Ciprian Deac/ Foto: sportpictures.eu
Superliga

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 10.01.2026, ora 09:35
alt-text Actualizat: 10.01.2026, ora 09:35
  • Ioan Varga, patronul CFR Cluj, a comentat situația lui Ciprian Deac (39 de ani), mijlocașul care a fost lăsat în afara lotului de Daniel Pancu (48 de ani) pentru cantonamentul din Spania.

Omul de afaceri de la CFR Cluj a dezvăluit că decizia finală i-a aparținut lui Daniel Pancu, însă este de părere că acesta ar fi trebuit să gestioneze mai bine situația și să discute personal cu jucătorul care a câștigat șapte titluri de campion alături de formația din Gruia.

Ioan Varga, despre Pancu și Deac: „Trebuiau să comunice mai bine”

„Decizia a fost a lui Pancu. Eu nu mă bag. Mi s-a spus că nu îl va duce în cantonament, dar că va avea o discuție cu el. Trebuiau să comunice mai bine.

Eu cred că trebuia vorbit cu el, ca să nu se ajungă să se spună în presă că a fost scos din lot, pentru că nu este așa.

A preferat să ducă un anumit număr de jucători pe care i-a ales el. Deac se antrenează acasă și va fi pregătit, dacă se va mai apela la el”, a declarat Ioan Varga, potrivit prosport.ro.

Ioan Varga, propunere pentru Ciprian Deac: „El alege”

Varga a anunțat că Deac va avea șansa de a rămâne la CFR Cluj și din vară, după expirarea contractului său.

Patronul „feroviarilor” a dezvăluit că i-a propus veteranului două funcții în conducerea clubului din Gruia.

„I-am propus să fie vicepreședinte sau șeful academiei. Ce își alege el. Mie mi-e foarte drag.

Este o emblemă a clubului, o persoană emblematică pentru CFR, de numele căruia se leagă atât de multe succese ale echipei. N-ai cum să nu-l apreciezi.

Înțeleg că este ambițios și că este un moment greu pentru el. Vine o vârstă la care trebuie să accepți ideea că trebuie să schimbi ceva și că poți să ajuți și altfel clubul și să continui să trăiești în fenomen.

Asta este viața. Toți jucătorii mari au trecut prin asta”, a concluzionat Ioan Varga.

2005
este anul în care Ciprian Deac a semnat, pentru prima dată, cu CFR Cluj

Ciprian Deac, legenda celor de la CFR Cluj

Ciprian Deac este unul dintre jucătorii emblematici din istoria clubului, alături de Mario Camora, celălalt veteran din lotul lui Daniel Pancu.

Deac a jucat 505 meciuri pentru CFR Cluj în toate competițiile, reușind să înscrie 90 de goluri și să ofere 118 pase decisive.

Mijlocașul a câștigat 14 trofee în tricoul „feroviarilor”: 7 titluri, 3 Cupe ale României și 4 Supercupe.

