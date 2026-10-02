Starul din NBA spune „NU” pariurilor Victor Wembanyama: „Este foarte trist să văd unii jucători făcând asta”
Victor Wembanyama/ Foto: IMAGO
Baschet

Starul din NBA spune „NU” pariurilor Victor Wembanyama: „Este foarte trist să văd unii jucători făcând asta”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 02.10.2026, ora 18:10
alt-text Actualizat: 02.10.2026, ora 18:10
  • Victor Wembanyama (22 de ani), starul francez al celor de la San Antonio Spurs, a afirmat că nu va promova niciodată pariurile sportive.
  • „Extraterestrul” s-a declarat dezamăgit de alți jucători din NBA care acceptă să facă acest lucru.
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Draftat cu prima opțiune în 2023, Victor Wembanyama a devenit rapid unul dintre cele mai importante nume din NBA.

În stagiunea precedentă, a condus-o pe San Antonio Spurs în finală, unde texanii au fost învinși, scor 1-4 de New York Knicks.

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Victor Wembanyama exclude să promoveze pariurile: „Este foarte trist să văd unii jucători făcând asta”

Înaintea de noua stagiune din NBA, programată să înceapă pe 20 octombrie, „Wemby” a participat la o conferință de presă în care a fost întrebat dacă ar lua în considerare un parteneriat cu o casă de pariuri.

Francezul a oferit un răspuns categoric:

„Absolut nu. Nu voi face niciodată asta. Sincer, cred că este foarte trist să văd unii jucători promovând asta. Fiecare face ce vrea, dar fără mine”, a declarat Victor Wembanyama, citat de theguardian.com.

Starul lui Spurs spune că succesul și ascensiunea sa în NBA i-au schimbat perspectiva asupra sponsorizărilor.

Francezul susține că, deși banii au avut un rol important în trecut, în prezent este mai atent la valorile pe care le împărtășește cu potențialii parteneri.

„În trecut, exista o dimensiune a banilor. Nu mai există. Evident, câștigăm milioane și milioane. Nu acesta este cel mai mare punct forte al nostru.

Cel mai mare punct forte al nostru este inspirația. Vreau să inspir într-un mod pozitiv. Acesta este cel mai puternic lucru pe care îl pot face”, a concluzionat Wembanyana.

Printre jucătorii din NBA, care colaborează cu companiile de jocuri de noroc se numără nume importante precum Lebron James (parteneriat cu Polymarket, anterrior cu DraftKings), Kevin Durant (parteneriat cu FanDuel și investitor la Kalshi), Giannis Antetokounmpo (investitor la Kalshi) sau Nikola Jokic (ambasador Superbet în Serbia).

Regulamentul NBA le permite jucătorilor să promoveze companii de pariuri sportive, însă cu anumite limitări.

Baschetbaliștii nu au voie să promoveze pariuri legate de meciurile sau competițiile NBA, dar pot încheia contracte de promovare și pot avea investiții limitate în companii din domeniul jocurilor de noroc.

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