Coubiș, la națională? Panduru n-a uitat că fundașul a întors spatele României: „Selecția nu e mare și zicem «lasă, mă»”
Andrei Coubiș FOTO: Sport Pictures
Superliga

Coubiș, la națională? Panduru n-a uitat că fundașul a întors spatele României: „Selecția nu e mare și zicem «lasă, mă»”

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 25.01.2026, ora 10:31
alt-text Actualizat: 25.01.2026, ora 10:32
  • Andrei Coubiș (22 de ani), fundașul transferat de U Cluj în această iarnă, a fost lăudat după primul meci jucat în tricoul „studenților”.

Aurel Țicleanu și Basarab Panduru, foști jucători importanți ai echipei naționale, au vorbit chiar despre o posibilă convocare a stoperului trecut pe la AC Milan.

Cătălin Tolontan Trump și vestiarul
Citește și
Cătălin Tolontan Trump și vestiarul
Citește mai mult
Cătălin Tolontan Trump și vestiarul

Aurel Țicleanu l-a lăudat pe Andrei Coubiș

Întrebat despre primele minute jucate de Coubiș în tricoul lui U Cluj, Țicleanu a declarat:

„El a trecut pe la toate naționalele noastre, creștea bine și frumos, dar s-a supărat la U21. I-au promis că intră în discuții pentru naționalele Italiei și a făcut o greșeală când a refuzat România, că ar fi jucat la U21.

N-a jucat pentru Italia, s-a terminat și aventura la Milan, după ce a fost căpitan la Primavera, a ajuns la Sampdoria. Eu îl știu, s-ar putea să-i ia fața lui Cristea dacă e serios, are vreo 20 de cm peste el, e mult mai puternic.

Mă bucur și eu de bucuria lui că a debutat. Are un antrenor italian și cred că se va impune și va juca în primul 11.

În jurul lui sunt convins că au fost oameni în contact cu federația italiană și i-au promis lucruri. Sunt convins de asta

Noi, la nivelul fundașilor centrali, avem probleme la naționale, ne ducem prin Israel după ei, în sensul că avem nevoie”, a declarat Aurel Țicleanu, conform orangesport.ro.

100.000 de euro
este cota lui Andrei Coubiș, conform Transfermarkt

Basarab Panduru: „Din vară se bate cu cei din lot”

Panduru este de părere că Andrei Coubiș va lupta pentru un loc la echipa națională, dacă va reuși să se impună la U Cluj.

„Dacă joacă, atunci are șanse. Îi avem pe Lisav, Racoviţan, Burcă şi Drăguşin, dar și el are posibilitatea dacă joacă meci de meci și o face bine.

Până în vară, nu, probabil, că trebuie să-și intre în mână. Din vară, probabil, se bate și el cu cei din lot.

Noi, fiind puțini, acceptăm tot felul de lucruri. Nu știu cum să interpretăm faptul că unul vine și spune că nu vrea la naționala mare, dar vine pe la cele under.

E normal să-l chemi pe unul să țină locul ocupat pentru ceilalți, la U19, U21, dacă tu nu vrei să mergi? Dar noi fiind puțini, selecția nu e mare, atunci zicem «lasă, mă»”, a spus Basarab Panduru.

Citește și

Liga 1, etapa #23 Nocturna le-a dat emoții Oțelului în victoria categorică cu Csikszereda » Urmează UTA - Rapid + Clasamentul actualizat
Superliga
16:16
Liga 1, etapa #23 Nocturna le-a dat emoții Oțelului în victoria categorică cu Csikszereda » Urmează UTA - Rapid + Clasamentul actualizat
Citește mai mult
Liga 1, etapa #23 Nocturna le-a dat emoții Oțelului în victoria categorică cu Csikszereda » Urmează UTA - Rapid + Clasamentul actualizat
Spider-Man există! VIDEO+FOTO. Imagini uluitoare: s-a cățărat pe o clădire de 508m fără protecție, live pe Netflix! Viața riscată pentru o sumă infimă
Alte sporturi
09:21
Spider-Man există! VIDEO+FOTO. Imagini uluitoare: s-a cățărat pe o clădire de 508m fără protecție, live pe Netflix! Viața riscată pentru o sumă infimă
Citește mai mult
Spider-Man există! VIDEO+FOTO. Imagini uluitoare: s-a cățărat pe o clădire de 508m fără protecție, live pe Netflix! Viața riscată pentru o sumă infimă

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Sondaj Avangarde. Rezultat surprinzător: cei mai mulți români vor în Consiliul de Pace al lui Trump/ Șapte din zeci români, nemulțumiți de absența lui Nicușor Dan de la Davos
Sondaj Avangarde. Rezultat surprinzător: cei mai mulți români vor în Consiliul de Pace al lui Trump/ Șapte din zeci români, nemulțumiți de absența lui Nicușor Dan de la Davos
Sondaj Avangarde. Rezultat surprinzător: cei mai mulți români vor în Consiliul de Pace al lui Trump/ Șapte din zeci români, nemulțumiți de absența lui Nicușor Dan de la Davos
echipa nationala a romaniei liga 1 u cluj Basarab Panduru Aurel Ticleanu andrei coubis
Știrile zilei din sport
Au chemat SMURD-ul! Sabrina Voinea are probleme după scandalul dintre mama sa, Camelia, și Dragoș Bănescu
Special
15:22
Au chemat SMURD-ul! Sabrina Voinea are probleme după scandalul dintre mama sa, Camelia, și Dragoș Bănescu
Citește mai mult
Au chemat SMURD-ul! Sabrina Voinea are probleme după scandalul dintre mama sa, Camelia, și Dragoș Bănescu
Surpriză mare la FCSB - Fenerbahce Aflată în criză mare, campioana a vândut multe bilete. Poate bate recordul din Europa League + Încasări imense de la spectatori
Europa League
15:36
Surpriză mare la FCSB - Fenerbahce Aflată în criză mare, campioana a vândut multe bilete. Poate bate recordul din Europa League + Încasări imense de la spectatori
Citește mai mult
Surpriză mare la FCSB - Fenerbahce Aflată în criză mare, campioana a vândut multe bilete. Poate bate recordul din Europa League + Încasări imense de la spectatori
Șef FRF, victima hackerilor Secretarului general adjunct i s-a spart contul de WhatsApp, apoi a fost folosită o schemă a hoților care a inclus și conturi bancare
Nationala
14:20
Șef FRF, victima hackerilor Secretarului general adjunct i s-a spart contul de WhatsApp, apoi a fost folosită o schemă a hoților care a inclus și conturi bancare
Citește mai mult
Șef FRF, victima hackerilor Secretarului general adjunct i s-a spart contul de WhatsApp, apoi a fost folosită o schemă a hoților care a inclus și conturi bancare
„Prea emoțională” EXCLUSIV. Cel mai cunoscut jurnalist de tenis din lume pune conflictul cu Naomi Osaka pe seama sensibilității Soranei Cîrstea 
Special
13:05
„Prea emoțională” EXCLUSIV. Cel mai cunoscut jurnalist de tenis din lume pune conflictul cu Naomi Osaka pe seama sensibilității Soranei Cîrstea
Citește mai mult
„Prea emoțională” EXCLUSIV. Cel mai cunoscut jurnalist de tenis din lume pune conflictul cu Naomi Osaka pe seama sensibilității Soranei Cîrstea 
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
19:49
„L-am atenționat pe Gigi” Mihai Stoica, despre forma slabă a unui titular de la FCSB: „A venit schimbat după vacanță”
„L-am atenționat pe Gigi” Mihai Stoica, despre forma slabă a unui titular de la FCSB: „A venit schimbat după vacanță”
18:56
Cum arată șantierul Dinamo A trecut o săptămână de la demararea lucrărilor: „Progresul este deja vizibil”
Cum arată șantierul Dinamo  A trecut o săptămână de la demararea lucrărilor: „Progresul este deja vizibil”
12:49
UTA Arad- Rapid LIVE de la 20:00 » Echipele de start. Daniel Paraschiv, titular. Moruțan, doar rezervă
UTA Arad- Rapid  LIVE de la 20:00 » Echipele de start. Daniel Paraschiv, titular. Moruțan, doar rezervă
18:36
Mircea Lucescu a fost externat Care este starea de sănătate a selecționerului României
 Mircea Lucescu a fost externat Care este starea de sănătate a selecționerului României
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
A fost muncă, nu ajutor divin!

Cristian Geambașu: A fost muncă, nu ajutor divin!

Cristian Geambașu: A fost muncă, nu ajutor divin!
Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!

Dan Udrea: Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!

Dan Udrea: Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!
Trump și vestiarul

Cătălin Tolontan: Trump și vestiarul

Cătălin Tolontan: Trump și vestiarul
5 secunde de adevăr

Cristian Geambașu: 5 secunde de adevăr

Cristian Geambașu: 5 secunde de adevăr
Tot mai săraci

Silviu Tudor Samuilă: Tot mai săraci

Silviu Tudor Samuilă: Tot mai săraci
FCSB e eșec sau un club de succes?

Dan Udrea: FCSB e eșec sau un club de succes?

Dan Udrea: FCSB e eșec sau un club de succes?
În genunchi la Zagreb

Cristian Geambașu: În genunchi la Zagreb

Cristian Geambașu: În genunchi la Zagreb
Furnicile galbene

Radu Naum: Furnicile galbene

Radu Naum: Furnicile galbene
Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!
Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea
Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?
Campionii sportivității

Cristian Geambașu: Campionii sportivității

Cristian Geambașu: Campionii sportivității
Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care <span>s-a</span> dat director
Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?

Cristian Geambașu: Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?

Cristian Geambașu: Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?
Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor
Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare
Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole
Două favorite, doi câini și un crocodil

Dan Udrea: Două favorite, doi câini și un crocodil

Dan Udrea: Două favorite, doi câini și un crocodil
Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?
Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor
Top stiri din sport
Haos la masa presei și în lojile de pe Camp Nou Stadionul, a cărui renovare este estimată la 1,5 miliarde de euro, a fost inundat
Campionate
13:52
Haos la masa presei și în lojile de pe Camp Nou Stadionul, a cărui renovare este estimată la 1,5 miliarde de euro, a fost inundat
Citește mai mult
Haos la masa presei și în lojile de pe Camp Nou Stadionul, a cărui renovare este estimată la 1,5 miliarde de euro, a fost inundat
Trauma lui Radu Naum Jurnalistul povestește cum i s-a transmis să dea afară zeci de angajați „de pe o zi pe alta”
Special
12:02
Trauma lui Radu Naum Jurnalistul povestește cum i s-a transmis să dea afară zeci de angajați „de pe o zi pe alta”
Citește mai mult
Trauma lui Radu Naum Jurnalistul povestește cum i s-a transmis să dea afară zeci de angajați „de pe o zi pe alta”
Schumacher „nu mai e imobilizat la pat” Detalii noi despre starea multiplului campion din Formula 1. Ce se întâmplă în vila cumpărată de la Florentino Perez
Formula 1
12:57
Schumacher „nu mai e imobilizat la pat” Detalii noi despre starea multiplului campion din Formula 1. Ce se întâmplă în vila cumpărată de la Florentino Perez
Citește mai mult
Schumacher „nu mai e imobilizat la pat” Detalii noi despre starea multiplului campion din Formula 1. Ce se întâmplă în vila cumpărată de la Florentino Perez
Decizii bizare cu ChatGPT Antrenorul spaniol, acuzat că făcea echipa, stabilea transferurile și planifica deplasările cu ajutorul inteligenței artificiale
Campionate
09:36
Decizii bizare cu ChatGPT Antrenorul spaniol, acuzat că făcea echipa, stabilea transferurile și planifica deplasările cu ajutorul inteligenței artificiale
Citește mai mult
Decizii bizare cu ChatGPT Antrenorul spaniol, acuzat că făcea echipa, stabilea transferurile și planifica deplasările cu ajutorul inteligenței artificiale

Echipe/Competiții

fcsb 94 CFR Cluj 31 dinamo bucuresti 35 rapid 17 Universitatea Craiova 17 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Australian Open liga 1 Cristi Chivu europa league fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
26.01

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share