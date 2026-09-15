Chivu s-a dat cu capul de microfon! FOTO-VIDEO. Ce l-a făcut pe antrenorul lui Inter să-și piardă calmul la conferință +30 foto
Momentul în care Chivu s-a dat cu capul de microfon. Foto: Imago
Campionate

Chivu s-a dat cu capul de microfon! FOTO-VIDEO. Ce l-a făcut pe antrenorul lui Inter să-și piardă calmul la conferință

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 15.09.2026, ora 14:48
alt-text Actualizat: 15.09.2026, ora 15:01
  • Cristi Chivu încearcă să rămână cât mai calm în timpul conferințelor. Ceva l-a supărat după Inter - Udinese 5-3. 
  • Antrenorul a lovit microfonul de două ori și a început să râdă ironic. Ce a spus tehnicianul nerazzurro.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

De obicei, Cristi Chivu răspunde liniștit la întrebările jurnaliștilor la conferințele de presă.

Uneori, își pierde cumpătul și devine vehement. De fiecare dată, pentru a-și apăra jucătorii.

Se rupe Franța! Conflict major la națională între Mbappe și Dembele din cauza Balonului de Aur: „Trădare. Vor tremura pereții”
Citește și
Se rupe Franța! Conflict major la națională între Mbappe și Dembele din cauza Balonului de Aur: „Trădare. Vor tremura pereții”
Citește mai mult
Se rupe Franța! Conflict major la națională între Mbappe și Dembele din cauza Balonului de Aur: „Trădare. Vor tremura pereții”

Chivu s-a dat de două ori cu capul de microfon

Așa s-a întâmplat și după Inter - Udinese 5-3, unul dintre rarele momente în care se enervează.

Reacția lui a fost amuzantă de această dată.

Un reporter a vrut să afle dacă există o problemă cu portarul Josep Martinez, care a greșit la golul doi al lui Udinese.

Josep Martinez, la gafa din meciul Inter - Udinese, scor 5-3. Foto: captură YouTube @SerieA
Josep Martinez, la gafa din meciul Inter - Udinese, scor 5-3. Foto: captură YouTube @SerieA

Galerie foto (30 imagini)

Josep Martinez, la gafa din meciul Inter - Udinese, scor 5-3. Foto: captură YouTube @SerieA Josep Martinez, la gafa din meciul Inter - Udinese, scor 5-3. Foto: captură YouTube @SerieA Josep Martinez, la gafa din meciul Inter - Udinese, scor 5-3. Foto: captură YouTube @SerieA Josep Martinez, la gafa din meciul Inter - Udinese, scor 5-3. Foto: captură YouTube @SerieA Josep Martinez, la gafa din meciul Inter - Udinese, scor 5-3. Foto: captură YouTube @SerieA
+30 Foto
labels.photo-gallery

Chivu s-a dat de două ori cu capul de microfonul din fața lui și a început să râdă ironic, videoclipul fiind postat pe X de ziaristul italian Cristian Giudici (tot Cristian).

Chivu: „Am ajuns de-abia la etapa a patra și trageți în Pepo Martinez”

„Anul trecut, problema era Sommer și ați scos imediat acest lucru în evidență. Acum, am ajuns de-abia la etapa a patra și trageți în Pepo Martinez.

Îl voi apăra până la moarte, la fel cum îl voi apăra și pe Provedel sau pe oricare altul. Nu avem nicio problemă cu portarii.

Anul trecut ați insistat cu Sommer și îl cereați pe Pepo. Ivan este un portar foarte bun și își va primi șansa. Dar nu din milă, ci pentru că o va merita”, a răspuns antrenorul.

Vă rog frumos să nu faceți în fiecare săptămână știri și titluri despre problema portarilor noștri Cristi Chivu, antrenor Inter

Eroarea lui Martinez la Inter - Udinese 5-3

Citește și

Protestul ciobanilor continuă și miercuri în Piața Victoriei. Ce cer să se întâmple
Protestul ciobanilor continuă și miercuri în Piața Victoriei. Ce cer să se întâmple
Protestul ciobanilor continuă și miercuri în Piața Victoriei. Ce cer să se întâmple
serie a portar Inter Milano Cristi Chivu josep martinez
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
16:30
Giulești, aproape gol De ce vor fi puțini spectatori miercuri la Hapoel - Dinamo Zagreb. Românii au voie, dar tot nu vin
Giulești, aproape gol De ce vor fi puțini spectatori miercuri la Hapoel - Dinamo Zagreb. Românii au voie, dar tot nu vin
15:17
Dan Udrea Hagi n-are dreptul să ne ceară acest lucru
Dan Udrea Hagi n-are dreptul să ne ceară acest lucru
15:32
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu LIVE. Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu LIVE. Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”
16:49
Schimbare majoră la compania lui Hagi Selecționerul naționalei nu mai este administrator. Cine a preluat funcția
Schimbare majoră la compania lui Hagi Selecționerul naționalei nu mai este administrator. Cine a preluat funcția
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
În ziua în care violența a rupt cordonul, fotbalul a redat speranță Bucureștiului

Dan Udrea: În ziua în care violența a rupt cordonul, fotbalul a redat speranță Bucureștiului

Dan Udrea: În ziua în care violența a rupt cordonul, fotbalul a redat speranță Bucureștiului
Prăpastia

Silviu Tudor Samuilă: Prăpastia

Silviu Tudor Samuilă: Prăpastia
Avocatul pisicii cu 9 vieți

Cristian Geambașu: Avocatul pisicii cu 9 vieți

Cristian Geambașu: Avocatul pisicii cu 9 vieți
Ieftinirea Petrolului

Radu Naum: Ieftinirea Petrolului

Radu Naum: Ieftinirea Petrolului
Ego cu ecuson FIFA!

Vlad Nedelea: Ego cu ecuson FIFA!

Vlad Nedelea: Ego cu ecuson FIFA!
Semnificația victoriei lui Ben Shelton

Cristian Geambașu: Semnificația victoriei lui Ben Shelton

Cristian Geambașu: Semnificația victoriei lui Ben Shelton
Cealaltă Simona

Radu Naum: Cealaltă Simona

Radu Naum: Cealaltă Simona
Cazul Radu Drăgușin

Cristian Geambașu: Cazul Radu Drăgușin

Cristian Geambașu: Cazul Radu Drăgușin
Un mercato de coșmar

Silviu Tudor Samuilă: Un mercato de coșmar

Silviu Tudor Samuilă: Un mercato de coșmar
Scânteia Istvan Kovacs

Cristian Geambașu: Scânteia Istvan Kovacs

Cristian Geambașu: Scânteia Istvan Kovacs
Drăguș sub ochii lui Hagi

Cristian Geambașu: Drăguș sub ochii lui Hagi

Cristian Geambașu: Drăguș sub ochii lui Hagi
Ce mai poate salva FCSB?

Cătălin Țepelin: Ce mai poate salva FCSB?

Cătălin Țepelin: Ce mai poate salva FCSB?
Ai, ai Aioani!

Cristian Geambașu: Ai, ai Aioani!

Cristian Geambașu: Ai, ai Aioani!
Și dacă s-ar vinde FCSB?

Silviu Tudor Samuilă: Și dacă s-ar vinde FCSB?

Silviu Tudor Samuilă: Și dacă <span>s-ar</span> vinde FCSB?
De ce mai joacă Djokovic

Cristian Geambașu: De ce mai joacă Djokovic

Cristian Geambașu: De ce mai joacă Djokovic
50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale

Cătălin Tolontan: 50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale

Cătălin Tolontan: 50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale
Reversul la Perez-Reverte

Cristian Geambașu: Reversul la Perez-Reverte

Cristian Geambașu: Reversul la <span>Perez-Reverte</span>
Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion

Dan Udrea: Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion

Dan Udrea: Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion
Agentul constatator

Radu Naum: Agentul constatator

Radu Naum: Agentul constatator
Ferran

Cristian Geambașu: Ferran

Cristian Geambașu: Ferran
Top stiri
Tavi Popescu, găsit într-o stare șocantă! SURSE: a consumat gaz ilariant, a fost scos cu forța din casă de polițiști și pompieri și dus la Spitalul Obregia
Superliga
15.09
Tavi Popescu, găsit într-o stare șocantă! SURSE: a consumat gaz ilariant, a fost scos cu forța din casă de polițiști și pompieri și dus la Spitalul Obregia
Citește mai mult
Tavi Popescu, găsit într-o stare șocantă! SURSE: a consumat gaz ilariant, a fost scos cu forța din casă de polițiști și pompieri și dus la Spitalul Obregia
Revoluție și la naționale UEFA modifică Liga Națiunilor și preliminariile Euro și CM după modelul Champions League
Liga Națiunilor
15.09
Revoluție și la naționale UEFA modifică Liga Națiunilor și preliminariile Euro și CM după modelul Champions League
Citește mai mult
Revoluție și la naționale UEFA modifică Liga Națiunilor și preliminariile Euro și CM după modelul Champions League
Scene brutale în Olanda Antrenorul secund, acuzat că i-a rupt dinții jucătorului advers » Meciul a fost abandonat
Campionate
15.09
Scene brutale în Olanda Antrenorul secund, acuzat că i-a rupt dinții jucătorului advers » Meciul a fost abandonat
Citește mai mult
Scene brutale în Olanda Antrenorul secund, acuzat că i-a rupt dinții jucătorului advers » Meciul a fost abandonat
FOTO | Cineastul, armata și ecranul. Cum s-a văzut Războiul din 1877 în primul lungmetraj din sitoria cinematografiei naționale, la Teatrul Bulevard din București
B365
02:00
FOTO | Cineastul, armata și ecranul. Cum s-a văzut Războiul din 1877 în primul lungmetraj din sitoria cinematografiei naționale, la Teatrul Bulevard din București
Citește mai mult
FOTO | Cineastul, armata și ecranul. Cum s-a văzut Războiul din 1877 în primul lungmetraj din sitoria cinematografiei naționale, la Teatrul Bulevard din București

Echipe/Competiții

fcsb 70 CFR Cluj 14 dinamo bucuresti 17 rapid 17 Universitatea Craiova 3 petrolul ploiesti 15 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova fcsb superliga
A defilat în fața lui Putin Victor Ponta a purtat tricolorul la Jocurile Mondiale ale Nomazilor: „Nu am avut nicio întâlnire cu oficiali ruși”
Diverse
10.09

A defilat în fața lui Putin Victor Ponta a purtat tricolorul la Jocurile Mondiale ale Nomazilor: „Nu am avut nicio întâlnire cu oficiali ruși”

Citește mai mult
A defilat în fața lui Putin Victor Ponta a purtat tricolorul la Jocurile Mondiale ale Nomazilor: „Nu am avut nicio întâlnire cu oficiali ruși”
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share