Contestații masive la CFR Cluj 19 jucători și oficiali cer să fie recunoscuți drept salariați. Miza: restanțe de milioane de euro +7 foto
Fotbaliștii CFR Cluj speră să-și recupereze restanțele financiare (foto: Sport Pictures)
Superliga

Contestații masive la CFR Cluj 19 jucători și oficiali cer să fie recunoscuți drept salariați. Miza: restanțe de milioane de euro

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 03.11.2026, ora 06:45
alt-text Actualizat: 03.11.2026, ora 06:45
  • Mai mulți foști și actuali fotbaliști, antrenori și oficiali ai CFR Cluj contestă încadrarea creanțelor lor în categoria creditorilor chirografari și solicită înscrierea acestora la categoria creanțelor salariale în tabelul preliminar din dosarul de insolvență al clubului.
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Este o problemă mai veche a fotbalului românesc. Când un club intră în insolvență, restanțele către fotbaliști, antrenori și alți angajați, care au semnat contracte de activitate sportivă (CAS) sunt trecute, de regulă, la creanțe chirografare.

Asta înseamnă că ajung în urma creditorilor cu creanțe salariale la distribuirea banilor și, de multe ori, nu mai sunt recuperate integral.

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Fotbaliștii CFR Cluj contestă încadrarea lor ca simpli creditori chirografari

Avocatul Sabin Gherdan, care reprezintă un grup de 19 jucători, antrenori, analiști video și oficiali înscriși la categoria creditorilor chirografari, a anunțat că va contesta încadrarea făcută de administratorul judiciar.

„La toți participanții la activitatea sportivă le vom înregistra marți, 3 noiembrie, contestație la tabelul preliminar. Considerăm că sunt creanțe salariale”, a declarat Sabin Gherdan pentru GOLAZO.ro.

19 de creditori, cu restanțe de aproximativ 1,8 milioane de euro

Creanțele celor 19 persoane reprezentate de avocatul Sabin Gherdan însumează 9.435.445,39 lei (aproximativ 1,8 milioane de euro).

Cel mai mare creditor este portarul Alessandro Micai, urmat de Karlo Muhar și Stipe Juric. Pe listă se mai regăsesc fostul director sportiv Ricardo Cadu, Adrian Păun și Damjan Djokovic.

Dintre cei 19, șase sunt încă în lotul CFR-ului: Alin Fică, Alexandru Țîrlea, Christopher Braun, Renato Pantalon, Francisco Barrios și Rareș Gal.

Creanțele celor 19 persoane reprezentate de avocatul Sabin Gherdan, înscrise de RTZ la categoria chirografară:

CreditorCreanță admisă
Alessandro Micai3.465.796,95 lei (660.756 euro)
Karlo Muhar1.680.900,45 lei (320.465 euro)
Stipe Juric1.265.224,43 lei (241.216 euro)
Ilija Mašić606.801,98 lei (115.687 euro)
Ricardo Cadu331.844,70 lei (63.266 euro)
Adrian Păun265.305,60 lei (50.581 euro)
Sheriff Sinyan228.166,20 lei (43.500 euro)
Luka Zahovic228.166,20 lei (43.500 euro)
Alin Fică221.892,62 lei (42.304 euro)
Alexandru Tîrlea196.217,63 lei (37.409 euro)
Christopher Braun171.315,00 lei (32.661 euro)
Dragotă Cristian151.603,20 lei (28.903 euro)
Damjan Djokovic146.645,62 lei (27.958 euro)
Renato Pantalon102.366,01 lei (19.516 euro)
Bruno Costa99.658,80 lei (19.000 euro)
Andre Moreira94.611,02 lei (18.038 euro)
Francisco Barrios70.471,78 lei (13.435 euro)
Laurențiu Rus56.851,20 lei (10.839 euro)
Rareș Gal51.606,00 lei (9.839 euro)
Total9.435.445,39 lei (1.798.872 euro)

Creanțele celor 19 persoane reprezentate de avocatul Sabin Gherdan, înscrise de RTZ la categoria chirografară, au fost calculate la cursul de 5,2452 lei/euro, din 20 august 2026, ziua intrării clubului CFR Cluj în insolvență.

Argumentele invocate de avocatul fotbaliștilor

Pentru a susține că restanțele provenite din contractele de activitate sportivă trebuie încadrate la creanțe salariale, avocatul Sabin Gherdan a anexat două lucrări de specialitate și trei documente din instanță.

Ideea comună este că relația dintre sportiv și club trebuie analizată și prin prisma condițiilor concrete în care se desfășoară activitatea, nu doar a denumirii contractului.

  • Articolul „Unde ni sunt lucrătorii?”, semnat de Raluca Dimitriu: susține că protecția legislației muncii poate viza și sportivii profesioniști fără contract individual de muncă.
  • Lucrarea „Sportivul în ordinea juridică națională”, de Florentina Camelia Medei: analizează statutul sportivului ca lucrător și relația contractuală cu clubul.
  • Litigiul fiscal de la Tribunalul Cluj: în cazul lui Billel Omrani și Damjan Djokovic, instanța a constatat că fotbaliștii lucrau sub autoritatea clubului, care le stabilea programul și condițiile activității.
  • Decizia ÎCCJ: într-un caz similar, a stabilit că litigiul unei sportive privind contractul de activitate sportivă trebuie judecat de instanța specializată în conflicte de muncă.
  • Cazul handbalistului Raul Campos Nantes: acesta a contestat concedierea de la SCM Timișoara, iar procesul a fost înregistrat ca litigiu de muncă.

Apărarea urmărește astfel să demonstreze că, dincolo de forma juridică a contractului, contează și modul efectiv în care sportivul își desfășoară activitatea: sub autoritatea clubului, după un program și în condiții stabilite de acesta.

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De ce au fost fotbaliștii încadrați la creanțe chirografare

Administratorul judiciar Răzvan Zăvăleanu își justifică decizia prin natura juridică a contractelor de activitate sportivă (CAS), pe care Legea 69/2000 le distinge de contractele individuale de muncă.

Potrivit RTZ, CAS presupune desfășurarea unei activități independente, iar veniturile sunt încadrate fiscal în această categorie. Nici folosirea unor termeni precum „salariu”, „indemnizație” sau „bonus” în contracte nu schimbă natura juridică a sumelor.

În interpretarea RTZ, Legea insolvenței rezervă categoria creanțelor salariale raporturilor de muncă sau celor asimilate. Prin urmare, restanțele rezultate din CAS au fost înscrise la categoria creanțelor chirografare, indiferent de funcția ocupată în cadrul clubului.

Peste 31 de milioane de euro sunt datorii fără garanții speciale

Creanțele chirografare reprezintă de departe cea mai mare parte a masei credale: 144,08 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 27,47 milioane de euro.

Adică aproximativ 85,5% din totalul creanțelor admise de 168,6 milioane de lei (32,14 milioane de euro).

La această sumă se adaugă creanțe de peste 4,1 milioane de euro, exprimate direct în moneda europeană.

Dan Petrescu, Pancu și Iuliu Mureșan, printre chirografari

În această categorie sunt înscriși 141 de creditori, dintre care 67 sunt fotbaliști și membri ai staff-ului tehnic și administrativ cu contracte de activitate sportivă (CAS).

Printre aceștia se numără Dan Petrescu (144.950 de euro), Daniel Pancu (48.000 de euro), Antonio Folha (16.000 de euro), Iuliu Mureșan (17.565 de euro), Ciprian Deac (29.062 de euro), Răzvan Zamfir (255.495 de euro), Marius Bilașco (62.700 de euro), Ovidiu Hoban (16.145 de euro), Bogdan Mara (15.000 de euro) sau Andrea Mandorlini (10.853 de euro).

Galerie foto (12 imagini)

Dan Petrescu, prezent la meciul Voluntari - Botoșani. Capturi Digi Sport (1).jpg Dan Petrescu, prezent la meciul Voluntari - Botoșani. Capturi Digi Sport (2).jpg Dan Petrescu, prezent la meciul Voluntari - Botoșani. Capturi Digi Sport (3).jpg Dan Petrescu, prezent la meciul Voluntari - Botoșani. Capturi Digi Sport (4).jpg Dan Petrescu, prezent la meciul Voluntari - Botoșani. Capturi Digi Sport (5).jpg
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Cum se împart datoriile CFR Cluj pe categorii de creditori

Tabelul preliminar este împărțit pe categorii strategice, evidențiind cine controlează de fapt destinele financiare ale clubului în acest moment:

  • Creditori beneficiari ai unor cauze de preferință: 23.148.938 lei (sub condiție suspensivă 225.500 lei).
  • Creditori salariali: 465.392 lei (sub condiție suspensivă 227.663 lei)
  • Creditori bugetari: 926.790 lei (sub condiție suspensivă 6.857.533 lei)
  • Creditori chirografari: 144.083.537 lei (sub condiție suspensivă 16.799.239 lei)
  • Total general: 168.624.658 lei (sub condiție suspensivă 24.109.935 lei)
  • Total general euro: 4.103.012,77 euro

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