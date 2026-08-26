Calificare istorică pentru Lask Linz VIDEO: În premieră, în Liga Campionilor! Campioana Austriei a revenit de la 0-4 la general și a răpus-o pe Celtic
Foto: Imago
Liga Campionilor

Calificare istorică pentru Lask Linz VIDEO: În premieră, în Liga Campionilor! Campioana Austriei a revenit de la 0-4 la general și a răpus-o pe Celtic

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 26.08.2026, ora 10:21
  • LASK Linz - Celtic 5-1 d. prel. (5-4 la general). Campioana Austriei s-a calificat în premieră în faza principală a Ligii Campionilor după ce a revenit în mod spectaculos de la scorul de 0-4 la general.
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Săptămâna trecută, Celtic s-a impus în Scoția cu scorul de 3-0, iar calificarea în Liga Campionilor părea aproape imposibilă pentru LASK Linz.

Austriecii nu au renunțat la visul de a evolua în cea mai importantă competiție intercluburi din Europa și au făcut spectacol, marți, pe teren propriu.

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LASK Linz - Celtic 5-4 la general. Campioana Austriei, în premieră în faza principală a Ligii Campionilor!

Austriecii nu au avut un început foarte bun de partidă. Celtic a deschis scorul prin mijlocașul Callum McGregor, după ce șutul scoțianului din interiorul careului a fost deviat și a intrat, cu noroc, în poartă.

În acel moment, pentru LASK Linz calificarea în Liga Campionilor părea un obiectiv tot mai greu de îndeplinit: era 0-4 la general pentru Celtic!

10 minute mai târziu, echipa antrenată de Dietmar Kuhbauer a restabilit egalitatea prin vârful nigerian Moses Usor, care l-a învins pe Sinisalo cu un șut din afara careului.

Gazdele au trecut în avantaj pe tabelă imediat după pauză, în minutul 48. Robert Ljubicic a înscris un gol superb de la distanță.

Austriecii au simțit că pot face o remontada spectaculoasă și au asediat poarta celor de la Celtic. Americanul Samuel Adeniran a marcat golul de 3-4 la general în minutul 58, iar tribunele au erupt.

Celtic a revenit la joc, în speranța că va păstra avantajul pe care-l avea pentru a obținea calificarea în faza principală din Liga Campionilor, și a rezistat cu greu atacurilor celor de la LASK Linz.

Apărarea campioanei Scoției a cedat, însă, în minutul 90, atunci când Florian Flecker a profitat de o respingere greșită a portarului Sinisalo și a împins mingea în poartă cu capul.

Celtic a cerut o poziție de ofsaid la acea fază, dar arbitrul Szymon Marciniak a validat reușita, în ciuda nemulțumirii oaspeților.

Era 4-4 la general iar partida a mers în prelungiri! În minutul 109, Samuel Adeniran a bifat „dubla”, cu un șut spectaculos de la aproximativ 20 de metri, la colțul lung, gol care a dus-o în avantaj pe LASK Linz.

Același Adeniran putea bifa hat-trick-ul, în minutul 115, dar a ratat un penalty. Cu toate acestea, campioana Austriei a reușit imposibilul și s-a calificat în premieră în faza principală a Ligii Campionilor.

VIDEO. LASK Linz - Celtic 5-1 d. prel. (5-4 la general)

Până acum, în UCL s-au mai calificat din play-off Sabah, campioana Azerbaidjanului, dar și norvegienii de la Bodo/Glimt.

Ultimele patru participante ale Ligii Campionilor vor fi decise în această seară:

  • AEK Atena - Levski Sofia (0-0 în tur), live pe Digi Sport 3 și Prima Sport 2
  • Celje - Slovan Bratislava (1-1 în tur), live pe Prima Sport 4
  • Olimpique Lyon - Fenerbahce (1-1 în tur), live pe Digi Sport 1 și Prima Sport 3
  • Viking - Dinamo Zagreb (2-2 în tur), live pe Digi Sport 4 și Prima Sport 5

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