Ciprian Marica (40 de ani) și Florin Gardoș (37 de ani) au oferit o primă reacție după revenirea lui Radu Drăgușin (23 de ani) după o pauză de 11 luni.

Fundașul român a bifat primele minute pentru Tottenham în duelul de duminică cu Crystal Palace, câștigat cu 1-0.

A fost primul meci jucat de român în tricoul celor de la Tottenham după aproape un an de pauză, în urma unei accidentări grave suferite pe 30 ianuarie, la 3-0 cu Elfsborg în Europa League.

Internaționalul român s-a aflat în lotul londonezilor și runda trecută, în eșecul cu Liverpool, 1-2, însă Thomas Frank a decis atunci să-l lase pe banca de rezerve.

Ciprian Marica, despre revenirea lui Drăgușin: „E un aspect important faptul că-l introduce în teren”

Ciprian Marica, fostul atacant al echipei naționale, consideră că introducerea lui Radu Drăgușin pe teren în meciul cu Crystal Palace arată că Thomas Frank, antrenorul lui Tottenham, încă are încredere în fundașul român.

„E un aspect important faptul că-l introduce în teren și îi dă încredere, îi dă minute. Mie unul îmi spune că își dorește să continue cu el.

Dacă era un jucător care știi că oricum pleca, nu îi făceai un cadou de genul ăsta. Nu te-ai mai fi bazat pe el. După părerea mea, faptul că îl bagă în teren e un semn nu bun, ci foarte bun”, a declarat Ciprian Marica pentru sport.ro.

Fostul jucător de la Schalke sau Stuttgart a fost întrebat ce ar face în locul lui Drăgușin în această perioadă de transferuri. Ar pleca de la Tottenham sau ar rămâne?

„Fiorentina, nu, în situația în care e Fiorentina astăzi. Nu! Eu aș exclude total Fiorentina pentru că e într-o situație dificilă (n.r. - ultima clasată din Serie A). Numai el poate să știe. Noi putem să ne dăm cu părerea din exterior. Trebuie să vedem dacă e dorit în continuare.

Să vedem dacă antrenorul și clubul contează pe el. Dacă da, atunci te gândești să rămâi. Dacă simți că antrenorul, clubul sunt sceptici în privința ta, atunci iei în considerare să joci. E clar că Italia îi vine mănușă”, a completat Ciprian Marica.

22 de milioane de euro este cota de piață a lui Radu Drăgușin, conform Transfermarkt

Florin Gardoș: „Eu aș pleca”

De cealaltă parte, Florin Gardoș îl contrazice pe Ciprian Marica, considerând că Radu Drăgușin ar trebui să plece de la Tottenham.

Fostul fundaș s-a dat chiar pe el exemplu, când a vrut să plece de la Southampton pentru a juca la EURO 2016. A fost convins să rămână, antrenorul echipei s-a schimbat iar românul nu a mai prins echipa și nu a mai fost convocat la campionatul european.

„Eu aș pleca. Eu am vrut să plec, am fost cam în aceeași situație. La noi urma EURO 2016 și eram deja calificați. Eu am vrut să mă întorc împrumut la Steaua. Ronald Koeman mi-a zis să nu plec. Am rămas, el a plecat în vară. Noul antrenor, Claude Puel, nu prea mi-a dat nicio șansă. Mi-a părut rău. Am pierdut și EURO 2016.

Dar e strict experiența mea. Depinde foarte mult de situația lui de la club, depinde ce i s-ar spune în eventualitatea unui transfer la Roma, dacă vine titular, dacă vine prima rezervă. Totuși, sunt mulți fundași centrali la Tottenham”, a declarat Florin Gardoș, conform sursei citate.

În momentul actual, Radu Drăgușin ar fi aproape de o revenire la Juventus.

Noul director sportiv al torinezilor, Marco Ottolini, încearcă să îl readucă pe fundașul român la Torino, potrivit presei din Italia. Jucătorul și-ar fi dat deja acordul pentru transfer, scrie tuttomercatoweb.com.

FOTO. Primele minute bifate de Radu Drăgușin în Crystal Palace - Tottenham 0-1

Stoperul român a fost aproape de gol la chiar prima sa atingere, însă a reluat puțin peste poartă o recentrare a lui Richarlison, în urma unei faze fixe.

În Premier League, Tottenham se află pe locul 11, cu 25 de puncte acumulate după 18 meciuri jucate.

