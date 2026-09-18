Daniel Bîrligea (26 de ani) și-a pus suporterii FCSB în cap după ce s-a filmat în ipostaze tandre alături de Antonia pe gazonul Stadionului Steaua, la scurt timp după eșecul cu Auda, scor 2-3.

Imaginile finale au fost publicate azi, într-un videoclip prin care cei doi dezvăluie data nunții.

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Pe 23 iulie, FCSB pierdea cu Auda, în prima manșă a turului doi preliminar din Conference League. Daniel Bîrligea a fost titular pentru roș-albaștri și a ratat mai multe ocazii de gol.

La câteva minute după fluierul final al partidei, atacantul a revenit pe teren, de mână cu iubita sa, alături de care a petrecut cel puțin un sfert de oră pe gazon. Aceștia s-au îmbrățișat, au dansat și s-au sărutat la mijlocului terenului, însoțiți de un fotograf.

Ulterior, Bîrligea a venit cu explicații.

VIDEO. Au fost publicate imaginile pentru care Daniel Bîrligea și-a pus fanii FCSB în cap

La aproape două luni de la eveniment, videograful Cătălin Jichici a publicat totul pe rețelele de socializare, într-un videoclip în care cuplul anunță data nunții: 17 iunie 2027.

În prezent, Daniel Bîrligea este împrumutat de FCSB la Frosinone, în schimbul sumei de 1,5 milioane de euro. În cazul în care italienii vor rămâne în Serie A, se va activa clauza automată de transfer definitiv, iar Gigi Becali se va mai alege cu încă 3,5 milioane de euro.

Atacantul a evoluat în trei meciuri pentru noua sa echipă, dar fără să contribuie decisiv la vreun gol.

VIDEO. Daniel Bîrligea și Antonia, după meciul cu Auda

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