Dinamo intervine în scandalul fanilor Reacția clubului după ce un suporter a fost bătut de ultrași

Dinamo a emis un comunicat oficial în urma incidentelor petrecute la Arad, după remiza cu Corvinul, scor 1-1.

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La finalul meciului de sâmbătă, ultrașii de la Sud Dinamo au început să-l înjure pe Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, cu care se află în continuare în conflict.

O parte a Peluzei Cătălin Hîldan li s-a alăturat, însă ceilalți au huiduit, la fel și suporterii dinamoviști prezenți în număr mare în celelalte zone ale arenei.

Reacția celor de la Sud a venit imediat. Mai mulți ultrași au pornit către suporterii din PCH care îi huiduiseră în loc să li se alăture scandărilor împotriva lui Nicolescu.

Aceștia erau despărțiți de un gard, pe care unii au încercat să-l sară, iar alții să-l dărâme pentru a ajunge la cei care i-au apostrofat.

Un suporter dinamovist care a fost prezent la meci a depus o plângere penală la Poliție în urma incidentelor din tribune, după ce ar fi fost lovit cu pumnii în momentul în care a încercat să-și protejeze copilul.

Comunicatul oficial a lui Dinamo

Conducerea clubului a condamnat actele de violență și a transmis că va fi alături de suporterul dinamovist agresat.

„În lumina evenimentelor desfășurate la finalul meciului disputat la Arad, Consiliul de Administrație al clubului s-a întrunit pentru a discuta aceste evenimente și pentru a stabili o poziție comună și fermă a clubului Dinamo.

Considerăm regretabil ceea ce s-a întâmplat în sectorul destinat suporterilor noștri la Arad, unde un suporter dinamovist a fost supus violențelor. Dinamo se delimitează ferm de orice manifestare violentă, atât pe stadioane, cât și în afara acestora, și condamnă fără echivoc astfel de comportamente.

Este cu atât mai regretabil cu cât o deplasare de peste 1000 de kilometri a fost umbrită de un asemenea incident. Dinamo va oferi tot sprijinul necesar suporterului agresat și va fi alături de acesta.

Stadionul trebuie să fie un mediu sigur pentru toți suporterii, iar Dinamo va continua să depună eforturi constante pentru îmbunătățirea condițiilor propriilor suporteri”, se arată în comunicatul emis de conducerea lui Dinamo pe Facebook.

Jandarmeria a intrat peste ultrași

După ce situația a degenerat, forțele de ordine au intervenit pentru a opri bătaia dintre cele două grupuri de suporteri.

Fanii echipei oaspete ar fi trebuit să rămână în stadion încă aproximativ 30 de minute după fluierul final, pentru a evita eventualele întâlniri cu suporterii echipei gazdă în jurul arenei.

După incidentele din interior, însă, Jandarmeria a decis să scoată mai mulți suporteri dinamoviști din stadion.

VIDEO. Incidentele petrecute la Arad între ultrașii dinamoviști

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