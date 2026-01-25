„Acum chiar au soluții” Ilie Dumitrescu , despre lupta la titlu în Liga 1: „Echipa a crescut de la an la an” + Ce spune despre FCSB

Ilie Dumitrescu (57 de ani) a vorbit despre lupta la titlu din Superliga.

Dumitrescu le-a lăudat pe Universitatea Craiova, Dinamo și Rapid, dar a vorbit și despre sezonul sub așteptări al celor de la FCSB.

Ilie Dumitrescu: „Craiova e o candidată serioasă la titlu”

Întrebat despre lupta de la vârful clasamentului Ligii 1, fostul internațional a declarat:

„Din punctul meu de vedere, Craiova e de mult o candidată serioasă la titlu. Dar mai sunt echipe acolo, sus. Momentan, sunt și Rapid și Dinamo.

Dinamo este o echipă cu identitate de joc. Și este cam singura echipă care majoritatea jocului controlează, adică are posesie. Ăsta e proiectul Kopic. Cine l-a adus a fost foarte inspirat, iar echipa a crescut de la an la an.

Este un moment favorabil pentru Craiova, Rapid și Dinamo, pentru că FCSB și CFR Cluj nu s-au ridicat la un nivel foarte bun”, a declarat Ilie Dumitrescu, conform digisport.ro.

Ilie Dumitrescu, despre sezonul celor de la FCSB: „Ce transformare...”

Fostul tehnician al „roș-albaștrilor” a vorbit despre rezultatele mult sub așteptări pe care campioana le-a avut în această stagiune.

„Anul trecut, FCSB nu pierdea la Hoffenheim, iar acum Hoffenheim e pe locul 3 în Bundesliga. Ce transformare într-un an! A trecut doar un sezon”, a mai spus Dumitrescu.

Ilie Dumitrescu a antrenat-o o scurtă perioadă pe FCSB, în 2010, atunci când a stat pe banca „roș-albaștrilor” doar 8 meciuri.

Ilie Dumitrescu, despre transferul lui Moruțan la Rapid: „Extraordinar”

Ilie Dumitrescu a comentat și transferul lui Olimpiu Moruțan la Rapid, cea mai importantă mutare reușită în această iarnă în Liga 1.

„E un transfer extraordinar pentru Rapid. A avut o contribuție importantă la calificarea la Euro. E un jucător care va ajuta, cu siguranță.

Va arăta foarte bine Rapid cu Petrila - Moruțan - Dobre și cine va juca în față. Poți juca și cu Tobias Christensen mai în spate, să bagi un închizător lângă el. Deci, acum chiar au soluții”, a mai spus Ilie Dumitrescu.

