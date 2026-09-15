Cristi Chivu încearcă să rămână cât mai calm în timpul conferințelor. Ceva l-a supărat după Inter - Udinese 5-3.

Antrenorul a lovit microfonul de două ori și a început să râdă ironic. Ce a spus tehnicianul nerazzurro.

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De obicei, Cristi Chivu răspunde liniștit la întrebările jurnaliștilor la conferințele de presă.

Uneori, își pierde cumpătul și devine vehement. De fiecare dată, pentru a-și apăra jucătorii.

Chivu s-a dat de două ori cu capul de microfon

Așa s-a întâmplat și după Inter - Udinese 5-3, unul dintre rarele momente în care se enervează.

Reacția lui a fost amuzantă de această dată.

Un reporter a vrut să afle dacă există o problemă cu portarul Josep Martinez, care a greșit la golul doi al lui Udinese.

Chivu s-a dat de două ori cu capul de microfonul din fața lui și a început să râdă ironic, videoclipul fiind postat pe X de ziaristul italian Cristian Giudici (tot Cristian).

#Inter, #Chivu prende a testate il microfono in conferenza stampa per difendere il portiere Pepo Martinez dopo #InterUdinese pic.twitter.com/0TTDg34PFn — Cristian Giudici (@CriGiudici) September 14, 2026

Chivu: „Am ajuns de-abia la etapa a patra și trageți în Pepo Martinez”

„Anul trecut, problema era Sommer și ați scos imediat acest lucru în evidență. Acum, am ajuns de-abia la etapa a patra și trageți în Pepo Martinez.

Îl voi apăra până la moarte, la fel cum îl voi apăra și pe Provedel sau pe oricare altul. Nu avem nicio problemă cu portarii.

Anul trecut ați insistat cu Sommer și îl cereați pe Pepo. Ivan este un portar foarte bun și își va primi șansa. Dar nu din milă, ci pentru că o va merita”, a răspuns antrenorul.

Vă rog frumos să nu faceți în fiecare săptămână știri și titluri despre problema portarilor noștri Cristi Chivu, antrenor Inter

Eroarea lui Martinez la Inter - Udinese 5-3

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