Revine Edi Iordănescu? Clubul cu care se află în negocieri fostul selecționer » Se duelează pentru post cu o legendă

Edi Iordănescu (47 de ani) pare să fie aproape de o revenire pe banca tehnică.

Tehnicianul român este unul dintre favoriții unui club important din Golf, cu care negociază intens în aceste momente.

Edi Iordănescu a rămas fără echipă în urmă cu mai bine de două luni, după despărțirea de Legia Varșovia, pe care a pregătit-o pentru doar patru luni.

Edi Iordănescu ar putea semna cu Al-Shabab

Antrenorul român este în căutarea unei noi echipe, iar acum s-ar afla în negocieri avansate cu Al-Shabab , un club important din prima ligă a Arabiei Saudite.

Iordănescu ar avea pe masă o ofertă solidă din partea saudiților și este favorit la preluarea băncii tehnice. Adversarul său pentru post? Xavi Hernandez, fostul mare jucător și antrenor al Barcelonei, potrivit prosport.ro.

Până acum, Edi Iordănescu ar mai fi refuzat oferte din Turcia sau din Golf, din partea unor cluburi precum Fatih Karagumruk și Antalyaspor (Turcia), Al Najma (Arabia Saudită), dar și din partea unui club de primă ligă din Emiratele Arabe Unite.

6 titluri de campioană a Arabiei Saudite are Al-Shabab în palmares. A câștigat și 6 Cupe (3 în formatul vechi și 3 în cel nou)

FOTO. Edi Iordănescu, la victoria din vară, în Supercupa Poloniei

Al-Shabab este antrenată în prezent de Imanol Alguacil, fostul antrenor al celor de la Real Sociedad, însă conducerea clubului nu este mulțumită de rezultatele tehnicianului.

În prezent, Al-Shabab se află pe locul 15, cu doar 8 puncte adunate după 13 etape și o singură victorie obținută în acest sezon.

40,93 milioane de euro valorează lotul lui Al-Shabab, potrivit Transfermarkt

Cele mai mari cote de piață din lotul celor de la Al-Shabab le au Josh Brownhill (ex-Burnley, 10 milioane de euro), Yacine Adli (ex-AC Milan, 9 milioane de euro) și Yannick Carrasco (ex-Atletico, 6 milioane de euro), însă echipa se bazează și pe golgheterul marocan Abderrazak Hamdallah, ajuns la 35 de ani.

