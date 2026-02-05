Dinamo - U Craiova Câte bilete s-au vândut la derby-ul din vârful clasamentului Ligii 1

Dinamo - Universitatea Craiova se va juca luni, 9 februarie, de la 20:00, în etapa #26 din Liga 1. Partida va putea fi urmărită liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Câte bilete s-au vândut până în acest moment la derby-ul de pe Arena Națională, în rândurile de mai jos.

Partida dintre Dinamo și U Craiova are o miză importantă, cele două echipe fiind despărțite în fruntea clasamentului de doar două puncte.

Dinamo are în acest moment 48 de puncte acumulate, în timp ce Craiova are 46, cu un meci mai puțin disputat.

Câte bilete s-au vândut la Dinamo - Universitatea Craiova

După victoria cu Farul Constanța, scor 3-2, suporterii lui Dinamo au început să își achiziționeze în număr mare bilete pentru partida cu Universitatea Craiova.

Conform dinamo1948.club, până joi, 5 februarie, au fost achiziționate peste 7.000 de bilete, în care sunt incluse și abonamentele.

Este de așteptat ca, la ora partidei, pe Arena Națională să fie prezenți aproximativ 20.000 de suporteri.

În tur, la Craiova, Dinamo a obținut un punct, meciul terminându-se 2-2, după ce Alexandru Pop a marcat golul egalizator în minutul 90.

Bilete pentru Dinamo - U Craiova, de la 20 de lei

Dinamo a pus în vânzare biletele pentru derby-ul cu Craiova, la care suporterii oaspeților vor avea toată Peluza Sud a Arenei.

Prețurile sunt:

• VIP Experience – Inel 1 – 500 lei

• Tribuna 0 Cat. 1 – Inel 1 – 150 lei

• Tribuna 0 Cat. 2 – Inel 1 – 100 lei

• Tribuna 1 – Inel 2 – 70 lei

• Tribuna 1 – Inel 3 – 50 lei

• Tribuna 2 – Inel 1 – 60 lei

• Tribuna 2 – Inel 2 – 50 lei

• Tribuna 2 – Inel 3 – 40 lei

• Peluza PCH – Inel 1 – 30 lei

• Peluza PCH – Inel 2 – 25 lei

• Peluza PCH – Inel 3 – 20 lei

• Peluza oaspete – Inel 1 – 30 lei

• Peluza oaspete – Inel 2 – 25 lei

• Peluza oaspete – Inel 3 – 20 lei

FOTO. Imagini de la U Craiova - Dinamo 2-2

