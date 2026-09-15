Se rupe Franța! Conflict major la națională între Mbappe și Dembele din cauza Balonului de Aur: „Trădare. Vor tremura pereții”

Kylian Mbappe și Ousmane Dembele, în război după ce atacantul lui Real Madrid și-a împuns colegul de la naționala Franței: „Eu sunt alesul”.

Răspunsul acid al vârfului lui PSG. Ce spune o voce puternică din Hexagon despre conflictul celor doi și cum afectează selecționata albastră.

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Kylian Mbappe și Ousmane Dembele, colegi la naționala Franței, foști coechipieri la PSG în sezonul 2023-2024, sunt în conflict, și această ciocnire poate lovi dur selecționata albastră.

Mbappe - Dembele, replică și contrareplică: „Eu am fost întotdeauna la coadă”

Totul are la mijloc Balonul de Aur, care va fi oferit de France Football și UEFA pe 26 octombrie (ceremonia nu va mai fi la Paris, ci la Londra; se împlinesc 70 de ani de la prima ediție, câștigată de englezul Stanley Matthews).

După ce vârful lui Real Madrid a spus într-un interviu pentru France Football că „Dembele a fost văzut mereu ca un jucător talentat, dar eu am fost alesul”, atacantul lui PSG i-a răspuns acid în L'Equipe:

Ousmane Dembele a cucerit Balonul de Aur în 2025. Foto: Imago

„Întotdeauna am fost în coada clasei și am muncit din greu. De-a lungul întregii mele cariere, nu am scos niciun cuvânt, am muncit incredibil de mult”.

Eu nu m-am văzut niciodată ca alesul, însă am perseverat, iar anul trecut am fost răsplătit cu un sezon fantastic la PSG. Vedem ce va fi anul acesta: fără presiune, o luăm ușor. Ousmane Dembele, atacant PSG

„Dembele este foarte supărat pe Mbappe. Pentru el, e trădare”

Jerome Rothen, 48 de ani, ex-jucător la Monaco și PSG, a analizat schimbul de replici în emisiunea sa de la RMC Sport „Rothen s'enflamme”.

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💥 @RothenJerome : "Dembélé et son entourage ont très mal pris les déclarations de Kylian, ils sont très remontés contre lui. Ils considèrent cela comme une forme de trahison. Mbappé s'est mis beaucoup de Bleus à dos, ils ne comprennent pas ses sorties. Il y a… pic.twitter.com/GryEvNmyL2 — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) September 14, 2026

„Dembele este foarte supărat pe Mbappe. Pentru el, e o formă de trădare. Cuvintele sunt dure, dar exact așa vede lucrurile...

Și nu e vorba doar de el, ci de toți cei din jurul lui Ousmane în vestiarul lui PSG.

Dembele și Mbappe, la naționala Franței. Foto: Imago

Coechipierii din naționala Franței sunt și ei supărați”, a comentat acesta.

Mi s-a transmis că sunt mai mulți jucători în echipa Franței de partea lui Dembele. În vestiar există acum două facțiuni. Jerome Rothen, analist RMC Sport

„ Mi-ar plăcea să fiu o muscă pe zid și să-i văd pe Dembele și Mbappe în vestiar”

Rothen a continuat: „Mi-ar plăcea să fiu o muscă pe zid și să-i văd pe Dembele și Mbappe la următoarea pauză internațională. Cred că pereții vestiarului vor tremura puțin”.

S-a întors la CM 2026: „Sentimentul pe care l-am avut la Campionatul Mondial este și mai evident astăzi. Mulți jucători au avut probleme cu comportamentul și declarațiile lui Mbappe, aceasta este realitatea. El a îndepărtat mulți colegi din națională”.

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