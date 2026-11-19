Antonio Cassano (44 de ani), fostul internațional italian, a lansat critici dure la adresa lui Ronaldinho (46 de ani), care a bifat primul său meci oficial după o pauză de 11 ani.

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Starul brazilian a debutat pentru Ravenna în confruntarea cu Forli, câștigată scor 2-0, în fața a peste 7.000 de spectatori prezenți pe stadionul „Bruno Benelli”.

Ronaldinho a jucat 45 de minute și a participat la faza primului gol înscris de formația condusă de Andrea Mandorlini, fostul antrenor al celor de la CFR Cluj.

Antonio Cassano: „Revenirea lui Ronaldinho, o rușine, o farsă!”

Revenirea „Dințosului” a stârnit și reacții negative. Printre cei care au criticat apariția brazilianului pe teren se numără și fostul atacant italian Antonio Cassano.

Acesta a recunoscut că Ronaldinho rămâne unul dintre favoriții săi, însă nu a fost deloc încântat de întoarcerea fostului star de la Barcelona sau AC Milan pe gazon într-un meci oficial.

„Vreau să încep prin a spune un lucru, și anume că am un mare respect pentru Ronaldinho, ca persoană și ca jucător. Pentru mine, el rămâne printre cei mai mari cinci din toate timpurile, alături de Messi, Maradona, Ronaldo și, probabil, Pele.

Dar ce a făcut zilele trecute a fost foarte, foarte neplăcut de privit. La 46 de ani, în starea aceea, ce trebuia să facă? Nu am înțeles.

A făcut-o pentru că are o relație cu Cipriani (n.r. patronul de la Ravenna), care este prieten de-ai lui. Și pentru că i-au dat mulți bani. Nu știu. Pentru mine, a fost o farsă ridicolă. Nu știu ce altă interpretare să-i dau” , a declarat Cassano, citat de as.com.

N-aș fi făcut-o nici dacă mi-ar fi oferit 10 milioane. Nici măcar 20. Antonio Cassano

Ronaldinho nu mai evoluase într-un meci oficial din 26 septembrie 2015, când a jucat 45 de minute pentru Fluminense împotriva celor de la Goias.

Cifrele lui Ronaldinho în meciul cu Forli:

Pase cheie - 1

Centrări reușite - 1/3 (33%)

Pase reușite - 17/21 (81%)

Atingeri - 28

Total șuturi - 0

Dueluri câștigate - 1/3 (33%)

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