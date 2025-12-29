Cosmin Olăroiu (56 de ani), actualul selecționer al Emiratelor Arabe Unite, a rămas impresionat de tăria de caracter de care dă dovadă Mihai Neșu (42 de ani).

Fostul fundaș de la FCSB a suferit o fractură gravă de coloană vertebrală în 2011 și a rămas imobilizat într-un scaun cu rotile.

Cosmin Olăroiu și Mihai Neșu au colaborat la FCSB, care se numea Steaua în acel moment, în perioadele iulie - octombrie 2002 și 2005-2007.

Cosmin Olăroiu, despre Mihai Neșu: „Cum poate să aibă atâta putere?”

Cosmin Olăroiu a rămas profund impresionat de Mihai Neșu, fostul său jucător de la Steaua, care, deși a rămas paralizat parțial în 2011, și-a continuat viața cu o tărie de caracter uimitoare.

„E peste puterile cuiva de a înțelege forța acestui om (n.r. – Mihai Neșu). E ceva absolut incredibil! Eu unul nu reușesc să percep cum un om poate să aibă atâta putere ”, a declarat Cosmin Olăroiu pentru sport.ro.

Mihai Neșu a jucat la FCSB între 2001 și 2008. Fostul fundaș a suferit o fractură gravă de coloană vertebrală la un antrenament al echipei FC Utrecht în 2011 și a rămas imobilizat într-un scaun cu rotile.

În prezent, fostul jucător se ocupă cu Fundația „Mihai Neșu”, de la Oradea, unde a deschis un centru de recuperare dedicat copiilor și adulților cu dizabilități.

Mihai Neșu a jucat pentru FCSB în 112 meciuri în toate competițiile și a marcat un gol. Acesta s-a transferat la Utrecht în 2008, formație pentru care a evoluat în 104 partide.

5 meciuri în Liga Campionilor a disputat Mihai Neșu pentru FCSB, iar în Europa League a bifat 6 apariții alături de Utrecht

Mihai Neșu, despre accidentul suferit: „E o viață nouă cu care m-am obișnuit”

În 2024, Mihai Neșu a oferit un interviu pentru GOLAZO.ro în care a vorbit despre cum i s-a schimbat viața după accidentul suferit în Olanda.

„Deja a trecut mult timp și nici nu mai îmi aduc aminte de ce s-a întâmplat. E o viață nouă cu care m-am obișnuit. Mi-am organizat viață ca să pot să-mi îmbunătățesc traiul pe cât de mult, ca să nu simt greutatea paraliziei.

Nu-i ușor, zi de zi, și trecând anii și mușchii mai slăbesc și mă mai anchilozez. Mai ai o problemă și cu vârsta, și oamenii sănătoși mai au probleme, nu numai eu. Mai apare și frustrare din când în când.

Nu se rezolvă nimic cu asta (n.r. - cu frustrarea), așa că te ridici și mergi mai departe. Încerc să-mi ocup timpul zilnic cu cât mai multe chestii ca să nu dau voie la creier ca să o ia razna, să aibă gânduri negre.

Încerc să-mi țin mintea ocupată cu tot felul de activități și să fiu ocupat. Acum sunt mai ocupat decât îmi doresc. Câteodată îmi doresc să stau mai liniștit. Câteodată nici nu-mi mai dau seama că sunt paralizat pentru că mă duc și vin și fac tot felul de lucruri.

Mă trezesc că a trecut ziua și mă pun în pat. Atunci mai îmi aduc aminte, când mă pun să mă întorc de pe o parte pe alta, că nu pot să fac nimic. Asta e viața și n-avem ce să facem. E combinată, și cu bune și cu rele. La unii sunt foarte multe rele. E viața plină! N-am voie să mă plâng”, a spus Mihai Neșu în 2024.

Cosmin Olăroiu, despre echipa Stelei din sezonul 2005/2006: „Nici unul nu accepta să piardă”

Cosmin Olăroiu, fostul antrenor al Stelei, a vorbit despre sezonul fantastic reușit de echipă în 2005/2006, atunci când a ajuns până în semifinalele Cupei UEFA și a câștigat și campionatul.

„Nici unul nu accepta să piardă! La antrenamente, făceam miuțe. Vai de capul meu! Păi, după 4 minute, opream jocul și îi trimiteam la cabine. Păi, altfel se omorau! Niciunul nu voia să piardă. Niciunul! Așa erau și pe teren, în timpul meciurilor”, a mai spus Cosmin Olăroiu, conform sursei citate.

Steaua a întâlnit-o pe Middlesbrough în semifinalele Cupei UEFA, în 2006. În tur, campioana României câștigase cu scorul de 1-0, dar returul a fost unul de coșmar.

În a doua manșă, roș-albaștrii au condus cu scorul de 2-0, dar englezii au întors scorul și au câștigat cu 4-2, golul calificării fiind marcat în minutul 89 (4-3 la general).

În finală, Middlesbrough a întâlnit-o pe Sevilla. Spaniolii s-au impus categoric atunci, cu scorul de 4-0.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport