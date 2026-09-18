A CEDAT COMPLET Gazonul din Giulești, făcut praf! Brazde și gropi înainte de Rapid - FC Argeș: imagini surprinse de GOLAZO.ro

Gazonul din Giulești pare să fi cedat definitiv după ce stadionul a început să fie folosit și de Hapoel Beer Sheva pentru meciurile europene.

La doar două zile după partida disputată miercuri de israelieni cu Dinamo Zagreb, Rapid a revenit pe teren pentru duelul cu FC Argeș, iar suprafața de joc a arătat mult mai rău.

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Problemele au fost evidente încă de la încălzire. În mai multe zone, crampoanele jucătorilor au smuls bucăți de gazon, lăsând în urmă brazde, gropi și pământ la vedere.

În imaginile surprinse înaintea partidei se observă numeroase bucăți de iarbă desprinse, în special în zonele intens circulate, acolo unde preparatorii fizici s-au ocupat de încălzirea jucătorilor.

Verde palid

De la distanță, terenul păstrează încă o culoare verde uniformă, însă fotografiile realizate de aproape arată situația reală. Sunt numeroase porțiuni rarefiate și peticite, iar în anumite zone iarba pare pur și simplu tocită.

Situația este cu atât mai complicată cu cât gazonul din Giulești avea deja probleme înainte ca Hapoel să înceapă să joace aici. Acum, două meciuri disputate într-un interval de aproximativ 48 de ore au pus și mai multă presiune pe o suprafață care dădea deja semne că nu mai rezistă.

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