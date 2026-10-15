„Voiam mai mult azi” Jucătorul Craiovei remarcat de antrenorul lui Getafe: „Poate juca fără probleme în La Liga”

U Craiova - Getafe 1-1. Jose Bordalas (62 de ani), antrenorul spaniolilor, a vorbit despre remiza obținută de echipa sa pe „Ion Oblemenco”, în prima rundă din faza principală a Conference League.

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Condusă după golul lui Al Hamlawi, Getafe a reușit să smulgă un egal în Bănie după supergolul lui Gudelj. Tehnicianul ibericilor își dorea însă o victorie în România.

Craiova - Getafe 1-1 . Jose Bordalas: „Voiam mai mult azi”

„Nu sunt mulțumit, dar echipa a arătat bine, a avut personalitate. Vrem să ajungem cât mai departe în această competiție. Voiam mai mult azi. Craiova nu m-a surprins. Știam că e o echipă bună care joacă foarte bine. Știam că sunt o echipă puternică, mai ales pe acest stadion și cu acești fani în spate. Nu există dubii că fanii au contribuit la acest rezultat.

Nu ne așteptam la nimic altceva. Cred că noi trebuie să fim mai ambițioși la următoarele meciuri. Trebuie să recuperăm mai repede mingea, să nu mai greșim cum s-a întâmplat și la gol. Am folosit câțiva tineri, care am vrut să prindă experiență în Europa.

Craiova poate ajunge departe, este o echipă bună, ordonată, cu fotbaliști de calitate”, a spus Jose Bordalas la Prima Sport.

Întrebat dacă a remarcat vreun jucător al campioanei României care ar putea evolua în Spania, tehnicianul l-a numit pe Al Hamlawi, vârful care a deschis scorul pe „Oblemenco”:

„Assad e un jucător foarte bun, poate juca fără probleme în La Liga”.

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