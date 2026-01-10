Golgheterul Ligii 1 s-a rupt în Antalya Jovo Lukic s-a accidentat și va rata meciul cu Dinamo » U Cluj îl trimite la Marijana Kovacevic

CORESPONDENȚĂ DIN ANTALYA. Jovo Lukic (27 de ani) s-a accidentat în cantonamentul echipei Universitatea Cluj.

Atacantul s-a ales cu o problemă musculară și va rata primul meci oficial din 2026, cu Dinamo.

Lukic a ajuns la Cluj în vară, de la Universitatea Craiova, și a avut parte de o primă jumătate de sezon foarte bună în tricoul „șepcilor roșii”.

Jovo Lukic s-a accidentat în cantonamentul lui U Cluj

U Cluj se confruntă cu probleme serioase înainte de reluarea campionatului.

Potrivit informațiilor GOLAZO.ro, atacantul Jovo Lukic s-a accidentat la antrenamentul de joi și va rata meciul cu Dinamo, programat pe 18 ianuarie.

Este vorba de o problemă musculară în zona coapsei, iar clubul așteaptă rezultatul RMN.

11 goluri și o pasă decisivă a reușit Lukic pentru U Cluj, în 20 de meciuri din Liga 1, fiind golgheterul competiției, la egalitate cu Alexandru Dobre (Rapid)

Accidentarea îl va ține departe de teren pe Lukic cel puțin 2-3 săptămâni, însă clubul plănuiește să-l trimită pe atacant în Serbia, de unde așteaptă minuni din partea medicului Marijana Kovacevic.

Lukic traversa o formă bună la U Cluj, cu 4 goluri reușite în ultimele 4 partide oficiale.

FOTO: Universitatea Cluj, cantonament în Antalya

