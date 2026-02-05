Cum ajunge FCSB în play-off Campioana nu își permite pași greșiți în fața rivalelor directe! Cum arată calculele

CALCULE. FCSB are mari emoții în privința prezenței în play-off, unde s-a calificat de fiecare dată de la schimbarea sistemului.

FCSB - FC Botoșani se joacă azi, de la ora 20:30, liveTEXT pe GOLAZO și în direct pe Prima Sport și Digi Sport.

FCSB e la 5 puncte distanță de locurile de play-off, cu 6 meciuri rămase de jucat. O victorie în duelul cu Botoșani va tăia distanța față de locul 6 la numai două puncte.

Calcule. Cum ajunge FCSB în play-off ! Campioana nu își permite pași greșiți în fața rivalelor directe

Un nou pas greșit o poate arunca pe campioană în afara luptei pentru top 6. Conform Football Meets Data, dacă FCSB toate cele 5 meciuri rămase de jucat, în afară de cel cu U Craiova, atunci șansele de calificare în play-off ajung sunt de 96%.

În schimb, orice pas greșit în cele mai dificile meciuri cu adversarii direcți din lupta pentru top 6, Oțelul și UTA, reduce dramatic șansele la 40%!

Practic, dacă FCSB se încurcă în mai mult de un meci, prezența în play-off poate fi compromisă definitiv!

Campioana mai are un singur adversar accesibil în sezonul regulat, Metaloglobus, în etapa #28. Un mare dezavantaj îl reprezintă și duelul din ultima rundă, cu U Cluj, în timp ce restul rivalelor, în afară de CFR care o înfruntă pe Dinamo, au meciuri accesibile.

Programul FCSB

azi: Botoșani (A)

8 februarie: Oțelul (D)

15 februarie: U Craiova (D)

21 februarie: Metaloglobus (A)

28 februarie: UTA (D)

7 martie: U Cluj (A)

Clasamentul luptei pentru titlu

Echipă Meciuri Puncte 4. U Cluj 25 42 5. FC Argeș 25 40 6. FC Botoșani 24 39 7. CFR Cluj 25 38 8. UTA 25 38 9. Oțelul 24 37 10. Farul 25 34 11. FCSB 24 34

