FCSB - Dinamo, în afara țării? Propunerea revoluționară a unui oficial FRF » Și italienii au încercat asta, dar a fost un eșec colosal

Andrei Vochin, consilierul președintelui FRF Răzvan Burleanu, a lansat o propunere spectaculoasă: derby-urile dintre FCSB și Dinamo dintr-un sezon să se dispute în afara țării.

Vochin a precizat că meciurile ar trebui să se dispute în Italia și Spania, țări în care trăiesc comunități mari de români.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Derby de România se va disputa pe stadionul „Arcul de Triumf”, deși inițial conducerea „câinilor” alesese Cluj Arena, în condițiile în care Arena Națională este indisponibilă.

Planul s-a schimbat însă după intervenția suporterilor dinamoviști, care s-au opus ideii ca meciul să fie disputat în afara Capitalei.

Andrei Vochin, propunere spectaculoasă: „Dinamo – FCSB să se poată organiza în diaspora”

Andrei Vochin consideră că un astfel de proiect ar putea reprezenta o oportunitate inedită pentru românii din cele două țări de a urmări un derby din Liga 1.

„Îmi doresc un moment ca Dinamo – FCSB să se poată organiza, tur-retur, în diaspora. Unde avem cea mai mare comunitate de români, Spania, Italia.

Ar fi un premiu pentru români, că și ei sunt tot ai noștri, chiar dacă au plecat din țară și muncesc în străinătate. Fondul de suporteri Dinamo + FCSB se duce undeva la 70% din consumatorii de fotbal de peste tot, inclusiv diaspora.

Într-unul dintre campionate, cele două meciuri să aibă loc în două comunități de români”, a declarat Andrei Vochin, conform fanatik.ro.

Derby-ul Dinamo - FCSB se joacă sâmbăta viitoare, de la ora 20:30, în etapa #8 din Liga 1. Meciul va fi transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

FOTO. Dinamo - FCSB 1-2, ultimul meci jucat de cele două rivale chiar pe „Arcul de Triumf”

Ce s-a întâmplat când italienii au venit cu o astfel de propunere

Meciul dintre AC Milan și Como, scor 1-1, în sezonul trecut din Serie A, trebuia să se joace la Perth, în Australia, pe 8 februarie, așa cum fusese stabilit inițial.

Totul s-a schimbat radical în momentul în care AFC, confederația asiatică, a impus condiții imposibil de acceptat pentru a găzdui meciul.

Ulterior, stadionul San Siro a devenit indisponibil pentru fotbal. Legendara arenă a găzduit ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarnă (6-22 februarie).

Partida s-a disputat în cele din urmă pe 18 februarie anul acesta, într-o restanță din etapa #24, pe San Siro, după ce stadionul a devenit disponibil.

Ce stadioane au găzduit Derby de România de-a lungul timpului

Stadionul Naţional - 23 August - 64 de meciuri

Dinamo - 40

Național Arena - 34

Ghencea - 34

Republicii - 14

Arcul de Triumf - 2

Cotroceni - 2

Municipal, Brașov - 1

Tineretului, Brașov - 1

Venus - 1

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport