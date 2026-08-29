„Chivu, fenomen mental” De ce e esențial antrenorul lui Inter. Ce aduce vestiarului din prima zi, în viziunea unui jucător +5 foto
Cristi Chivu are contract până în 2028 cu Inter Milano. Foto: Imago
Campionate

„Chivu, fenomen mental” De ce e esențial antrenorul lui Inter. Ce aduce vestiarului din prima zi, în viziunea unui jucător

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 29.08.2026, ora 11:02
alt-text Actualizat: 29.08.2026, ora 11:04
  • Cristi Chivu, 45 de ani, campion și câștigător al Cupei Italiei sezonul trecut, vrea să repete eventul și în noua stagiune. 
  • Cum îl descrie un jucător pe antrenorul lui Inter Milano. Ce l-a impresionat cu adevărat la Chivu.
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Înaintea sezonului intern spectaculos în Italia cu Inter Milano, Cristi Chivu a debutat ca antrenor în fotbalul profesionist la Parma.

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O misiune dificilă la startul carierei sale în Serie A. Să evite retrogradarea, să salveze o echipă aflată într-o situație periculoasă, pe marginea prăpastiei, în zona roșie a clasamentului.

„Chivu îți intră sub piele. A adus o energie incredibilă”

Nu avea prea mult timp să cunoască jucătorii și să-i facă să evolueze așa cum voia el.

A fost numit la Parma pe 18 februarie 2025 și campionatul se încheia pe 24 mai. Fix 96 de zile, puțin mai mult de trei luni.

La final, echipa „cruciaților” era salvată.

11 puncte
și 5 locuri a avut Parma deasupra primei echipe aflate sub linia retrogradării cu Chivu antrenor, în 2024-2025

Unul dintre jucătorii care încă e la Parma l-a descris într-un mod special pe Chivu.

„Îți intră sub piele. Încă de la primul antrenament, a adus o energie incredibilă”, a declarat pentru Tuttosport spaniolul Adrian Bernabe.

Adrian Bernabe (stânga), mijlocașul central al Parmei născut în Barcelona. Foto: Imago Adrian Bernabe (stânga), mijlocașul central al Parmei născut în Barcelona. Foto: Imago
Adrian Bernabe (stânga), mijlocașul central al Parmei născut în Barcelona. Foto: Imago

Mijlocașul catalan, 25 de ani, a spus ce l-a impresionat cu adevărat la Chivu: „E un fenomen la nivel motivațional și mental. Nu mă surprinde că reușește lucruri mari”.

Chivu: „Conștienți că nu putem fi perfecți și că drumul este lung”

La 45 de ani, tehnicianul a început cu 4-1 în fața Monzei al doilea sezon la Inter.

Vrea repetarea eventului, dar și să avanseze mai mult în Champions League, după eliminarea rapidă și neașteptată în 2025-2026 (1-3 și 1-2 cu Bodo/Glimt, în play-off).

Chivu și cele două trofee cucerite în 2026 cu Inter. Foto: Imago Chivu și cele două trofee cucerite în 2026 cu Inter. Foto: Imago
Chivu și cele două trofee cucerite în 2026 cu Inter. Foto: Imago

„Trebuie să învățăm să o luăm meci cu meci, conștienți că nu putem fi perfecți și că drumul este lung. Să menținem un nivel ridicat de competitivitate și să ne păstrăm ambițiile într-un sezon plin de provocări”, a atenționat el la Sky Sport Italia.

În Liga Campionilor, îl așteaptă în faza principală nu doar Liverpool, ci mai ales Real Madrid, cu Jose Mourinho, antrenorul lui Chivu în faimosul hattrick din 2010 la Inter: Serie A-Coppa Italia-Champions!

Cristi Chivu a câștigat Cupa Italiei cu Inter FOTO Imago
Cristi Chivu a câștigat Cupa Italiei cu Inter FOTO Imago

Galerie foto (5 imagini)

Cristi Chivu a câștigat Cupa Italiei cu Inter FOTO Imago Cristi Chivu a câștigat Cupa Italiei cu Inter FOTO Imago Cristi Chivu a câștigat Cupa Italiei cu Inter FOTO Imago Cristi Chivu a câștigat Cupa Italiei cu Inter FOTO Imago Cristi Chivu a câștigat Cupa Italiei cu Inter FOTO Imago
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