„Plecarea lui se simte, dar în bine”  Eddy Gnahore, ironizat de un fost mare atacant al lui Dinamo: „Nu va mai juca mult la FCSB”
Eddy Gnahore
Superliga

„Plecarea lui se simte, dar în bine” Eddy Gnahore, ironizat de un fost mare atacant al lui Dinamo: „Nu va mai juca mult la FCSB”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 26.08.2026, ora 10:50
  • Costel Orac (67 de ani), fostul mare atacant al lui Dinamo, este mulțumit că mijlocașul Eddy Gnahore (32 de ani) a plecat de la echipa lui Nuno Campos (51 de ani) și a semnat cu FCSB.
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Eddy Gnahore a sosit la FCSB din postura de jucător liber de contract, după despărțirea de Dinamo.

Mijlocașul francez nu a impresionat însă în tricoul roș-albaștrilor, fiind criticat de Gigi Becali pentru jocul său modest.

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Costel Orac, ironic la adresa lui Gnahore: „Plecarea lui se simte, dar în bine”

Costel Orac consideră că plecarea mijlocașului francez nu a afectat jocul lui Dinamo. Dimpotrivă!

Plecarea lui Gnahore de la mijlocul terenului se simte, dar se simte în bine! Gnahore avea multe momente în care el era cel care încetinea jocul.

Nu aș vrea să fiu răutăcios (n.r.- râde). Eu cred că nu va mai juca mult, pentru că ei au cu totul și cu totul altă abordare”, a declarat Costel Orac, conform sport.ro.

97 de meciuri
a jucat Eddy Gnahore pentru Dinamo, în care a marcat 6 goluri și a oferit 5 pase decisive

Costel Orac a făcut o comparație și cu plecarea lui Dennis Politic la FCSB, fostul căpitan al lui Dinamo.

„Tocmai ce voiam să fac o glumă. În sensul că anul trecut când a plecat Politic, toată lumea a spus: «Aoleu, a plecat Politic!». Sigur, pentru noi a fost un avantaj că am luat niște bani pe el. Uite că Politic nu s-a adaptat.

Tare mi-e teamă că și cu Gnahore se va întâmpla același lucru. Sigur că pentru noi e bine că au plecat”.

Costel Orac a evoluat pentru Dinamo în două perioade diferite: 1981-1989 și 1990-1991. În tricoul „câinilor”, fostul atacant a câștigat trei titluri și trei Cupe ale României.

600.000 de euro
este cota de piață a lui Eddy Gnahore, conform Transfermarkt

Eddy Gnahore a jucat, până acum, în 5 meciuri pentru FCSB, dar nu a reușit să contribuie decisiv la vreun gol. A bifat, în total, 211 minute pe teren.

Pentru gruparea roș-albastră urmează duelul cu UTA Arad de duminică, de la ora 21:00, din etapa a 7-a a Ligii 1. Meciul va fi transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

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