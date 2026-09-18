A fost sau nu henț? FOTO. UTA Arad, victorie după o fază controversată în meciul cu Sepsi! Ce spune regulamentul +26 foto
Foto: captură Prima Sport
Superliga

A fost sau nu henț? FOTO. UTA Arad, victorie după o fază controversată în meciul cu Sepsi! Ce spune regulamentul

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 18.09.2026, ora 20:31
alt-text Actualizat: 18.09.2026, ora 21:10
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În minutul 90+1, arădenii au beneficiat de o lovitură liberă de la aproximativ 25 de metri. Alin Roman a centrat, iar Benga a fost lovit mai întâi în cap, înainte ca balonul să-i atingă mâna stângă, care era lipită de corp.

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FOTO. UTA Arad, victorie după un presupus henț în meciul cu Sepsi

Mingea a rămas în careul covăsnenilor, a ajuns la Ouaneh, care a șutat din zona punctului cu var, dar șutul său a fost blocat de defensiva adversă. Balonul a sărit apoi la Dorobanțu, care l-a învins pe Lazar de la doar câțiva metri.

Golul marcat de UTA cu Sepsi, în prelungiri. Captură Prima Sport (11).jpg
Golul marcat de UTA cu Sepsi, în prelungiri. Captură Prima Sport (11).jpg

Galerie foto (26 imagini)

Golul marcat de UTA cu Sepsi, în prelungiri. Captură Prima Sport (1).jpg Golul marcat de UTA cu Sepsi, în prelungiri. Captură Prima Sport (2).jpg Golul marcat de UTA cu Sepsi, în prelungiri. Captură Prima Sport (3).jpg Golul marcat de UTA cu Sepsi, în prelungiri. Captură Prima Sport (4).jpg Golul marcat de UTA cu Sepsi, în prelungiri. Captură Prima Sport (5).jpg
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Faza a fost verificată și în camera VAR, iar Radu Petrescu a primit OK-ul și a validat reușita.

Brigada de arbitri la UTA Arad - Sepsi

  • Arbitru: Petrescu Radu Marian
  • Asistenți: Ghinguleac Adrian și Bojan Cosmin
  • Arbitru VAR: Dima Iulian
  • Arbitru AVAR: Marcu Claudiu

Ce spune regulamentul

„În scopul stabilirii infracțiunilor de henț, limita superioară a brațului este considerată a fi aliniată cu partea inferioară a axilei. Nu orice atingere a mâinii sau brațului unui jucător cu mingea constituie o infracțiune.

Constituie infracțiune dacă un jucător:

  • atinge în mod deliberat mingea cu mâna sau brațul, de exemplu, prin mișcarea mâinii sau brațului către minge;
  • atinge mingea cu mâna sau brațul atunci când, prin poziția acestora, își face corpul nenatural mai mare. Se consideră că un jucător își face corpul nenatural mai mare atunci când poziția mâinii sau brațului nu este o consecință a mișcării corpului său sau nu poate fi justificată de aceasta în situația respectivă. Prin menținerea mâinii sau brațului într-o astfel de poziție, jucătorul își asumă riscul ca acestea să fie lovite de minge și să fie sancționat;
  • înscrie un gol în poarta adversă:
  • direct cu mâna sau brațul, chiar dacă atingerea este accidentală, inclusiv în cazul portarului;
  • imediat după ce mingea i-a atins mâna sau brațul, chiar dacă atingerea este accidentală.

Portarul este supus acelorași restricții privind atingerea mingii cu mâna ca orice alt jucător în afara propriei suprafețe de pedeapsă. Dacă portarul atinge mingea cu mâna în propria suprafață de pedeapsă într-o situație în care acest lucru nu este permis, se acordă o lovitură liberă indirectă, fără aplicarea unei sancțiuni disciplinare.

Totuși, dacă infracțiunea constă în faptul că portarul joacă mingea a doua oară (cu sau fără mâna sau brațul) după o repunere în joc, înainte ca mingea să atingă un alt jucător, portarul trebuie sancționat dacă această abatere oprește un atac promițător sau împiedică un adversar ori echipa adversă să înscrie un gol sau să beneficieze de o oportunitate evidentă de a marca”, se arată în regulamentul IFAB.

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