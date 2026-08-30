Plângere penală după bătaie Un fan al lui Dinamo a fost lovit cu pumnii de ultrași în timp ce încerca să-și protejeze fiica: „În ce lume trăim?!”

Corvinul - Dinamo 1-1. Un fan al „câinilor” care a fost prezent la meciul din etapa #7 din Liga 1 susține că a depus o plângere penală la Poliție în urma actelor de violență care s-au produs în sectorul destinat oaspeților.

Suporterul a făcut anunțul pe un grup de Facebook dedicat fanilor dinamoviști, dar a primit numeroase critici din partea altor suporteri ai „câinilor”.

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La finalul meciului de sâmbătă, ultrașii de la Sud Dinamo au început să-l înjure pe Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, cu care se află în continuare în conflict. O parte a Peluzei Cătălin Hîldan li s-a alăturat, însă ceilalți au huiduit, la fel și suporterii dinamoviști prezenți în număr mare în celelalte zone ale arenei.

Reacția celor de la Sud a venit imediat. Mai mulți ultrași au pornit către suporterii din PCH care îi huiduiseră în loc să li se alăture scandărilor împotriva lui Nicolescu.

Aceștia erau despărțiți de un gard, pe care unii au încercat să-l sară, iar alții să-l dărâme pentru a ajunge la cei care i-au apostrofat.

Corvinul - Dinamo 1-1 . Un fan al „câinilor” a depus o plângere penală după incidentele din tribune

Un suporter dinamovist care a fost prezent la meci susține că a depus o plângere penală la Poliție în urma incidentelor din tribune, după ce ar fi fost lovit cu pumnii în momentul în care a încercat să-și protejeze copilul.

„#Plângere #penală după violențele #Peluzei #Sud Dinamo

Astăzi am fost la meciul Corvinul Hunedoara – Dinamo, alături de tatăl meu, soția mea și fetița mea.

Am stat în galeria lui Dinamo și am mers la stadion pentru fotbal, nu pentru violență. Nu a existat deplasare în Ardeal la care să nu fim prezenți.

La finalul meciului, Peluza Sud Dinamo a scandat: «Nicolescu, m*ie, Nicolescu!». Scandările au fost huiduite de ceilalți suporteri. După ce au fost huiduiți, au repetat scandarea și au început să caute cine îi huiduie, moment în care situația a degenerat într-un scandal.

Noi eram cu aproximativ 5 rânduri mai sus, înconjurați de alte familii și de copii. În clipa în care a început îmbulzeala, toată lumea s-a speriat iar eu am coborât să-mi iau fetița, care era lângă gardul de la marginea terenului, pentru a o proteja. Din păcate, în timp ce coboram, m-am trezit lovit cu pumnii de persoane din Peluza Sud.

Sincer, mă întreb: în ce lume trăim? Suntem în anul 2026, unii zboară pe lună iar în România alții nu se mai civilizează.

Fotbalul trebuie să fie despre pasiune, rivalitate și spectacol, nu despre agresiuni, mai ales în prezența copiilor și a familiilor.

Țin să precizez că am depus plângere penală la Poliție. Așteptăm vizionarea imaginilor de pe camerele de supraveghere, identificarea persoanelor care au agresat și tragerea lor la răspundere în instanță.

Violența nu are ce căuta pe stadion. Sper ca cei vinovați să răspundă pentru faptele lor și ca astfel de incidente să nu se mai repete.

Peluza Sud Dinamo = o adunătură de 50 de dro*ați, morți de foame, alcooliști care se cred «ultrași». Doar se cred….”, a transmis fanul lui Dinamo pe un grup dedicat suporterilor „câinilor”.

Postarea fanului lui Dinamo. Foto: Facebook

A fost criticat de alți fani dinamoviști: „Merită să primească o bătaie din când în când”

Mesajul bărbatului a fost criticat de alți suporteri ai „câinilor”. Unul dintre ei a susținut că toate părțile au greșit: ultrașii nu ar fi trebuit să scandeze împotriva conducerii, iar bărbatul nu ar fi trebuit să-și aducă fetița în galerie.

„Dinamo suntem toți.

Greșeala este reciprocă, nu vii la meci să îți huidui propriii suporteri, e inadmisibil, mai bine mergeți la teatru, orice ar scanda, nu poți tu suporter «DINAMO» să huidui scandările peluzei pe care o susții fie ca e ea «SUD» sau «PCH» până la urmă susținem aceeași echipă.

Peluza «SUD» Dinamo sunt niște băieți foarte mișto, degeaba mergeți la toate meciurile din Ardeal ale lui DINAMO dacă voi faceți plângere împotriva lor, mai bine rămâneți acasă în fața televizorului (nu îi cunosc personal pe băieți, părere doar din meciurile din deplasare).

Ei «100» de persoane din câte ziceți dumneavoastră merg mii de kilometri pe an pentru a susține «echipa dumneavoastră favorită» nu doar în Ardeal cum mergeți dumneavoastră.

Luați un loc la tribună dacă doriți să stați jos, că suntem cu copii, să nu mai fluturăm steagurile ca nu vedem meciurile, astea sunt niște replici pe care le formulează oamenii care merg la 3-4 meciuri pe sezon, mai bine luați un loc în tribună și bucurați vaca la teatru (Părere personală nu fac parte din niciun grup fie el «PCH» sau «SUD»)”, a răspuns fanul.

În replică, autorul postării a spus:

„Înțeleg cu cei care au huiduit . Dar cu cei care nu au vrut sa scandeze??? Cu femeile care erau cu copii??? Ai văzut femei scuipate si înjurate ? Femeie leșinată, a leșinat când au dat în soțul ei???

Ce, suntem în junglă?? Mă plimb de când am promovat la toate deplasările dar așa ceva ca în seara asta nu am văzut, nici în România dar nici pe vreun stadion în Europa unde am fost...”.

Un alt fan care a răspuns în secțiunea de comentarii a avut o replică șocantă, susținând că cei care îl susțin pe Andrei Nicolescu ar trebui să fie agresați uneori.

„Nu mergem la teatru, Nu mergem la cinema, Nu mergem la biserică.

Pe stadion orice stadion nu numai în România există înjurături huiduieli și bătăi nu trebuie să fii beat sau drogat să te iei la bătaie.

Iar oile fără voință care stau cu nasul în posteriorul lui Nicolescu merită să primească o bătaie din când în când poate se trezesc la realitate”.

Autorul postării i-a răspuns:

„Mă uit la tine și consider că mai mult nu te duce capul. Am fost pe stadioane în Europa, jungla ca la noi nu vezi. Se bea pe stadioanele Europei, la noi nu. Pentru că românul îi prost treaz dar beat. Aduceți investitori cu bani. Aveți? Stau la poartă și noi nu știm??? Credeți că lumea se învârte după cum vrea 50 de drogați?

Ăia 50 din Peluza sud câți bani au băgat în DDB??? Peluza Sud 50 de ultrași , Dinamo are pest 8 mil. de suporteri în țară .Stați să vedeți dacă mai veniți voi în Ardeal la meciuri. Poate veniți 100 că mai mulți nu sunteți, dar plecați înapoi 50. Aici se ajunge. Animalele sunt mai domenstice decât voi”, a spus acesta.

„Eu zic să ștergi postarea că e mai bine”

Un alt fan al lui Dinamo i-a recomandat să șteargă postarea:

„Eu zic să ștergi postarea că e mai bine. O să îți iei multe înjurături acuma. E urât și din partea ta că i-ai catalogat așa. Eu am avut ocazia să îi văd la câteva meciuri pe cei de la Sud și am rămas plăcut surprins de modul cum își încurajează echipa”.

Reacția autorului nu a întârziat să apară. Acesta a subliniat a mers la numeroase deplasări în peluza PCH, dar nu a mai trecut niciodată prin momente precum cele de la Arad:

„Eticheta și-au pus ei singuri în seara asta. Înțeleg ce au cu președintele dar ce au cu ceilalți suporteri??? Nu țin cont că sunt copii, s-au luat și de femei care erau cu copiii la meci. În ce lume trăim? Și scandează ei «țăranii», «țăranii» cu referire la Corvinul și ei mai țărani ca toată România.

Au uitat că de la Corvinul au ajuns la Dinamo: Andone, Rednic, Mateuț, Florea Dumitrache, Nunweiler, Hangau. Ai rămas plăcut surprins problema ta. La noi nu a fost meci în Ardeal să nu fim prezenți, la București toate deplasările în PCH, dar ca în seara aceasta la Arad nu am văzut niciodată așa ceva”.

Jandarmeria a intrat peste ultrași

După ce situația a degenerat, forțele de ordine au intervenit pentru a opri bătaia dintre cele două grupuri de suporteri.

Fanii echipei oaspete ar fi trebuit să rămână în stadion încă aproximativ 30 de minute după fluierul final, pentru a evita eventualele întâlniri cu suporterii echipei gazdă în jurul arenei.

După incidentele din interior, însă, Jandarmeria a decis să scoată mai mulți suporteri dinamoviști din stadion.

VIDEO. Golul marcat de Karamoko în Corvinul - Dinamo 1-1

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