi se simte groaznic” Gestul selecționerului Poloniei după 6-0 cu noi. Ce a spus pentru GOLAZO.ro
09:53
„Hagi ne-a mințit atâția ani” Analiză fără menajamente după Polonia - România 6-0: „Cei mai scumpi jucători ai noștri au fost jaloane”
„Hagi ne-a mințit atâția ani” Analiză fără menajamente după Polonia - România 6-0: „Cei mai scumpi jucători ai noștri au fost jaloane”
09:53
A dat de pâmânt cu Drăgușin Făcut praf de fostul selecționer după eliminarea din Polonia - România 6-0: „Când aleargă, seamănă cartofi”
A dat de pâmânt cu Drăgușin Făcut praf de fostul selecționer după eliminarea din Polonia - România 6-0: „Când aleargă, seamănă cartofi”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Mai poți fi suporterul naționalei după așa ceva?

Cristian Geambașu: Mai poți fi suporterul naționalei după așa ceva?

Cristian Geambașu: Mai poți fi suporterul naționalei după așa ceva?
Nole are ochi migdalați?

Cristian Tudor Popescu: Nole are ochi migdalați?

Cristian Tudor Popescu: Nole are ochi migdalați?
Lăsați galeriile să se exprime, aveți grijă la Antena 1!

Dan Udrea: Lăsați galeriile să se exprime, aveți grijă la Antena 1!

Dan Udrea: Lăsați galeriile să se exprime, aveți grijă la Antena 1!
România e nervoasă foc pe Hagi. De parcă suntem campioni de când ne știm

Cătălin Tolontan: România e nervoasă foc pe Hagi. De parcă suntem campioni de când ne știm

Cătălin Tolontan: România e nervoasă foc pe Hagi. De parcă suntem campioni de când ne știm
Căderea lui Cristiano

Cristian Geambașu: Căderea lui Cristiano

Cristian Geambașu: Căderea lui Cristiano
Nu i se poate reproșa lui Halep că a fost imaginea AnimaWings

Dan Udrea: Nu i se poate reproșa lui Halep că a fost imaginea AnimaWings

Dan Udrea: Nu i se poate reproșa lui Halep că a fost imaginea AnimaWings
Hagi, optimismul și realitatea unei naționale slabe

Vlad Nedelea: Hagi, optimismul și realitatea unei naționale slabe

Vlad Nedelea: Hagi, optimismul și realitatea unei naționale slabe
Nu mai este vina lui Mircea Sandu

Silviu Tudor Samuilă: Nu mai este vina lui Mircea Sandu

Silviu Tudor Samuilă: Nu mai este vina lui Mircea Sandu
Coubiș râde de noi

Cristian Geambașu: Coubiș râde de noi

Cristian Geambașu: Coubiș râde de noi
De ce tace și se ascunde Burleanu?

Dan Udrea: De ce tace și se ascunde Burleanu?

Dan Udrea: De ce tace și se ascunde Burleanu?
Regele e autogol

Radu Naum: Regele e autogol

Radu Naum: Regele e autogol
Ce va face Burleanu

Cătălin Tolontan: Ce va face Burleanu

Cătălin Tolontan: Ce va face Burleanu
Nu înțeleg ce vrea Hagi

Cătălin Țepelin: Nu înțeleg ce vrea Hagi

Cătălin Țepelin: Nu înțeleg ce vrea Hagi
Până când îi suntem datori lui Hagi?

Cristian Geambașu: Până când îi suntem datori lui Hagi?

Cristian Geambașu: Până când îi suntem datori lui Hagi?
Se vede mâna lui Hagi: naționala scrie cu picioarele!

Dan Udrea: Se vede mâna lui Hagi: naționala scrie cu picioarele!

Dan Udrea: Se vede mâna lui Hagi: naționala scrie cu picioarele!
Neașteptatul lot al lui Hagi

Silviu Tudor Samuilă: Neașteptatul lot al lui Hagi

Silviu Tudor Samuilă: Neașteptatul lot al lui Hagi
Ceva surprinzător și îngrijorător: România s-a săturat de România!

Dan Udrea: Ceva surprinzător și îngrijorător: România s-a săturat de România!

Dan Udrea: Ceva surprinzător și îngrijorător: România <span>s-a</span> săturat de România!
De ce minte Mbappe?

Cristian Geambașu: De ce minte Mbappe?

Cristian Geambașu: De ce minte Mbappe?
De ce avem nevoie

Cătălin Tolontan: De ce avem nevoie

Cătălin Tolontan: De ce avem nevoie
Anomaliile pentru care Hagi ar trebui să dea explicații!

Dan Udrea: Anomaliile pentru care Hagi ar trebui să dea explicații!

Dan Udrea: Anomaliile pentru care Hagi ar trebui să dea explicații!
Top stiri
Hagi, în istoria neagră a naționalei „Regele” e  singurul selecționer care pierde primele 3 meciuri oficiale dintr-un mandat
Nationala
02.10
Hagi, în istoria neagră a naționalei „Regele” e singurul selecționer care pierde primele 3 meciuri oficiale dintr-un mandat
Citește mai mult
Hagi, în istoria neagră a naționalei „Regele” e  singurul selecționer care pierde primele 3 meciuri oficiale dintr-un mandat
Hagi, întrebat dacă își dă demisia Răspunsul selecționerului și mărturisirea făcută: „Durerea e prea mare”
Nationala
00:48
Hagi, întrebat dacă își dă demisia Răspunsul selecționerului și mărturisirea făcută: „Durerea e prea mare”
Citește mai mult
Hagi, întrebat dacă își dă demisia Răspunsul selecționerului și mărturisirea făcută: „Durerea e prea mare”
Polonia - România 6-0 „Tricolorii”, demolați la Varșovia! Lewandowski ne-a adus al treilea eșec consecutiv
Liga Națiunilor
02.10
Polonia - România 6-0 „Tricolorii”, demolați la Varșovia! Lewandowski ne-a adus al treilea eșec consecutiv
Citește mai mult
Polonia - România 6-0 „Tricolorii”, demolați la Varșovia! Lewandowski ne-a adus al treilea eșec consecutiv
O “cârtiță” precum cele care sapă tuneluri de metrou va ajunge și în Piața Unirii, pe șantierul de la planșeu. De ce e nevoie aici de un TBM
B365
02.10
O “cârtiță” precum cele care sapă tuneluri de metrou va ajunge și în Piața Unirii, pe șantierul de la planșeu. De ce e nevoie aici de un TBM
Citește mai mult
O “cârtiță” precum cele care sapă tuneluri de metrou va ajunge și în Piața Unirii, pe șantierul de la planșeu. De ce e nevoie aici de un TBM

Echipe/Competiții

fcsb 18 CFR Cluj 3 dinamo bucuresti 13 rapid 8 Universitatea Craiova 6 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi 1 uta arad farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova romania fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share