„24 de persoane urmăresc tot ce se întâmplă în lume” Cum se fac transferurile la Dinamo + detalii despre departamentul de scouting

Cosmin Mihalescu (37 de ani), directorul sportiv de la Dinamo, a vorbit despre cum funcționează departamentul de scouting al clubului și câți oameni fac parte din el.

Oficialul „alb-roșiilor” a explicat și care sunt criteriile prin care sunt aleși jucătorii care sunt aduși la gruparea antrenată de Zeljko Kopic.

Cosmin Mihalescu: „Avem 20 de persoane care urmăresc săptămânal 20 de campionate din lume”

„Este un proces care are mai multe componente. Avem în primul rând departamentul de scouting care lucrează în paralel cu departamentul de date. Identificăm jucătorii din punct de vedere al datelor, în paralel cu video scouting.

Facem cumva o validare între cele două, astfel încât să ne asigurăm că nu ne bazăm doar pe una, ci le completăm și avem o imagine completă.

La video sunt astăzi 20 de persoane care urmăresc săptămânal 20 de campionate din lume , iar la date și analiza lor avem 4 oameni care, tot la fel, urmăresc prin date, tot timpul, ce se întâmplă în lume și avem o raportare săptămânală.

E un ciclu care a început pe 15 decembrie și pe măsură ce ne apropiem de perioada de iarnă, trebuie să avem pe 15 noiembrie conturată o listă cu cei mai interesanți jucători.

Apoi începem să mergem mai în detaliu, aflăm condiții, caracterul jucătorului, care ar putea fi o țintă pentru noi.

Când ajungem cu o listă scurtă merg să discut cu Zeljko Kopic, cu Andrei Nicolescu, să vedem și ca buget ce ne putem permite”, a declarat Mihalescu, conform fanatik.ro.

Mihalescu: „Dacă se cere un fundaș, noi știm pe cine să căutăm”

Directorul sportiv de la Dinamo a explicat ce se întâmplă cu jucătorii care ajung pe lista restrânsă a clubului:

„Noi am încercat să construim profilul jucătorului de la Dinamo pe fiecare poziție ca să ne dăm seama dacă va fi compatibil, dacă se va potrivi cu cei din jurul său. Dacă se cere un fundaș central, noi cam știm pe cine să căutăm.

Mergem, căutăm, iar ideal ar fi să avem 5 opțiuni din care să alegem. Pe listă ajung jucători la cotații diferite de preț și cu cereri salariale diferite.

Avem o discuție cu toții și vedem care e cea mai bună variantă posibilă. Video și datele încep separat, dar la un moment se validează una pe cealaltă”, a mai spus Cosmin Mihalescu.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport