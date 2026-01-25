Andrei Coubiș (22 de ani), fundașul transferat de U Cluj în această iarnă, a fost lăudat după primul meci jucat în tricoul „studenților”.

Aurel Țicleanu și Basarab Panduru, foști jucători importanți ai echipei naționale, au vorbit chiar despre o posibilă convocare a stoperului trecut pe la AC Milan.

Aurel Țicleanu l-a lăudat pe Andrei Coubiș

Întrebat despre primele minute jucate de Coubiș în tricoul lui U Cluj, Țicleanu a declarat:

„El a trecut pe la toate naționalele noastre, creștea bine și frumos, dar s-a supărat la U21. I-au promis că intră în discuții pentru naționalele Italiei și a făcut o greșeală când a refuzat România, că ar fi jucat la U21.

N-a jucat pentru Italia, s-a terminat și aventura la Milan, după ce a fost căpitan la Primavera, a ajuns la Sampdoria. Eu îl știu, s-ar putea să-i ia fața lui Cristea dacă e serios, are vreo 20 de cm peste el, e mult mai puternic.

Mă bucur și eu de bucuria lui că a debutat. Are un antrenor italian și cred că se va impune și va juca în primul 11.

În jurul lui sunt convins că au fost oameni în contact cu federația italiană și i-au promis lucruri. Sunt convins de asta

Noi, la nivelul fundașilor centrali, avem probleme la naționale, ne ducem prin Israel după ei, în sensul că avem nevoie”, a declarat Aurel Țicleanu, conform orangesport.ro.

100.000 de euro este cota lui Andrei Coubiș, conform Transfermarkt

Basarab Panduru: „Din vară se bate cu cei din lot”

Panduru este de părere că Andrei Coubiș va lupta pentru un loc la echipa națională, dacă va reuși să se impună la U Cluj.

„Dacă joacă, atunci are șanse. Îi avem pe Lisav, Racoviţan, Burcă şi Drăguşin, dar și el are posibilitatea dacă joacă meci de meci și o face bine.

Până în vară, nu, probabil, că trebuie să-și intre în mână. Din vară, probabil, se bate și el cu cei din lot.

Noi, fiind puțini, acceptăm tot felul de lucruri. Nu știu cum să interpretăm faptul că unul vine și spune că nu vrea la naționala mare, dar vine pe la cele under.

E normal să-l chemi pe unul să țină locul ocupat pentru ceilalți, la U19, U21, dacă tu nu vrei să mergi? Dar noi fiind puțini, selecția nu e mare, atunci zicem «lasă, mă»”, a spus Basarab Panduru.

