Explicațiile lui Miron Fundașul de la Botoșani, despre gafa de la golul doi marcat de U Craiova: „Îți pierzi la un moment dat încrederea”

U Craiova - FC Botoșani 2-0. Andrei Miron (31 de ani) a gafat la golul doi, marcat de Monday Etim, și pune eroarea și pe lipsa încrederii.

FC Botoșani a ajuns la trei eșecuri consecutive în campionat și nu a reușit să marcheze niciun gol în ultimele 5 partide.

U Craiova - FC Botoșani 2-0 . Andrei Miron: „Se mai întâmplă. Îți pierzi, la un moment dat, încrederea”

Miron a explicat că a vrut să respingă centrarea lui David Matei, însă a lovit prost balonul, care a ajuns la Etim.

„O primă repriză a noastră destul de bună, am închis destul de bine spațiile. Nu cred că și-au creat ocazii mari. Din contră, noi am avut posibilități de a marca, dar nu am reușit.

În a doua repriză am intrat bine în joc, dar a venit primul gol și ne-a dezechilibrat puțin.

A venit și al doilea gol, pe greșeala mea. Am vrut să dau în ea... Se mai întâmplă, nu știu. Când intri în vria asta de înfrângeri, îți pierzi la un moment dat încrederea.

Pentru a ieși din criza asta, avem nevoie de un meci bun și să obținem puncte”, a declarat Miron, potrivit digisport.ro.

Cum a gafat Andrei Miron

În minutul 83, la 1-0 pentru Craiova, David Matei a centrat în careu. Faza părea sub controlul echipei lui Leo Grozavu, însă căpitanul Botoșaniului, Andrei Miron, a lovit greșit balonul și l-a trimis chiar la Monday Etim.

Atacantul Craiovei se afla în ofsaid în momentul centrării, dar acest lucru n-a mai contat, fiindcă balonul a venit direct de la un adversar. Lăsat singur cu portarul la marginea careului mic, Etim n-a irosit oportunitatea și a marcat al doilea său gol pentru olteni în Liga 1.

Clasamentul în Liga 1

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 U Craiova 23 46 2 Dinamo 23 44 3 Rapid 22 42 4 FC Argeș 23 40 5 FC Botoșani 23 38 6 U Cluj 23 36 7 UTA Arad 22 35 8 Oțelul Galați 22 33 9 FCSB 22 31 10 CFR Cluj 22 29 11 Farul 22 28 12 Unirea Slobozia 23 21 13 Petrolul 22 20 14 Csikszereda 22 19 15 Hermannstadt 23 14 16 Metaloglobus 23 11

