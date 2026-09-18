UTA ARAD - SEPSI 1-0. Gazdele au dat lovitura în prelungiri, după o fază suspectă de henț.

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În minutul 90+1, arădenii au beneficiat de o lovitură liberă de la aproximativ 25 de metri. Alin Roman a centrat, iar Benga a fost lovit mai întâi în cap, înainte ca balonul să-i atingă mâna stângă, care era lipită de corp.

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Mingea a rămas în careul covăsnenilor, a ajuns la Ouaneh, care a șutat din zona punctului cu var, dar șutul său a fost blocat de defensiva adversă. Balonul a sărit apoi la Dorobanțu, care l-a învins pe Lazar de la doar câțiva metri.

Faza a fost verificată și în camera VAR, iar Radu Petrescu a primit OK-ul și a validat reușita.

Brigada de arbitri la UTA Arad - Sepsi

Arbitru : Petrescu Radu Marian

: Petrescu Radu Marian Asistenți : Ghinguleac Adrian și Bojan Cosmin

: Ghinguleac Adrian și Bojan Cosmin Arbitru VAR : Dima Iulian

: Dima Iulian Arbitru AVAR: Marcu Claudiu

Ce spune regulamentul

„În scopul stabilirii infracțiunilor de henț, limita superioară a brațului este considerată a fi aliniată cu partea inferioară a axilei. Nu orice atingere a mâinii sau brațului unui jucător cu mingea constituie o infracțiune.

Constituie infracțiune dacă un jucător:

atinge în mod deliberat mingea cu mâna sau brațul, de exemplu, prin mișcarea mâinii sau brațului către minge;

atinge mingea cu mâna sau brațul atunci când, prin poziția acestora, își face corpul nenatural mai mare . Se consideră că un jucător își face corpul nenatural mai mare atunci când poziția mâinii sau brațului nu este o consecință a mișcării corpului său sau nu poate fi justificată de aceasta în situația respectivă. Prin menținerea mâinii sau brațului într-o astfel de poziție, jucătorul își asumă riscul ca acestea să fie lovite de minge și să fie sancționat;

. Se consideră că un jucător își face corpul nenatural mai mare atunci când poziția mâinii sau brațului nu este o consecință a mișcării corpului său sau nu poate fi justificată de aceasta în situația respectivă. Prin menținerea mâinii sau brațului într-o astfel de poziție, jucătorul își asumă riscul ca acestea să fie lovite de minge și să fie sancționat; înscrie un gol în poarta adversă:

direct cu mâna sau brațul, chiar dacă atingerea este accidentală, inclusiv în cazul portarului;

imediat după ce mingea i-a atins mâna sau brațul, chiar dacă atingerea este accidentală.

Portarul este supus acelorași restricții privind atingerea mingii cu mâna ca orice alt jucător în afara propriei suprafețe de pedeapsă. Dacă portarul atinge mingea cu mâna în propria suprafață de pedeapsă într-o situație în care acest lucru nu este permis, se acordă o lovitură liberă indirectă, fără aplicarea unei sancțiuni disciplinare.

Totuși, dacă infracțiunea constă în faptul că portarul joacă mingea a doua oară (cu sau fără mâna sau brațul) după o repunere în joc, înainte ca mingea să atingă un alt jucător, portarul trebuie sancționat dacă această abatere oprește un atac promițător sau împiedică un adversar ori echipa adversă să înscrie un gol sau să beneficieze de o oportunitate evidentă de a marca”, se arată în regulamentul IFAB.

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