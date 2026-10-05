„L-au lăsat singur pe Hagi” Cristi Borcea critică FRF după umilința din Liga Națiunilor: „Nu mai avem jucători!”

Cristi Borcea (56 de ani), fost acționar și conducător al lui Dinamo, consideră că FRF ar fi trebuit să-l susțină public mai mult pe Gică Hagi în perioada dificilă traversată de echipa națională.

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„Tricolorii” au pierdut cu Suedia, scor 1-2, apoi au fost învinși pe teren propriu de Bosnia și Herțegovina, scor 2-4, iar în ultima partidă au cedat categoric în Polonia, scor 0-6.

Cristi Borcea, critic la adresa FRF: „ L-a lăsat singur pe Hagi. Trebuie să iasă și să spună că nu mai avem jucători”

Întrebat dacă România mai poate ajunge din nou la nivelul generațiilor din trecut, fostul conducător dinamovist a răspuns:

„Nu mai poate, că v-am spus de atâția ani și toți spuneți că am eu o problemă. N-am o problemă. Indiferent cine vine și cine este, nu sunt jucători să putem să mergem mai departe, să ne batem cu celelalte echipe.

Sunt jucători la toate celelalte echipe naționale care joacă în primele cinci (n.r. - ligi din Europa). Noi avem rezerve”, a spus Cristi Borcea.

FOTO. Jucătorii naționalei, înainte de meciul cu Suedia

Borcea consideră că Federația ar fi trebuit să-l susțină public mai mult pe Gică Hagi după rezultatele slabe.

„În fața criticilor l-a lăsat singur și nu este normal. Trebuie să iasă și să spună că ăștia sunt jucătorii, n-avem ce să facem.

Dacă nici Hagi, care i-a crescut, nu poate să ne aducă rezultate care să ne ducă spre un Campionat European sau Mondial, e greu”, a declarat fostul conducător al lui Dinamo.

Borcea, despre parcursul României din 2024: „ Ne-am apărat și am avut și șansă”

Fostul acționar dinamovist a vorbit și despre comparațiile dintre actuala echipă și naționala care a obținut calificarea la EURO 2024 și a ajuns în optimile turneului final.

„N-ați văzut meciurile? Ne-am apărat și am avut și șansă. Am câștigat. Israel n-a putut să joace acasă. Elveția trebuia să ne dea vreo șapte (n.r. - în preliminarii).

Haideți să vedem ce se întâmplă cu celelalte echipe cu care ne batem. Înainte de '90 ne băteam cu Universitatea Craiova, cu Dinamo în Liga Campionilor”, a mai spus Borcea.

Cristi Borcea a vorbit și despre diferențele de buget dintre cluburile din România și cele din Europa și spune că echipele românești au nevoie de investiții mai mari pentru a putea concura la un nivel ridicat.

„Trebuie să avem un buget în jur de 50 de milioane constant, nu un an (n.r. - pentru a putea concura în Liga Campionilor). Trebuie să-l avem în jur de trei-patru ani.

Sunteți la curent mai bine decât mine. Liverpool a semnat cu Turkish 300 de milioane de lire pe cinci ani, numai sponsor principal.

Au din drepturi TV și merchandising 700-800 de milioane. Și noi vrem cu 15 milioane să ne batem cu ei?”, a afirmat Borcea.

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