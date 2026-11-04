„Avem valoare” Chivu, încrezător după victoria cu Feyenoord. Ce a schimbat după eșecul cu AC Milan: „Am înțeles anumite lucruri”

Cristian Chivu (46 de ani), antrenorul lui Inter Milano, a vorbit despre lucrurile care au funcționat în jocul echipei sale, după victoria cu Feyenoord, scor 3-0, din etapa a #4 a Ligii Campionilor.

Partida a venit după eșecul cu AC Milan, scor 1-3, care provocase numeroase critici la adresa echipei lui Chivu.

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Tehnicianul român a vorbit despre schimbările făcute în urma înfrângerii cu AC Milan și despre discuțiile purtate cu jucătorii.

Cristi Chivu, după Feyenoord - Inter 0-3 : „Un derby pierdut nu șterge tot ce am făcut bine”

Inter a câștigat marți seară pe stadionul De Kuip din Rotterdam, prin golurile marcate de Yann Bisseck (minutul 8), Pio Esposito (minutul 34) și Piotr Zielinski (minutul 54).

„Un derby pierdut nu șterge tot ce am făcut. Mai avem un drum lung de parcurs.

Nu este niciodată ușor să câștigi aici. Am demonstrat că suntem o echipă și că putem reacționa.

Discutăm permanent între noi, încercăm să corectăm greșelile și să devenim mai buni.

Am înțeles ce nu funcționa cum trebuie și am pus în practică lucrurile discutate. Rezultatul a fost important”, a declarat Chivu, potrivit gazzetta.it

Una dintre problemele semnalate după derby a fost începutul slab al meciurilor, Inter fiind nevoită în mai multe rânduri să revină după ce a fost condusă.

„Avem valoare, am înțeles anumite lucruri și le-am pus în practică pe teren. Am avut o prestație foarte bună din punctul de vedere al organizării și intensității.

Am făcut un meci important, pe un teren dificil.

Toți cei din familia Inter, conducerea, patronii, suntem conștienți de valoarea acestui grup.

De ani întregi încercăm să ducem această echipă la un nivel înalt și nu ne-am îndoit niciodată de valoarea ei.

Am făcut un meci serios, demn de ceea ce reprezentăm”, a afirmat antrenorul român.

Antrenorul consideră că principala provocare a echipei sale este să aibă evoluții constante:

„Continuitatea este cea care aduce rezultate, care îți oferă încredere și respect de sine pe parcurs.

Acest meci ne oferă multă încredere în ceea ce privește drumul nostru.

Fotbalul te duce uneori pe căi ciudate, știm cum este. Prin urmare, singura modalitate de a reveni pe drumul cel bun este să reacționezi. Și asta am făcut”, a explicat Chivu.

Suntem pe drumul cel bun. Discutăm mereu între noi, atât când lucrurile merg bine, cât și atunci când nu merg atât de bine. Uneori ne corectăm greșelile, alteori nu reușim. Dar acest grup are valoare, a demonstrat-o întotdeauna și o va demonstra și în continuare. Cristi Chivu, antrenorul lui Inter

Inter, program dificil în Liga Campionilor

După victoria cu Feyenoord, Inter a ajuns la șase puncte în actuala ediție a Ligii Campionilor, obținând al doilea succes consecutiv, după cel cu Șahtior Donețk.

Programul lui Inter în ultimele patru etape din Liga Campionilor:

25 noiembrie 2026 : Inter – Stuttgart

: Inter – Stuttgart 9 decembrie 2026 : Borussia Dortmund – Inter

: Borussia Dortmund – Inter 19 ianuarie 2027 : Inter – Liverpool

: Inter – Liverpool 27 ianuarie 2027: Slovan Bratislava – Inter

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