„Am pierdut din cauza mea” VIDEO+FOTO. Cum explică Duarte gestul pentru care a fost eliminat cu Dinamo +51 foto
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„Am pierdut din cauza mea” VIDEO+FOTO. Cum explică Duarte gestul pentru care a fost eliminat cu Dinamo

alt-text Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video) , Theodor Jumătate , Raed Krishan (video&foto)
alt-text Publicat: 06.09.2026, ora 10:04
alt-text Actualizat: 06.09.2026, ora 10:04
  • Dinamo - FCSB 2-1. Andre Duarte (28 de ani), fundașul „roș-albaștrilor”, a vorbit despre gestul care i-a adus cartonașul roșu în meciul cu Dinamo.
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Portughezul a fost eliminat în minutul 23 al derby-ului, după ce l-a lovit cu palma peste față pe Mărginean. După meci, acesta și-a prezentat scuzele pentru reacția sa.

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VIDEO+FOTO. Cum explică Duarte gestul pentru care a fost eliminat cu Dinamo

„Îmi pare rău că am făcut asta, dar n-am avut intenția s-o fac. El m-a împins primul, am vrut să-l împing și eu și mi-a scăpat mâna pe față. Înfrângerea a fost din cauza mea, e culpa mea. Dacă eram 11 la 11, eu zic că am fi câștigat. E o înfrângere dureroasă, e un derby și voiam să câștigăm. Știu ce înseamnă pentru suporteri și îmi pare rău.

Ăsta e fotbalul. Dacă eram 11 la 11, eu zic că era un rezultat diferit pe teren, dar a fost vina mea. Am câștigat 5-0 meciul trecut, era momentul în care trebuia să câștigăm derby-ul, dar asta e.

Eu cred că e doar un moment, avem valoare, aveam calitate, ajung jucători noi și cred că vom demonstra asta. Vedem la final ce se întâmplă, mai e mult timp. Au venit mulți jucători, au plecat mulți jucători, trebuie timp ca să ne adaptăm. Ne trebuie timp ca să ne antrenăm toți. Cu timpul vom fi mai buni, pentru că valoare avem toți”, a spus Andre Duarte.

FOTO. Andre Duarte, eliminat în Dinamo - FCSB

În minutul 23 al meciului de pe „Arcul de Triumf”, Istvan Kovacs a dictat lovitură liberă pentru Dinamo din marginea careului, după un fault al lui Korenica asupra lui Cîrjan.

„Centralul” a fost chemat la marginea terenului pentru a revedea faza pe monitorul VAR, în vederea unui posibil penalty pentru „câini”.

Dinamo - FCSB Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpeg
Dinamo - FCSB Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpeg

Galerie foto (51 imagini)

Dinamo - FCSB Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Dinamo - FCSB Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Dinamo - FCSB Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Dinamo - FCSB Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Dinamo - FCSB Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpeg
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În tot acest timp, Mărginean și Andre Duarte au avut un schimb de replici la marginea careului.

Ulterior, Kovacs a făcut semn că nu este penalty pentru Dinamo, dictând lovitură liberă pentru FCSB pentru un fault în atac.

Arbitrul din Carei i-a anulat cartonașul galben lui Korenica, moment în care Danny Armstrong îi făcea semn că Mărginean a fost lovit peste față de Duarte.

Istvan Kovacs nu a dat drumul la joc și a fost din nou chemat la VAR pentru a vedea ce s-a întâmplat între Duarte și Mărginean.

Pe reluări s-a văzut cum stoperul celor de la FCSB l-a lovit peste față pe adversarul său, iar Kovacs nu a stat pe gânduri.

După ce a revăzut faza, „centralul” din Carei i-a arătat cartonașul galben lui Mărginean și l-a eliminat pe Duarte!

Dinamo - FCSB Eliminarea lui Andre Duarte Foto captură video Prima Sport .jpeg
Dinamo - FCSB Eliminarea lui Andre Duarte Foto captură video Prima Sport .jpeg

Galerie foto (10 imagini)

Dinamo - FCSB Eliminarea lui Andre Duarte Foto captură video Prima Sport .jpeg Dinamo - FCSB Eliminarea lui Andre Duarte Foto captură video Prima Sport .jpeg Dinamo - FCSB Eliminarea lui Andre Duarte Foto captură video Prima Sport .jpeg Dinamo - FCSB Eliminarea lui Andre Duarte Foto captură video Prima Sport .jpeg Dinamo - FCSB Eliminarea lui Andre Duarte Foto captură video Prima Sport .jpeg
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La cinci minute după roșul încasat de jucătorul de la FCSB, Dinamo a reușit să deschidă scorul prin Martin Pascual.

Marius Avram: „O greșeală a celor din camera VAR”

Marius Avram consideră că lovitura lui Duarte nu a fost suficient de puternică pentru a fi necesară acordarea unui cartonaș roșu. Fostul arbitru a făcut declarația într-o intervenție telefonică la emisiunea „Fotbal Club” de la Digi Sport, la pauza meciului.

E o greșeală a celor din camera VAR că l-au chemat. Este la limita, portocaliu, dar nu e de eliminare. Are nevoie de puțin mai mult pentru a se încadra la violență. Marius Avram, fost arbitru FIFA

VIDEO. Istvan Kovacs, salvat de VAR. Momentele care au provocat confuzie în Dinamo - FCSB

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