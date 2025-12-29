L-a lăsat fără cuvinte pe Olăroiu  Antrenorul român a rămas uluit de fostul său jucător de la FCSB: „E ceva absolut incredibil!” +9 foto
Cosmin Olăroiu
Superliga

L-a lăsat fără cuvinte pe Olăroiu Antrenorul român a rămas uluit de fostul său jucător de la FCSB: „E ceva absolut incredibil!”

George Neagu
Publicat: 29.12.2025, ora 13:54
Actualizat: 29.12.2025, ora 14:03
  • Cosmin Olăroiu (56 de ani), actualul selecționer al Emiratelor Arabe Unite, a rămas impresionat de tăria de caracter de care dă dovadă Mihai Neșu (42 de ani).
  • Fostul fundaș de la FCSB a suferit o fractură gravă de coloană vertebrală în 2011 și a rămas imobilizat într-un scaun cu rotile.

Cosmin Olăroiu și Mihai Neșu au colaborat la FCSB, care se numea Steaua în acel moment, în perioadele iulie - octombrie 2002 și 2005-2007.

Cosmin Olăroiu, despre Mihai Neșu: „Cum poate să aibă atâta putere?”

Cosmin Olăroiu a rămas profund impresionat de Mihai Neșu, fostul său jucător de la Steaua, care, deși a rămas paralizat parțial în 2011, și-a continuat viața cu o tărie de caracter uimitoare.

„E peste puterile cuiva de a înțelege forța acestui om (n.r. – Mihai Neșu). E ceva absolut incredibil! Eu unul nu reușesc să percep cum un om poate să aibă atâta putere”, a declarat Cosmin Olăroiu pentru sport.ro.

Mihai Neșu a jucat la FCSB între 2001 și 2008. Fostul fundaș a suferit o fractură gravă de coloană vertebrală la un antrenament al echipei FC Utrecht în 2011 și a rămas imobilizat într-un scaun cu rotile.

În prezent, fostul jucător se ocupă cu Fundația „Mihai Neșu”, de la Oradea, unde a deschis un centru de recuperare dedicat copiilor și adulților cu dizabilități.

Mihai Neșu a jucat pentru FCSB în 112 meciuri în toate competițiile și a marcat un gol. Acesta s-a transferat la Utrecht în 2008, formație pentru care a evoluat în 104 partide.

5 meciuri
în Liga Campionilor a disputat Mihai Neșu pentru FCSB, iar în Europa League a bifat 6 apariții alături de Utrecht

Mihai Neșu, despre accidentul suferit: „E o viață nouă cu care m-am obișnuit”

În 2024, Mihai Neșu a oferit un interviu pentru GOLAZO.ro în care a vorbit despre cum i s-a schimbat viața după accidentul suferit în Olanda.

„Deja a trecut mult timp și nici nu mai îmi aduc aminte de ce s-a întâmplat. E o viață nouă cu care m-am obișnuit. Mi-am organizat viață ca să pot să-mi îmbunătățesc traiul pe cât de mult, ca să nu simt greutatea paraliziei.

Nu-i ușor, zi de zi, și trecând anii și mușchii mai slăbesc și mă mai anchilozez. Mai ai o problemă și cu vârsta, și oamenii sănătoși mai au probleme, nu numai eu. Mai apare și frustrare din când în când.

Nu se rezolvă nimic cu asta (n.r. - cu frustrarea), așa că te ridici și mergi mai departe. Încerc să-mi ocup timpul zilnic cu cât mai multe chestii ca să nu dau voie la creier ca să o ia razna, să aibă gânduri negre.

Încerc să-mi țin mintea ocupată cu tot felul de activități și să fiu ocupat. Acum sunt mai ocupat decât îmi doresc. Câteodată îmi doresc să stau mai liniștit. Câteodată nici nu-mi mai dau seama că sunt paralizat pentru că mă duc și vin și fac tot felul de lucruri.

Mă trezesc că a trecut ziua și mă pun în pat. Atunci mai îmi aduc aminte, când mă pun să mă întorc de pe o parte pe alta, că nu pot să fac nimic. Asta e viața și n-avem ce să facem. E combinată, și cu bune și cu rele. La unii sunt foarte multe rele. E viața plină! N-am voie să mă plâng”, a spus Mihai Neșu în 2024.

Mihai Neșu, dialog cu GOLAZO.ro
Mihai Neșu, dialog cu GOLAZO.ro

Galerie foto (9 imagini)

Mihai Neșu, dialog cu GOLAZO.ro Mihai Neșu, dialog cu GOLAZO.ro Mihai Neșu, dialog cu GOLAZO.ro Mihai Neșu, dialog cu GOLAZO.ro Mihai Neșu, dialog cu GOLAZO.ro
+9 Foto
labels.photo-gallery

Cosmin Olăroiu, despre echipa Stelei din sezonul 2005/2006: „Nici unul nu accepta să piardă

Cosmin Olăroiu, fostul antrenor al Stelei, a vorbit despre sezonul fantastic reușit de echipă în 2005/2006, atunci când a ajuns până în semifinalele Cupei UEFA și a câștigat și campionatul.

„Nici unul nu accepta să piardă! La antrenamente, făceam miuțe. Vai de capul meu! Păi, după 4 minute, opream jocul și îi trimiteam la cabine. Păi, altfel se omorau! Niciunul nu voia să piardă. Niciunul! Așa erau și pe teren, în timpul meciurilor”, a mai spus Cosmin Olăroiu, conform sursei citate.

Steaua a întâlnit-o pe Middlesbrough în semifinalele Cupei UEFA, în 2006. În tur, campioana României câștigase cu scorul de 1-0, dar returul a fost unul de coșmar.

În a doua manșă, roș-albaștrii au condus cu scorul de 2-0, dar englezii au întors scorul și au câștigat cu 4-2, golul calificării fiind marcat în minutul 89 (4-3 la general).

În finală, Middlesbrough a întâlnit-o pe Sevilla. Spaniolii s-au impus categoric atunci, cu scorul de 4-0.

Știrile zilei din sport
