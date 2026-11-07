Cosmin Contra (50 de ani) și-a ieșit din minți după ultimul meci al echipei sale, 2-2 cu Al Ahli Doha.

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Al Arabi a avut un avantaj de două goluri, însă a plecat acasă cu un singur punct, ajungând la trei meciuri consecutive fără succes în campionatul din Qatar.

Cosmin Contra, criză de nervi după golul încasat de Al Arabi

Al Arabi a intrat la pauză cu un avantaj de două goluri, după două reușite rapide în finalul primei reprize, însă victoria nu s-a concretizat nici de data aceasta.

În minutul 59, spaniolul Erik Exposito a trimis o „rachetă” din afara careului, reducând din diferență pentru Al Ahli Doha, iar golul l-a scos din sărite pe Cosmin Contra.

Antrenorul român a fost iritat de erorile jucătorii săi și a fost surprins la marginea terenului în timp ce gesticula agitat și striga nervos către elevii săi.

Două minute mai târziu, același Exposito reușea „dubla”, stabilind și rezultatul final.

Astfel, Al Arabi a ajuns la trei etape consecutive fără succes și rămâne pe locul 4, la 4 puncte în spatele lui Al Sadd, Al Rayyan și Al Duhail, care au un meci mai puțin disputat.

Înaintea celor 3 meciuri, formația lui Contra începuse foarte bine sezonul, cu 3 victorii și 3 remize în primele 6 etape.

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