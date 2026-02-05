Cum ajunge FCSB în play-off Campioana nu își permite pași greșiți în fața rivalelor directe! Cum arată calculele

- CALCULE. FCSB are mari emoții în privința prezenței în play-off, unde s-a calificat de fiecare dată de la schimbarea sistemului.
- FCSB - FC Botoșani se joacă azi, de la ora 20:30, liveTEXT pe GOLAZO și în direct pe Prima Sport și Digi Sport.
FCSB e la 5 puncte distanță de locurile de play-off, cu 6 meciuri rămase de jucat. O victorie în duelul cu Botoșani va tăia distanța față de locul 6 la numai două puncte.
Calcule. Cum ajunge FCSB în play-off! Campioana nu își permite pași greșiți în fața rivalelor directe
Un nou pas greșit o poate arunca pe campioană în afara luptei pentru top 6. Conform Football Meets Data, dacă FCSB toate cele 5 meciuri rămase de jucat, în afară de cel cu U Craiova, atunci șansele de calificare în play-off ajung sunt de 96%.
În schimb, orice pas greșit în cele mai dificile meciuri cu adversarii direcți din lupta pentru top 6, Oțelul și UTA, reduce dramatic șansele la 40%!
Practic, dacă FCSB se încurcă în mai mult de un meci, prezența în play-off poate fi compromisă definitiv!
Campioana mai are un singur adversar accesibil în sezonul regulat, Metaloglobus, în etapa #28. Un mare dezavantaj îl reprezintă și duelul din ultima rundă, cu U Cluj, în timp ce restul rivalelor, în afară de CFR care o înfruntă pe Dinamo, au meciuri accesibile.
Programul FCSB
- azi: Botoșani (A)
- 8 februarie: Oțelul (D)
- 15 februarie: U Craiova (D)
- 21 februarie: Metaloglobus (A)
- 28 februarie: UTA (D)
- 7 martie: U Cluj (A)
Clasamentul luptei pentru titlu
|Echipă
|Meciuri
|Puncte
|4. U Cluj
|25
|42
|5. FC Argeș
|25
|40
|6. FC Botoșani
|24
|39
|7. CFR Cluj
|25
|38
|8. UTA
|25
|38
|9. Oțelul
|24
|37
|10. Farul
|25
|34
|11. FCSB
|24
|34