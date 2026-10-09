- Cristi Chivu reia cursa în Serie A după două săptămâni de pauză.
- Antrenorul lui Inter pierdut însă înaintea etapei un jucător din primul „11”.
- L-ar putea înlocui cu mijlocașul care a declanșat o controversă.
Pauza lungă, de două săptămâni, dedicată echipelor naționale s-a încheiat, reîncep campionatele interne.
Cristi Chivu, campion și câștigător al Cupei Italiei, încearcă să reziste în vârf cu Inter Milano, dar e încadrat de ambele forțe ale Cetății Eterne.
- 1. AS Roma 13p (14-3), 2. Inter 13p (15-8), 3. Lazio 13p (8-3).
Chivu, fără un titular: Curtis Jones s-a accidentat. Trei săptămâni out!
Antrenorul are probleme la reluarea Serie A. Sâmbătă, cu Parma, fosta sa formație, nu va putea folosi un jucător care a fost titular etapa trecută, la 2-2 cu AS Roma pe „Olimpico”.
Curtis Jones, cumpărat în vară de la Liverpool cu 30 de milioane de euro, s-a accidentat.
Englezul a suferit o ușoară leziune la aductorii coapsei drepte, dar tot are nevoie de trei săptămâni de pauză, potrivit Gazzettei dello Sport.
Joacă Sucic? „Chivu nu îl apreciază așa cum merită”. Ce a zis croatul
Cu cine îl va înlocui? Foarte probabil, cu Petar Sucic. Croatul a fost titular doar de două ori în Serie A 2026-2027 (o dată schimbat la pauză) și așteaptă mai multe minute din partea antrenorului.
Și Zvonimir Boban, o legendă a Croației, acum președintele lui Dinamo Zagreb (fostul club al lui Sucic), cere mai mult timp de joc pentru el, declanșând o controversă: „Chivu nu îl apreciază așa cum merită”.
Sucic a pus paie pe foc cu un mesaj codat, redat de Gazzetta.it: „Sunt lucruri despre care aș prefera să vorbesc altă dată. Voi lupta și voi da totul pentru club, apoi vom vedea ce se întâmplă peste două sau trei luni”.