Eroul Răzvan Marin  FOTO. Prima victorie pentru AEK Atena în UCL după 20 de ani, datorită românului! Reacția acestuia: „Destinul” +13 foto
Foto: Imago
Liga Campionilor

Eroul Răzvan Marin FOTO. Prima victorie pentru AEK Atena în UCL după 20 de ani, datorită românului! Reacția acestuia: „Destinul”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 08.09.2026, ora 23:42
  • AEK Atena - LASK Linz 1-0. Răzvan Marin (30 de ani), mijlocașul gazdelor, a reacționat după victoria obținută de echipa în prima etapă a fazei principale din Liga Campionilor.
  • Internaționalul român a înscris unicul gol al partidei în minutul 21, din lovitură liberă.
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Răzvan Marin a avut o execuție superbă, reușind să trimită mingea direct în vinclul porții apărate de Lukas Jungwirth. A fost desemnat și omul meciului!

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FOTO. Prima reacție a lui Răzvan Marin după victoria din UCL: „Mă bucur că am reușit să înscriu”

AEK Atena a câștigat primul meci în Liga Campionilor după aproape 20 de ani de așteptare.

Ultimul succes al elenilor a fost obținut cu AC Milan pe 21 noiembrie 2006, scor 1-0, golul de atunci fiind marcat de Julio Cesar, tot din lovitură liberă. Italienii au reușit în acel an să câștige competiția.

La fel s-a întâmplat și acum, doar că Răzvan Marin a fost cel decisiv.

„Sunt foarte fericit pentru echipă și pentru cele trei puncte. Desigur, exersăm foarte mult și loviturile libere la antrenamente. Mă bucur că am reușit să înscriu și poate că a fost destinul ca, după 20 de ani, să câștigăm din nou un meci în urma unei lovituri libere.

Cred că astăzi am făcut ceea ce trebuia să facem și am început cu dreptul această fază a ligii. Ne-am pregătit foarte bine pentru meci și cred că toată lumea a putut vedea asta.

A fost, de asemenea, foarte multă pasiune, luptă și dorință, dar și încredere. Pentru că în astfel de meciuri, în Liga Campionilor, știm că nimic nu va fi ușor. Fiecare adversar este unul dificil, dar astăzi am făcut ceea ce trebuia să facem”, a declarat Răzvan Marin după meci.

FOTO. Golul superb marcat de Răzvan Marin în meciul cu LASK Linz

AEK Atena - LASK Linz. Golul spectaculos al lui Răzvan Marin. Foto: captură Prima Sport
AEK Atena - LASK Linz. Golul spectaculos al lui Răzvan Marin. Foto: captură Prima Sport

Galerie foto (13 imagini)

AEK Atena - LASK Linz. Golul spectaculos al lui Răzvan Marin. Foto: captură Prima Sport AEK Atena - LASK Linz. Golul spectaculos al lui Răzvan Marin. Foto: captură Prima Sport AEK Atena - LASK Linz. Golul spectaculos al lui Răzvan Marin. Foto: captură Prima Sport AEK Atena - LASK Linz. Golul spectaculos al lui Răzvan Marin. Foto: captură Prima Sport AEK Atena - LASK Linz. Golul spectaculos al lui Răzvan Marin. Foto: captură Prima Sport
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Marin a comparat golul de acum cu cel marcat împotriva echipei Samsunspor, scor 2-1, în sezonul trecut, în etapa #5 din Conference League.

„Anul trecut, la meciul cu Samsunspor, am văzut că portarul rămăsese în centru, iar astăzi s-a întâmplat la fel.

M-am gândit că pot trimite mingea în acel colț și, la fel ca atunci, am încercat și în această seară”, a mai completat internaționalul român.

Marin a marcat un gol extraordinar. A fost recompensa lui pentru prestația excelentă din această seară. Marko Nikolic, antrenorul lui AEK Atena

Grație acestei reușite, Răzvan Marin a ajuns la 3 goluri în 7 meciuri jucate pentru AEK Atena în acest sezon. A oferit și 4 pase decisive.

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