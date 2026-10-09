Probleme pentru Chivu Un titular s-a accidentat la Inter. Ce alege românul.  Conflict: „Nu îl apreciază așa cum merită”
Chivu și Sucic, la Inter Milano. Croatul ar vrea mai mult timp de joc la nerazzurri. Foto: Imago
Campionate

Probleme pentru Chivu Un titular s-a accidentat la Inter. Ce alege românul. Conflict: „Nu îl apreciază așa cum merită”

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 09.10.2026, ora 12:55
alt-text Actualizat: 09.10.2026, ora 12:56
  • Cristi Chivu reia cursa în Serie A după două săptămâni de pauză. 
  • Antrenorul lui Inter pierdut însă înaintea etapei un jucător din primul „11”. 
  • L-ar putea înlocui cu mijlocașul care a declanșat o controversă. 
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Pauza lungă, de două săptămâni, dedicată echipelor naționale s-a încheiat, reîncep campionatele interne.

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Cristi Chivu, campion și câștigător al Cupei Italiei, încearcă să reziste în vârf cu Inter Milano, dar e încadrat de ambele forțe ale Cetății Eterne.

  • 1. AS Roma 13p (14-3), 2. Inter 13p (15-8), 3. Lazio 13p (8-3).

Chivu, fără un titular: Curtis Jones s-a accidentat. Trei săptămâni out!

Antrenorul are probleme la reluarea Serie A. Sâmbătă, cu Parma, fosta sa formație, nu va putea folosi un jucător care a fost titular etapa trecută, la 2-2 cu AS Roma pe „Olimpico”.

Chivu și Jones, discuție în timpul meciului. Foto: Imago Chivu și Jones, discuție în timpul meciului. Foto: Imago
Chivu și Jones, discuție în timpul meciului. Foto: Imago

Curtis Jones, cumpărat în vară de la Liverpool cu 30 de milioane de euro, s-a accidentat.

Englezul a suferit o ușoară leziune la aductorii coapsei drepte, dar tot are nevoie de trei săptămâni de pauză, potrivit Gazzettei dello Sport.

35 de milioane de euro
valorează Curtis Jones, conform Transfermarkt. A jucat 242 de minute în 5 meciuri de Serie A și Champions League

Joacă Sucic? „Chivu nu îl apreciază așa cum merită”. Ce a zis croatul

Cu cine îl va înlocui? Foarte probabil, cu Petar Sucic. Croatul a fost titular doar de două ori în Serie A 2026-2027 (o dată schimbat la pauză) și așteaptă mai multe minute din partea antrenorului.

Și Zvonimir Boban, o legendă a Croației, acum președintele lui Dinamo Zagreb (fostul club al lui Sucic), cere mai mult timp de joc pentru el, declanșând o controversă: „Chivu nu îl apreciază așa cum merită”.

Sucic a pus paie pe foc cu un mesaj codat, redat de Gazzetta.it: „Sunt lucruri despre care aș prefera să vorbesc altă dată. Voi lupta și voi da totul pentru club, apoi vom vedea ce se întâmplă peste două sau trei luni”.

45 de milioane de euro
este cota lui Petar Sucic. A evoluat mai puțin decât Jones în acest sezon: numai 212 minute

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