Țicu a plecat de la Petrolul „Lupii galbeni” s-au despărțit de fostul căpitan, chinuit de o accidentare teribilă: „E cea mai bună decizie”

Petrolul Ploiești a anunțat, luni, despărțirea de Valentin Țicu (25 de ani), fostul căpitan al echipei.

Fundașul a suferit o accidentare groaznică în etapa a treia a sezonului trecut, care i-a cauzat mai multe probleme ce l-au forțat să lipsească de pe gazon un an și jumătate.

Valentin Țicu a trecut printr-un adevărat calvar după accidentarea gravă la ligamentele încrucișate, dar a încheiat perioada de recuperare și a revenit, în noiembrie, la antrenamentele cu intensitate normală.

Petrolul a anunțat despărțirea de Valentin Țicu

Clubul din Ploiești a anunțat plecarea lui Țicu, jucător care și-a petrecut toată cariera la Petrolul.

„MULȚUMIM, VALI ȚICU!

Pentru Valentin Țicu (25 ani), copilul Petrolului, jucătorul care a parcurs toate etapele în club, de la juniori și până la stadiul de căpitan al echipei, a sosit momentul unei schimbări în carieră.

Revenit de curând la antrenamente, după o accidentare groaznică și o serie de ghinioane teribile ce au contribuit la o indisponibilitate ce s-a întins pe durata unui an și jumătate, Vali Țicu a ajuns la un acord cu FC Petrolul Ploiești pentru încheierea, din această iarnă, a angajamentului ce era scadent în vara anului 2026”, a transmis Petrolul Ploiești pe rețelele de socializare.

Valentin Țicu a debutat la Petrolul pe 30 martie 2018, într-o partidă cu Flacăra Moreni, în cadrul Ligii a treia. Ultimul meci jucat de fundaș pentru „lupii galbeni” a fost pe 29 iulie 2024, pe „Ilie Oană”, în derby-ul cu Rapid, câștigat cu scorul de 1-0.

Țicu a fost titular în acel meci și a părăsit terenul în minutul 85, atunci când a suferit o ruptură a ligamentului încrucișat anterior, precum și de o leziune a meniscului, la genunchiul piciorului stâng.

Tânărul fundaș a evoluat în 174 de meciuri pentru Petrolul și a marcat 8 goluri.

Valentin Țicu, despre plecarea de la Petrolul: „Clubul la care am crescut”

Țicu a oferit și o primă reacție după despărțirea de Petrolul. Fundașul își dorește să meargă la o echipă unde să poată evolua constant pentru a-și putea recăpăta forma de dinaintea accidentării.

„Ținând cont de cele ce s-au întâmplat din 2024 încoace, începând cu accidentarea mea și cu tot ceea ce a urmat, cred că, în momentul de față, aceasta era cea mai bună decizie.

Important este, acum, să merg undeva unde să pot evolua constant și, astfel, să pot ajunge cât mai repede la potențialul de dinaintea accidentării.

Petrolul este clubul la care, realmente, am crescut, pentru că am venit aici ca un copil și am ieșit ca un bărbat, am cunoscut multe satisfacții și, bineînțeles, voi rămâne, cu sufletul, alături de această echipă”, a spus Valentin Țicu.

300.000 de euro este cota de piață a lui Valentin Țicu, conform Transfermarkt

Accidentarea groaznică suferită de Valentin Țicu

După ruptura ligamentului încrucișat anterior din meciul cu Rapid de pe 29 iulie 2024, Țicu s-a operat în România și spera să revină cât mai repede pe gazon. Lucrurile nu au stat așa!

De la acel moment, fotbalistul a trecut prin patru intervenții chirurgicale: primele două în România și următoarele două în Italia. Țicu a declarat pentru GOLAZO.ro că, în urma operațiilor efectuate în țară, a contractat o bacterie.

Fundașul a efectuat un consult în Italia și a descoperit o infecție cu stafilococ, care l-a forțat să se opereze pentru a patra oară.

Țicu a dat detalii pentru GOLAZO.ro în luna martie a acestui an despre cum s-a infectat: „A trebuit să fiu redeschis la genunchi fiindcă n-am fost testat înainte și corpul meu n-a fost compatibil cu firele de sutură. Atunci probabil m-am infectat la Bagdasar (n.r. - spitalul Bagdasar-Arseni din București)”.

Când italienii mi-au făcut analizele lichidului sinovial, leucocitele, care trebuiau să fie la un nivel maxim de 500, erau la 8.000. Valențin Țicu, fost fundaș la Petrolul

Valentin Țicu: „Nu conștientizam că pot să duc așa ceva”

Atunci, jucătorul a vorbit despre modul în care religia l-a ajutat să depășească toate provocările, pe care nu-și imaginea că le poate trece.

„A fost şi este în continuare foarte greu, pentru că vezi colegii că se strâng la o masă după un meci sau se duc la antrenament, merg la meci. Mi-e dor, mi-e foarte dor de treaba asta.

Dacă îmi spuneai de la început că aşa va fi drumul, cu siguranţă că nu conştientizam că pot să duc aşa ceva. Doar că la fiecare veste proastă sau la fiecare hop, Dumnezeu cumva m-a întărit şi mi-a dat puterea să duc acel hop şi am intrat într-un ritm de ralanti. Asta fac, sunt un robot”, spunea Țicu la finalul lunii mai.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport