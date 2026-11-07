Cosmin Contra, scandal în Golf FOTO. Criză de nervi după ce echipa sa a irosit un avantaj de 2 goluri. A ajuns trei meciuri la rând fără victorie +9 foto
Cosmin Contra. Foto: captură video X/Alkass English
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Cosmin Contra, scandal în Golf FOTO. Criză de nervi după ce echipa sa a irosit un avantaj de 2 goluri. A ajuns trei meciuri la rând fără victorie

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 07.11.2026, ora 12:46
alt-text Actualizat: 07.11.2026, ora 12:46
  • Cosmin Contra (50 de ani) și-a ieșit din minți după ultimul meci al echipei sale, 2-2 cu Al Ahli Doha.
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Al Arabi a avut un avantaj de două goluri, însă a plecat acasă cu un singur punct, ajungând la trei meciuri consecutive fără succes în campionatul din Qatar.

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Cosmin Contra, criză de nervi după golul încasat de Al Arabi

Al Arabi a intrat la pauză cu un avantaj de două goluri, după două reușite rapide în finalul primei reprize, însă victoria nu s-a concretizat nici de data aceasta.

În minutul 59, spaniolul Erik Exposito a trimis o „rachetă” din afara careului, reducând din diferență pentru Al Ahli Doha, iar golul l-a scos din sărite pe Cosmin Contra.

Antrenorul român a fost iritat de erorile jucătorii săi și a fost surprins la marginea terenului în timp ce gesticula agitat și striga nervos către elevii săi.

Reacția lui Contra după golul încasat de echipa sa / foto: capturi video X/Alkass English
Reacția lui Contra după golul încasat de echipa sa / foto: capturi video X/Alkass English

Galerie foto (9 imagini)

Reacția lui Contra după golul încasat de echipa sa / foto: capturi video X/Alkass English Reacția lui Contra după golul încasat de echipa sa / foto: capturi video X/Alkass English Reacția lui Contra după golul încasat de echipa sa / foto: capturi video X/Alkass English Reacția lui Contra după golul încasat de echipa sa / foto: capturi video X/Alkass English Reacția lui Contra după golul încasat de echipa sa / foto: capturi video X/Alkass English
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Două minute mai târziu, același Exposito reușea „dubla”, stabilind și rezultatul final.

Astfel, Al Arabi a ajuns la trei etape consecutive fără succes și rămâne pe locul 4, la 4 puncte în spatele lui Al Sadd, Al Rayyan și Al Duhail, care au un meci mai puțin disputat.

Înaintea celor 3 meciuri, formația lui Contra începuse foarte bine sezonul, cu 3 victorii și 3 remize în primele 6 etape.

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