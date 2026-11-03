Chivu, iritat la conferință Întrebarea la care nu a vrut să răspundă înaintea meciului cu Feyenoord: „Trebuie să fac asta”

Cristi Chivu (46 de ani), antrenorul lui Inter Milano, a fost iritat de o întrebare la conferința de presă premergătoare meciului cu Feyenoord, din etapa #4 din Liga Campionilor.

Feyenoord - Inter se joacă astăzi, de la ora 22:00, liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 4 și Prima Sport 5.

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Cristi Chivu a revenit acum în Olanda din postura de antrenor al lui Inter. În cariera sa de jucător, românul a evoluat pentru Ajax în perioada 1999-2003, timp în care a cucerit trei trofee.

Cristi Chivu, deranjat de o întrebare la conferința de presă: „Eu trebuie să mă concentrez asupra acestui meci”

Înaintea duelului cu Feyenoord, jurnaliștii din Olanda l-au întrebat pe Cristi Chivu ce amintiri are pe stadionul din Rotterdam, acolo unde se va disputa meciul din Liga Campionilor din această seară.

„Când am câștigat Cupa Olandei (n.r. - în sezonul 2001/2002). Știu ce înseamnă stadionul pentru această echipă, dar și pasiunea pe care o au suporterii ei.

Știu ce atmosferă pot crea. Sunt conștient că nu va fi ușor și că vom avea parte de o atmosferă ostilă, dar tocmai de aceea ne place să jucăm în Liga Campionilor”, a declarat Cristi Chivu, conform tuttomercatoweb.com.

3 trofee a câștigat Cristi Chivu la Ajax: campionatul și Cupa Olandei (2001/2002) și Supercupa Olandei (2003)

Cu toate acestea, antrenorul lui Inter nu a mai vrut să răspundă la o a doua întrebare adresată de jurnaliști referitoare la rivalitatea dintre Feyenoord și Ajax:

„Am multe amintiri din acea perioadă, însă mâine se joacă Feyenoord – Inter, iar eu trebuie să mă concentrez asupra acestui meci, nu asupra confruntărilor din trecut”.

Feyenoord este o echipă diferită atunci când joacă pe teren propriu, iar noi trebuie să fim pregătiți din toate punctele de vedere. A trecut prea mult timp de când am jucat la Ajax. Cristi Chivu, antrenor Inter

Cristi Chivu, despre eșecul cu AC Milan: „A fost un meci pierdut din cauza unor momente-cheie ”

Cristi Chivu a fost întrebat și despre înfrângerea din derby-ul cu AC Milan, scor 1-3, din Serie A, și cum își revine echipa după un astfel de rezultat.

„Acceptăm înfrângerea, o analizăm și ne uităm la lucrurile bune pe care le-am făcut. Trebuie să pornim atât de la greșelile comise, cât și de la lucrurile care ne oferă încredere.

A fost un meci pierdut din cauza unor momente-cheie, în care am greșit din mai multe puncte de vedere, însă am încercat să rămânem în joc până la final.

Este mai ușor să treci peste o astfel de înfrângere atunci când joci din nou după trei zile, pentru că dezamăgirea poate fi transformată în energie, la fel ca furia acumulată”, a mai adăugat Chivu.

Cristi Chivu a dezvăluit și care este obiectivul său din Liga Campionilor, din acest moment:

„Ne concentrăm asupra fiecărui meci în parte. După ce am obținut zero puncte în primele două etape (1-2 cu Real Madrid și 3-4 cu Club Brugge), am reușit să câștigăm trei puncte în zece oameni împotriva lui Șahtior.

Nu aveam lecții de învățat, dar mâine ne așteaptă un meci important, pentru care trebuie să fim pregătiți din toate punctele de vedere, astfel încât să ne atingem obiectivul: să obținem cât mai multe puncte posibil”.

Bonny a avut febră până sâmbătă, la ora 16:30. Am reușit să-l recuperăm în ultimul moment, deși se confrunta cu o stare de slăbiciune care s-a accentuat, vărsături și febră mare. Pio și-a revenit, așa că, în ceea ce privește alegerile din atac, cred că lucrurile sunt destul de clare. Cristi Chivu, despre situația lui Esposito și Bonny

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