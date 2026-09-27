Hagi, înainte de România - Bosnia Selecționerul a setat ținte clare pentru al doilea meci din Liga Națiunilor: „Totul ține de încredere”

Gică Hagi (61 de ani) a susținut conferința de presă premergătoare meciului cu Bosnia din Liga Națiunilor. Nicolae Stanciu (33 de ani) a participat și el alături de selecționer.

România - Bosnia se joacă luni, de la 21:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

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Partida din etapa #2 a competiției este primul duel oficial pe teren propriu, de la revenirea lui Hagi pe banca naționalei, însă acesta se va desfășura fără spectatori, după interdicția primită de FRF.

Gică Hagi, conferință de presă înaintea meciului cu Bosnia

Selecționerul prezintă ultimele detalii premergătoare întâlnirii cu adversarul pe care l-am avut și în preliminariile CM 2026.

Gică Hagi, despre Bosnia: „A făcut un progres foarte mare în ultimii doi. În acest drum, au crescut și jucătorii, de-asta cred eu că au ajuns să joace la Mondiale. Au crescut mult din punct de vedere mental. Au o echipă bună, un antrenor foarte bun, iar, dacă ești foarte bine din punct de vedere mental, e clar că jucătorii dau randament”.

„A făcut un progres foarte mare în ultimii doi. În acest drum, au crescut și jucătorii, de-asta cred eu că au ajuns să joace la Mondiale. Au crescut mult din punct de vedere mental. Au o echipă bună, un antrenor foarte bun, iar, dacă ești foarte bine din punct de vedere mental, e clar că jucătorii dau randament”. Gică Hagi, despre lipsa fanilor: „Ne doream să fie stadionul plin, era un avantaj pentru noi dacă aveam publicul. Cum se spune, era un jucător în plus. De-asta cred eu că suporterii erau importanți”.

„Ne doream să fie stadionul plin, era un avantaj pentru noi dacă aveam publicul. Cum se spune, era un jucător în plus. De-asta cred eu că suporterii erau importanți”. Gică Hagi, despre șansa de a ne lua revanșa cu Bosnia: „Poate fi un gând al jucătorilor, pentru că, vrei sau nu vrei, poți gândi în subconștient să câștigi următorul meci. Spiritul nostru acolo trebuie să fie. Să jucăm la victorie, mai ales că jucăm acasă. Încă o dată, ne pare rău că suporterii nu sunt acolo, dar gândul nostru trebuie să fie în direcția asta”.

„Poate fi un gând al jucătorilor, pentru că, vrei sau nu vrei, poți gândi în subconștient să câștigi următorul meci. Spiritul nostru acolo trebuie să fie. Să jucăm la victorie, mai ales că jucăm acasă. Încă o dată, ne pare rău că suporterii nu sunt acolo, dar gândul nostru trebuie să fie în direcția asta”. Gică Hagi, despre faptul că Stanciu a transmis că e nevoie de curaj: „Vă promit că la următoarea conferință vin cu conceptul tehnic de care v-am vorbit de prima dată. Iar unul dintre cele mai importante lucruri, și chiar am declarat după meciul cu Turcia: România trebuie să construiască o mentalitate de campion. Și îmi asum lucrul acesta. E lucrul cel mai greu, dar trebuie să-l fac. Ca să fii campion, trebuie să ai încredere în ceea ce faci și să ai curaj. Strategia mea de când m-am făcut antrenor a fost una singură: să devin cel mai bun. Nu m-am născut cel mai bun, dar încerc să devin. Trebuie să am jucători care cred în lucrul ăsta”.

„Vă promit că la următoarea conferință vin cu conceptul tehnic de care v-am vorbit de prima dată. Iar unul dintre cele mai importante lucruri, și chiar am declarat după meciul cu Turcia: România trebuie să construiască o mentalitate de campion. Și îmi asum lucrul acesta. E lucrul cel mai greu, dar trebuie să-l fac. Ca să fii campion, trebuie să ai încredere în ceea ce faci și să ai curaj. Strategia mea de când m-am făcut antrenor a fost una singură: să devin cel mai bun. Nu m-am născut cel mai bun, dar încerc să devin. Trebuie să am jucători care cred în lucrul ăsta”. Gică Hagi, despre obiectivul numărul unu: „Nu suntem cei mai buni în momentul de față. Și nu vreau să vorbesc despre locul unde suntem. Știu de unde am preluat echipa și știu că avem foarte multă muncă de făcut. E obligația mea s-o fac. Lucrez pentru România și vreau să creez o echipă competitivă. Și asta înseamnă să câștige meciurile și să meargă la Campionate Europene și Mondiale. Și al doilea lucru: încredere. Totul ține de încredere. Cu toții, și noi, și suporterii. Trebuie să avem încredere unii în alții”

„Nu suntem cei mai buni în momentul de față. Și nu vreau să vorbesc despre locul unde suntem. Știu de unde am preluat echipa și știu că avem foarte multă muncă de făcut. E obligația mea s-o fac. Lucrez pentru România și vreau să creez o echipă competitivă. Și asta înseamnă să câștige meciurile și să meargă la Campionate Europene și Mondiale. Și al doilea lucru: încredere. Totul ține de încredere. Cu toții, și noi, și suporterii. Trebuie să avem încredere unii în alții” Gică Hagi, despre schimbările pe care le va face: „Am folosit o formație în Suedia, vom face multe schimbări pentru al doilea, pentru că așa cred eu, că e nevoie de acest lucru. Am încredere în jucători, iar cei care intră trebuie să câștige meciul. Am făcut asta în mai-iunie și am câștigat, să vedem acum cum va fi”.

„Am folosit o formație în Suedia, vom face multe schimbări pentru al doilea, pentru că așa cred eu, că e nevoie de acest lucru. Am încredere în jucători, iar cei care intră trebuie să câștige meciul. Am făcut asta în mai-iunie și am câștigat, să vedem acum cum va fi”. Gică Hagi, întrebat dacă are în minte primul 11: „Tu ce crezi? (n.r. - râde). Sigur că da. Nu contează cum începi, ci cum termini meciurile. Îmi place să fac și toate cele 5 schimbări și să folosesc tot ce e pe bancă. La echipa națională nu există titular și rezervă. Toți jucătorii sunt importanți și voi încerca să le dau spațiu tuturor în aceste 4 meciuri”.

„Tu ce crezi? (n.r. - râde). Sigur că da. Nu contează cum începi, ci cum termini meciurile. Îmi place să fac și toate cele 5 schimbări și să folosesc tot ce e pe bancă. La echipa națională nu există titular și rezervă. Toți jucătorii sunt importanți și voi încerca să le dau spațiu tuturor în aceste 4 meciuri”. Gică Hagi, dacă e de părere că sistemul cu 3 fundași e potrivit pentru România: „1: Nu sistemul îți dă siguranța că vei câștiga. În primul rând, e dinamica și jucătorii pe care îi alegi. 2: E conceptul pe care vi l-am prezentat. Selecția pe care o fac e în funcție de sistem. Și putem juca și cu 3 fundași, și cu 4 fundași. Dacă ați văzut, și cu Georgia, și cu Țara Galilor, și cu Suedia am trecut dintr-un sistem în altul. (...) Vă spun sigur că mereu vom construi în 3, iar defensiv ne apărăm cu 3 sau cu 4, e simplu”.

„1: Nu sistemul îți dă siguranța că vei câștiga. În primul rând, e dinamica și jucătorii pe care îi alegi. 2: E conceptul pe care vi l-am prezentat. Selecția pe care o fac e în funcție de sistem. Și putem juca și cu 3 fundași, și cu 4 fundași. Dacă ați văzut, și cu Georgia, și cu Țara Galilor, și cu Suedia am trecut dintr-un sistem în altul. (...) Vă spun sigur că mereu vom construi în 3, iar defensiv ne apărăm cu 3 sau cu 4, e simplu”. Gică Hagi, despre Dennis Man, care a jucat atacant central, deși evoluează ca extremă în mod obișnuit: „Suntem înaintea meciului cu Bosnia, să vorbim despre asta. Dennis face parte din compartimentul de atac. Este un atacant. Deci, eu gândesc că un atacant poate fi în 3 feluri: central sau de bandă (n.r. - stânga sau dreapta). Un jucător trebuie să fie polivalent. Trebuie să cunoști toate pozițiile în compartimentul tău. Drept dovadă că a dat gol, deci, am făcut bine. Profilul lui e să dea gol, e atacant. Eu așa văd, se cheamă polivalență”.

„Suntem înaintea meciului cu Bosnia, să vorbim despre asta. Dennis face parte din compartimentul de atac. Este un atacant. Deci, eu gândesc că un atacant poate fi în 3 feluri: central sau de bandă (n.r. - stânga sau dreapta). Un jucător trebuie să fie polivalent. Trebuie să cunoști toate pozițiile în compartimentul tău. Drept dovadă că a dat gol, deci, am făcut bine. Profilul lui e să dea gol, e atacant. Eu așa văd, se cheamă polivalență”. Gică Hagi, despre faptul că este singurul român care transmite un mesaj pozitiv către jucători, iar restul par negative: „Asta o ziceți dumneavoastră. Eu cred că lumea crede în echipa națională. Am văzut în Suedia câți oameni erau cu noi acolo, cu sufletul. Toți avem nevoie de succes. Iar succesul o să ne unească. Acesta este scopul meu. Să creez o echipă competitivă care să vă facă fericiți”.

Nicolae Stanciu prefațează România - Bosnia

Stanciu, despre adversari (pentru presa din Bosnia): „E adevărat că în preliminariile CM 2026 am pierdut de două ori împotriva Bosniei, acum e o competiție diferită.



Sunt mulți jucători diferiți față de anul trecut, cred că încă aveți o echipă puternică, ați jucat la Cupa Mondială și va fi un meci dificil.



Aveți mulți jucători tineri, talentați, dar și jucători experimentați. Nu pot numi unul singur. Ați devenit o echipă națională bună, puternică din punct de vedere fizic”.

Stanciu, despre absența fanilor: „Știam deja că va fi un stadion gol, fără suporteri, am mai fost în această situație în timpul pandemiei COVID-19, suntem obișnuiți. Fanii sunt importanți pentru noi, o să le simțim lipsa, dar vom încerca să câștigăm meciul.

Să sperăm că n-o să mai fim suspendați (n.r. după incidentele din meciul cu Suedia). Mai vorbeam între noi, ce atmosferă frumoasă au făcut și ce gălăgioși erau copiii la meciul cu Andorra, în preliminarii.

Am petrecut un an și jumătate, eu mai mult cu situația din China, jucând cu stadioanele goale. Cred că suntem obișnuiți cu acest lucru”.

Stanciu, despre atmosfera din vestiar după înfrângerea cu Suedia: „Încercăm să o menținem bună. Supărarea a fost, logic, dar am anulat acea seară, ieri ne-am întors și am avut antrenament, iar mâine va fi meciul cu Bosnia.

Nu putem să stăm să ne gândim doar la acea înfrângere. Trebuie să continuăm să lucrăm la antrenamente și să ne gândim la meciul de mâine”.

Stanciu, despre sistemul cu 3 fundași centrali: „Îl cunoașteți și dumneavoastră pe Mister ce fel de antrenor este și faptul că vrea să avem posesie și să controlăm jocul. Cred că și în Suedia am avut multe momente bune.

Cât despre sistem, nu e treaba mea să vorbesc, suntem jucători de echipa națională și toți ar trebui să știm să interpretăm, să jucăm pe diferite poziții”.

Stanciu, despre România sub comanda lui Gică Hagi: „Jucăm în Liga Națiunilor, suntem în urna a doua, scopul nostru este să câștigăm fiecare meci, să câștigăm grupa, vom vedea la finalul competiției pe ce loc vom termina.

A trecut doar un meci din această campanie, cred că au fost multe momente bune. Pe cele mai puțin bune încercăm să le corectăm.

Nu putem să estimăm peste noapte. Lucrăm la asta împreună cu Mister și vom deveni din ce în ce mai buni dacă avem încredere în ceea ce facem la antrenamente, dacă avem încredere în noi”.

Stanciu, despre generația actuală a României: „Cred că din lotul care am fost la European, ne regăsim 15-20 jucători, la prima vedere.

Ne cunoaștem între noi și cred că cei mai tineri, care vin din urmă, nu și-au atins potențialul maxim. Mai avem timp să ne îmbunătățim, să învățăm.

Timpul a fost foarte scurt de când a venit domnul Hagi, dar dacă credem în ce lucrăm și ce ne arată dânsul la antrenamente, vom avea mai mult curaj, cu siguranță vom arăta mai bine și vom avea rezultate bune”.

Stanciu, despre stilul de joc al României. Poate fi naționala dominantă sau trebuie să joace pe contraatac: „Se poate juca un fotbal în care să dominăm, e strict părerea mea. Făcând comparație, trebuie să ne adaptăm la ce cere fiecare antrenor.

La EURO am fost cu domnul Iordănescu, care avea o filosofie, planul lui de joc. Cu nea Mircea a fost altă filosofie, iar acum trebuie să ne adaptăm la ce ne cere Mister. Răspunsul meu e că da, se poate”.

Stanciu, despre numărul mare de selecționeri schimbați de România: „Nu ar trebui să răspund eu. Sunt (mulți), dar nu decid eu când se schimbă selecționerul la echipa națională”.

Stanciu, despre faptul că nu a fost titular cu Suedia: „Suntem 30 de jucători și trebuie să ne susținem între noi, pentru binele naționalei. Oricare dintre colegii mei poate să fie titular.

Sunt la fel ca oricare coleg al meu, nu mă aștept să fiu titular. Am venit să mă pun în slujba echipei și voi fi aici când se va apela la mine.

Sunt la fel ca oricare jucător din lot, suntem 30 și trebuie să acceptăm concurența. Nu știu ce final de carieră, abia am făcut 33 de ani”.

Stanciu, întrebat dacă jucătorii naționalei României și-au pierdut încrederea: „Nu neapărat. Cred că e o normalitate să avem încredere în ceea ce ne transmite staff-ul sau lucrăm la antrenamente.

Pe urmă, nouă ca jucători ni se pare ceva logic. Dacă eu nu am încredere în mine, cine o să aibă? La fel și în coleg, că mă ajută. Toți ar trebui să gândim la fel, să avem încredere în noi. Să avem mai mult curaj în joc să facem anumite lucruri”.

Nu vreau să comentez ceea ce se discută în spațiul public sau despre critici. Sunt păreri împărțite, cu mulți dintre ei am jucat sau am fost colegi la națională. Respect pe toată lumea și nu vreau să comentez ce discută despre noi sau jocul nostru. Dacă nu ai așteptări de la lume, nu poți să fii dezamăgit. Nicolae Stanciu, mijlocaș România

Stanciu, despre transfer: „Sunt la națională, mai avem trei meciuri de disputat. Prefer să nu vorbesc din respect pentru clubul la care sunt (n.r. Dalian Yingbo) și cum mă tratează oamenii acolo.

Mai am contract până la 31 decembrie acolo, nu pot să vă dau detalii. Oamenii de acolo mă tratează incredibil, ei au prima opțiune”.

Stanciu, despre David Matei și noua generație de la națională: „Mi se par niște jucători incredibil, care pot să crească enorm de mult. Personal îmi place foarte mult de Matei, cum joacă și cum se antrenează, cât de profesionist este.

Nu pot decât să-l ajut sau să-i dau un sfat când observ anumite lucruri. Ce am văzut la el și în iunie și acum, mi se pare un fotbalist exemplar, chiar dacă are 19 sau 20 de ani”.

Lotul final al naționalei României anunțat de Hagi

PORTARI

Ionuț RADU (Celta Vigo | Spania, 9/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 2/0), Valentin COJOCARU (Pogon Szczecin | Polonia, 0/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 38/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 1/0), Andrei COUBIȘ (Lincoln City | Anglia, 3/0), Radu DRĂGUȘIN (Fiorentina | Italia, 30/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 46/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 5/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 10/1), Matei ILIE (Kasımpaşa | Turcia, 2/0), Lisav EISSAT (Bristol City, 4/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 52/2), Andrei BORZA (Çorum | Turcia, 2/0), Raul OPRUȚ (Dinamo, 5/0);

MIJLOCAȘI

Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 14/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 8/0), Marius MARIN (Al Nasr | EAU, 35/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 75/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 87/15), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 39/4), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 8/0), David MATEI (Universitatea Craiova, 2/0), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 2/0);

ATACANȚI

Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 45/11), Darius OLARU (Union Saint-Gilloise | Belgia, 28/0), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 18/1), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 54/8), Valentin MIHĂILĂ (Çaykur Rizespor | Turcia, 36/5), Florin TĂNASE (Omonia | Cipru, 28/5), Louis MUNTEANU (D.C. United | SUA, 6/3), Daniel BÎRLIGEA (Frosinone | Italia, 9/2), Denis DRĂGUȘ (FCSB, 28/7).

Programul României în Nations League

25 septembrie, 21:45. Suedia - România 2-1

28 septembrie, 21:45. România - Bosnia (Arena Națională)

2 octombrie, 21:45. Polonia - România (Stadion Narodowy, Varșovia)

5 octombrie, 21:45. România - Suedia (Arena Națională)

14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)

17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

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