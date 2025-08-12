UTA Arad îl va reclama la FIFA pe atacantul Mevlan Zeka (31 de ani), dispărut de la echipă.

Fotbalistul kosovar a fost transferat de gruparea arădeană în această vară.

În stagiunea precedentă, Mevlan Zeka a fost golgheterul primei ligi din Kosovo. Acesta a reușit să marcheze 21 de goluri în tricoul celor de la Suhareka, formație care a retrogradat la finalul sezonului.

Mevlan Zeka a părăsit România pentru a se întoarce în țara natală imediat după primul cantonament al formației pregătite de Adrian Mihalcea. Din acel moment, acesta nu a mai revenit la echipă.

Motivul pentru care Zeka n-a mai revenit la echipă ar fi încercarea impresarului său de a-l transfera la o altă echipă, alături de care fotbalistul s-ar antrena deja de câteva săptămâni.

La o zi după revenirea din cantonament, Zeka ar fi purtat o discuție cu conducerea celor de la UTA și a cerut câteva zile pentru a reveni în Kosovo, din cauza unor probleme personale.

Conducerea celor de la UTA este pregătită să îl reclame la FIFA pe fotbalistul cotat la 350.000 de euro, conform Transfermarkt.

Alexandru Meszar: „Mergem la FIFA, nu dorim să creăm un precedent”

„De comunicat, am ajuns să comunicăm doar prin juriști. Se pare că nu ne vom înțelege, l-am tot notificat, așadar mergem la FIFA, pentru că nu dorim să creăm un precedent.

Noi solicităm să se respecte contractul, ne-am bazat pe serviciile lui, am renunțat la alți atacanți pentru a-l transfera, care acum nu mai sunt disponibili pe piață.

Un contract trebuie respectat de ambele părți. Dacă mâine toți jucătorii ne-ar cere ruperea contractului, din cauza problemelor personale, eu ce fac?!

Nu plătește, ajungem la FIFA. În continuare, solicitarea noastră este să revină la echipă și să plătească despăgubiri”, a declarat Alexandru Meszar, pentru gsp.ro.

