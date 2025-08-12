„Eu mi-am făcut treaba” Cosmin Contra, despre demiterea surprinzătoare de la Al-Kholood

Cosmin Contra (49 de ani), fostul selecționer al României, a vorbit despre demiterea surprinzătoare de la Al-Kholood.

După ce a preluat clubul, Ben Harburg, noul patron al echipei, l-a demis pe Cosmin Contra pentru a-și aduce propriul staff.

Cosmin Contra, despre demiterea de la Al-Kholood : „Eu mi-am făcut treaba”

Tehnicianul a vorbit despre experiența nefericită pe care a avut-o la formația saudită, de la care a fost dat afară după doar 20 de zile.

„Lucrurile s-au petrecut rapid. După ce am semnat, la vreo 12 zile, s-a schimbat acționariatul. Eu deja pregătisem cantonamentul de vară, adusesem 4 jucători locali. Pot să spun că mi-am făcut treaba până să vină noul acționar.

Asta este, nu putem face nimic în situații de genul ăsta. Acum sunt liber profesionist. E greu să apară ceva acum pentru că toate echupele deja și-au luat antrenori, și-au făcut cantonamentele. Ce s-a întâmplat acolo a fost...

Ei, cei care m-au adus, și-au cerut scuze de multe ori, mi-au zis că nu a depins de ei. E pentru prima dată când un acționar american cumpără o echipă în Arabia Saudită.

Ei vor să privatizeze tot fotbalul, să vină companii puternice care să cumpere echipe, pentru că vor să investească foarte mulți bani până la Campionatul Mondial”, a declarat Cosmin Contra, la Digi Sport.

